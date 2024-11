MP News: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से एक दर्ननाक हादसे की खबर सामने आ रही है. यहां घंटाघर चौक पर गुरुवार की रात आतंकवाद के खिलाफ मसाल जुलूस निकाला जा रहा था. जुलूस मजकर लोगों की भीड़ थी. लोग हाथ में मसाल लिए नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे. तभी अचानक से यहां आग लग गई. इस घटना में 30 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए.

आग के कारण मची भगदड़

बताया जा रहा है कि एक मसाल से तेल गिरने के कारण ये आग लगी है. इस हादसे 12 लोग बेहद गंभीर रूप से घायल हुए है. घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. जहां आग में झुलस गए लोगों का इलाज किया है. वहीं अब इस घटना का एक वीडियो भी शोसल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

पुलिस अधिकारी ने दी जानकारी

इस वीडियो में आग की लपटें आसमान छूती हुई नजर आ रही है. आग फैलने के कारण लोगों में भगदड़ मच गई सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे लोग एक अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं. खंडवा के पुलिस अधीक्षक मनोज राय ने इस घटना को लेकर जानकारी दी है.

VIDEO | Madhya Pradesh: At least 30 injured in a fire accident during a torch march in Khandwa.



"An event was organised as a tribute program, and permission for the procession was also obtained. During the conclusion of the event at Ghantaghar, the torches held by participants… pic.twitter.com/oKuzCWYDsz