मध्य प्रदेश के विवादित IAS संतोष वर्मा पर गिरी गाज, मोहन यादव सरकार ने छीने सभी पद, केंद्र को भेजा बर्खास्तगी का प्रस्ताव

बीते कुछ दिनों से चर्चा का केंद्र बने आईएएस संतोष वर्मा पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है. हमेशा अभद्र और भड़काऊ बयान देने के चलते चर्चा में रहने वाले संतोष वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने जाली दस्तावेजों की मदद से प्रमोशन पाया है. फिलहाल राज्य सरकार ने उनपर बड़ी कार्रवाई की है.

बीते कुछ दिनों से आईएस अधिकारी संतोष वर्मा लगातार चर्चा में चल रहे हैं. अब मध्य प्रदेश सरकार ने विवादित बयानों में घिरे आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है, दरअसल आईएएस संतोष वर्मा पर और भी कई तरह के आरोप सामने आए हैं. पाया गया है कि उनकी पदोन्नति कथित तौर पर जाली दस्तावेजों के माध्यम से हासिल की गई थी और विभागीय जांच में यह निष्कर्ष निकला है कि उनका आचरण सेवा नियमों का उल्लंघन करता है. प्रदेश सरकार ने गुरूवार को इस बारे में जानकारी दी है.

जाली दस्तावेजों से पाया था प्रमोशन

वर्मा के खिलाफ हुई जांच में पता चला है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र प्राप्त किया था. कारण बताओ नोटिस पर उनकी प्रतिक्रिया असंतोषजनक पाई गई और अधिकारियों ने गौर किया कि उन्होंने कार्रवाई के दौरान भी अभद्र और भड़काऊ बयान देना जारी रखा. इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के तहत उनके खिलाफ औपचारिक आरोप पत्र जारी करने का निर्णय लिया है.

राज्य सरकार ने छीना पद

बता दें कि राज्य सरकार ने एक ओर जहां संतोष वर्मा को को कृषि विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी पद से हटा दिया है. इतना ही नहीं केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजकर संतोष वर्मा को आईएएस सेवा से बर्खास्त करने की भी सिफारिश की है.

क्या है पूरा विवाद



दरअसल संतोष वर्मा ने 23 नवंबर को भोपाल में एक कार्यक्रम में एक विवादित बयान देते हुए कहा था, ‘‘जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान न कर दे तब तक आरक्षण मिलना चाहिए.’’ इस बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इस वीडियो के वायरल होते है पूरे ब्राह्मण समाज में संतोष वर्मा के खिलाफ अक्रोश फैल गया. वर्मा की इस टिप्पणी के बाद से प्रदेश ही नहीं देशभर में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही थी.

प्रदेश बंद की तैयारी

यही नहीं, संतोष वर्मा की टिप्पणी से आक्रोशित 65 ब्राह्मण संगठन एकजुट हो गए और उन्होंने शुक्रवार को मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करने और 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान कर दिया और साथ ही कहा कि इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश बंद की तैयारी की जाएगी.



