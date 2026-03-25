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भारत

MP: VIP लाउंज, 2,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था... CM निवास परिसर में बनेगा हाईटेक ऑडिटोरियम

नए ऑडिटोरियम को बनाने का जिम्मा MP बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MPBDC) को सौंपा गया है. निर्माण कार्य के लिए 18 महीने की समय-सीमा तय की गई है.

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रईश खान

Updated : Mar 25, 2026, 09:34 PM IST

MP: VIP लाउंज, 2,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था... CM निवास परिसर में बनेगा हाईटेक ऑडिटोरियम

सीएम मोहन यादव

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने बुधवार को अपने जन्म दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री निवास परिसर में निर्मित होने वाले जन-मन सभागार और चिंतन भवन का भूमि पूजन किया. मुख्यमंत्री निवास परिसर में विद्यमान डोम के स्थान पर विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण होगा. जिसका क्षेत्रफल 2226.70 वर्गमीटर होगा.


इस हाईटेक ऑडिटोरियम में 2 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ ही वीआईपी लाउंज भी होगा. अन्नप्रसादम के नाम से बनने वाले भोजन क्षेत्र में लगभग दो हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था प्रस्तावित है..

जन-मन सभागार में साउंड सिस्टम, एलईडी स्क्रीन्स, ध्वनि इन्सुलेशन के लिए एकोस्टिक पैनल की विशेष व्यवस्था होगी. इसके साथ ही समत्व भवन में प्रथम तल पर गेस्ट हाऊस-चिंतन का निर्माण किया जाएगा. चिंतन के रूप में विकसित हो रहे गेस्ट हाऊस में दो कक्ष, डाइनिंग रूम, VIP लाउंज आदि होंगे.

यह नया ऑडिटोरियम ठीक पुराने डोम वाली जगह पर बनेगा. इसको बनाने का काम MP बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MPBDC) को सौंपा गया है. कंपनी ने प्रोजेक्ट के निर्माण पर कार्य शुरू कर दिया है. निर्माण कार्य के लिए 18 महीने की समय-सीमा तय की गई है. ऑडिटोरियम के 2027 के आखिर तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है.

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