FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

धार- भोजशाला में पूजा-नमाज एक ही दिन, हजारों पुलिसकर्मी तैनात, ड्रोन से निगरानी, भोजशाला में मुस्लिम पक्ष पढ़ रहा नमाज, भोजशाला में दोपहर 3 बजे तक नमाज

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
कांग्रेस सासंद के भतीजे ने पत्नी को मारी गोली फिर खुद को किया शूट, 60 दिन पहले हुई थी शादी, जानिए पूरा मामला

कांग्रेस सासंद के भतीजे ने पत्नी को मारी गोली फिर खुद को किया शूट, 60 दिन पहले हुई थी शादी, जानिए पूरा मामला

CTET Exam City 2026: CTET सिटी इंटीमेशन स्लिप कब होगा जारी? ctet.nic.in से ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

CTET Exam City 2026: CTET सिटी इंटीमेशन स्लिप कब होगा जारी? ctet.nic.in से ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

धार की भोजशाला में आज पूजा और नमाज साथ-साथ, पूरे इलाके में 8 हजार सैनिक तैनात, जानें क्या है पूरा मामला

धार की भोजशाला में आज पूजा और नमाज साथ-साथ, पूरे इलाके में 8 हजार सैनिक तैनात, जानें क्या है पूरा मामला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Border 2 X Review: 'बॉर्डर 2' को ऑडियंस से मिला सीटीमार रिस्पॉन्स, लोग बोले- 'मास्टरपीस है ये फिल्म' 

Border 2 X Review: 'बॉर्डर 2' को ऑडियंस से मिला सीटीमार रिस्पॉन्स, लोग बोले- 'मास्टरपीस है ये फिल्म'

भारत का ये राज्य है कर्जदारों की लिस्ट में टॉप पर, जानिए  यूपी से लेकर महाराष्ट्र और राजस्थान कहां करते हैं स्टैंड?

भारत का ये राज्य है कर्जदारों की लिस्ट में टॉप पर, जानिए यूपी से लेकर महाराष्ट्र और राजस्थान कहां करते हैं स्टैंड?

'O Romeo' का नहीं हो रहा इंतजार? तो OTT पर अभी देख डालें अंडरवर्ल्ड की ये 5 खूंखार फिल्में, कांप जाएगी रूह

'O Romeo' का नहीं हो रहा इंतजार? तो OTT पर अभी देख डालें अंडरवर्ल्ड की ये 5 खूंखार फिल्में, कांप जाएगी रूह

Homeभारत

भारत

धार की भोजशाला में आज पूजा और नमाज साथ-साथ, पूरे इलाके में 8 हजार सैनिक तैनात, जानें क्या है पूरा मामला

मध्यप्रदेश की प्रिसिद्ध धार की भोजशाला में आज पूजा और नमाज एक होगी. इस दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले और किसी भी तरह के उपद्रव की स्थिति न बने इसलिए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Jan 23, 2026, 11:12 AM IST

धार की भोजशाला में आज पूजा और नमाज साथ-साथ, पूरे इलाके में 8 हजार सैनिक तैनात, जानें क्या है पूरा मामला

Dhar Bhojshala controversy

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

मध्यप्रदेश की प्रिसिद्ध धार की भोजशाला में आज पूजा और नमाज एक होगी. दरअसल इस जगह को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के बीच विवाद है. इसी के चलते बसंत पंचमी के मौके पर हिंदू समाज ने पूरे दिन अखंड पूजा करने की मांग की थी तो मुस्लिम समाज भी जुमे की नमाज पढ़ने पर अड़ा था. ऐसे सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को बैलेंस करते हुए बीच का रास्ता निकला था सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि आज एक तरफ हिंदू दिनभर मां सरस्वती की पूजा करेंगे तो मुस्लिम दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज पढ़ेंगे.

करीब 8 हजार पुलिसबल तैनात

हालांकि दोनों पक्षों के लिए अलग-अलग रास्ते बनाए जाएंगे और मुस्लिम समाज को पास का इंतजाम किया जाएगा जिससे कोई परेशानी न हो. बता दें कि आज बंसत पंचमी के मौके पर किसी भी तरह का विवाद न हो अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए धार में करीब 8 हजार पुलिसबल तैनात हैं. 

कोर्ट ने क्या दिया आदेश?


कोर्ट ने आदेश दिया कि हिंदू पक्ष सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक भोजशाला में अखंड पूजा, हवन कर सकेगा. धार एडमिनिस्ट्रेशन भोजशाला परिसर में ही मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए अलग जगह उपलब्ध कराएगा. दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच सीमित संख्या में नमाज पढ़ी जाएगी. प्रशासन की तरफ से मुस्लिम समाज को पास का इंतजाम किया जाएगा और दोनों पक्षों के आने जाने के लिए अलग-अलग रास्ते बनाए जाएंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Border 2 X Review: 'बॉर्डर 2' को ऑडियंस से मिला सीटीमार रिस्पॉन्स, लोग बोले- 'मास्टरपीस है ये फिल्म' 
Border 2 X Review: 'बॉर्डर 2' को ऑडियंस से मिला सीटीमार रिस्पॉन्स, लोग बोले- 'मास्टरपीस है ये फिल्म'
भारत का ये राज्य है कर्जदारों की लिस्ट में टॉप पर, जानिए  यूपी से लेकर महाराष्ट्र और राजस्थान कहां करते हैं स्टैंड?
भारत का ये राज्य है कर्जदारों की लिस्ट में टॉप पर, जानिए यूपी से लेकर महाराष्ट्र और राजस्थान कहां करते हैं स्टैंड?
'O Romeo' का नहीं हो रहा इंतजार? तो OTT पर अभी देख डालें अंडरवर्ल्ड की ये 5 खूंखार फिल्में, कांप जाएगी रूह
'O Romeo' का नहीं हो रहा इंतजार? तो OTT पर अभी देख डालें अंडरवर्ल्ड की ये 5 खूंखार फिल्में, कांप जाएगी रूह
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो जाएगी मां सरस्वती
बसंत पंचमी पर भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो जाएगी मां सरस्वती
Border 2 Live Review: 'बॉर्डर 2' का पहला रिव्यू आया सामने, क्रिटिक ने फिल्म को दिए इतने स्टार्स...
Border 2 Live Review: 'बॉर्डर 2' का पहला रिव्यू आया सामने, क्रिटिक ने फिल्म को दिए इतने स्टार्स...
MORE
Advertisement
धर्म
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर कल बनेगा गजकेसरी राजयोग, इन लोगों को मां सरस्वती की कृपा से हर काम में मिलेगी सफलता
बसंत पंचमी पर कल बनेगा गजकेसरी राजयोग, इन लोगों को मां सरस्वती की कृपा से हर काम में मिलेगी सफलता
Basant Panchami: स्टूडेंट्स बसंत पंचमी पर जरूर करें इस मंत्र का जाप, इस विधि से करें मां सरस्वती की पूजा 
Basant Panchami: स्टूडेंट्स बसंत पंचमी पर जरूर करें इस मंत्र का जाप, इस विधि से करें मां सरस्वती की पूजा
Numerology: जन्मतिथि से जानिए कैसी रहेगी आपकी 'लव लाइफ', कैसा मिलेगा जीवनसाथी?
Numerology: जन्मतिथि से जानिए कैसी रहेगी आपकी 'लव लाइफ', कैसा मिलेगा जीवनसाथी?
Today Horoscope 22 January: इन राशियों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन राशियों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान
नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान
MORE
Advertisement