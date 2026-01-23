धार की भोजशाला में आज पूजा और नमाज साथ-साथ, पूरे इलाके में 8 हजार सैनिक तैनात, जानें क्या है पूरा मामला

मध्यप्रदेश की प्रिसिद्ध धार की भोजशाला में आज पूजा और नमाज एक होगी. इस दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले और किसी भी तरह के उपद्रव की स्थिति न बने इसलिए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

मध्यप्रदेश की प्रिसिद्ध धार की भोजशाला में आज पूजा और नमाज एक होगी. दरअसल इस जगह को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के बीच विवाद है. इसी के चलते बसंत पंचमी के मौके पर हिंदू समाज ने पूरे दिन अखंड पूजा करने की मांग की थी तो मुस्लिम समाज भी जुमे की नमाज पढ़ने पर अड़ा था. ऐसे सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को बैलेंस करते हुए बीच का रास्ता निकला था सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि आज एक तरफ हिंदू दिनभर मां सरस्वती की पूजा करेंगे तो मुस्लिम दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज पढ़ेंगे.

करीब 8 हजार पुलिसबल तैनात

हालांकि दोनों पक्षों के लिए अलग-अलग रास्ते बनाए जाएंगे और मुस्लिम समाज को पास का इंतजाम किया जाएगा जिससे कोई परेशानी न हो. बता दें कि आज बंसत पंचमी के मौके पर किसी भी तरह का विवाद न हो अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए धार में करीब 8 हजार पुलिसबल तैनात हैं.

कोर्ट ने क्या दिया आदेश?



कोर्ट ने आदेश दिया कि हिंदू पक्ष सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भोजशाला में अखंड पूजा, हवन कर सकेगा. धार एडमिनिस्ट्रेशन भोजशाला परिसर में ही मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए अलग जगह उपलब्ध कराएगा. दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच सीमित संख्या में नमाज पढ़ी जाएगी. प्रशासन की तरफ से मुस्लिम समाज को पास का इंतजाम किया जाएगा और दोनों पक्षों के आने जाने के लिए अलग-अलग रास्ते बनाए जाएंगे.

