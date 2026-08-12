'रेप मामले में 24 हफ्ते का गर्भ गिराने के लिए कोर्ट से मंजूरी की जरूरत नहीं', नाबालिग की अर्जी पर HC का आदेश

हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त को अपने आदेश को सभी संबंधित अस्पतालों, विशेषकर शासकीय चिकित्सालयों तक पहुंचाने का निर्देश दिया ताकि वे भविष्य में भी ऐसी स्थिति का ध्यान रख सकें.

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर दुष्कर्म की पीड़िता 24 हफ्ते तक का गर्भ को समाप्त करना चाहती है तो उसको कोर्ट से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए 2025 के अपने आदेश का हवाला दिया.

एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के जस्टिस संदीप एन. भट्ट ने 16 साल की रेप पीड़िता के पिता की याचिका पर यह फैसला सुनाया है. मंगलवार (11 अगस्त, 2026) को यह याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में नाबालिग लड़की ने अपने करीब 18 हफ्ते के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति मांगी थी.

जस्टिस संदीप एन. भट्ट ने हाईकोर्ट के 20 फरवरी 2025 के आदेश का हवाला दिया और कहा, 'यौन हमले और बलात्कार की पीड़िताओं के जिन मामलों में प्रेग्नेंसी 24 हफ्ते तक की है, उनमें अबॉर्शन के लिए चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 के प्रावधानों की रोशनी में न्यायिक कार्यवाही की जरूरत नहीं है.'

हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त को इस आदेश को सभी संबंधित अस्पतालों, विशेषकर शासकीय चिकित्सालयों तक पहुंचाने का निर्देश दिया ताकि वे भविष्य में भी ऐसी स्थिति का ध्यान रख सकें. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता के वकील आशीष चौबे ने बताया कि पीड़िता ने अपने पिता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर करवाई थी और अनचाहे गर्भ को कानूनी रूप से समाप्त करने के लिए उचित निर्देश देने की गुहार लगाई थी.

उन्होंने बताया कि दुष्कर्म के कारण ठहरे गर्भ को पीड़िता जारी नहीं रखना चाहती क्योंकि इसकी वजह से वह काफी मानसिक तनाव में है. 2025 के फैसले में हाईकोर्ट ने कहा था कि यौन हमले, बलात्कार या अनाचार की पीड़िताओं के मामलों में 20 हफ्ते तक के गर्भ का समापन रजिस्टर्ड डॉक्टर की ओर किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें:- क्या चौथे बच्चे की डिलीवरी के लिए भी मिलती है पेड लीव? मातृत्व अवकाश पर हाईकोर्ट का अहम फैसला

कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि अगर ऐसे मामलों में गर्भावस्था 20 हफ्तों से ज्यादा, लेकिन 24 हफ्ते से अधिक नहीं है, तो गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 के संबद्ध प्रावधानों के अनुसार दो पंजीकृत चिकित्सक अबॉर्शन कर सकते हैं और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में न्यायिक कार्यवाही का सहारा लेने की जरूरत नहीं है.



यह भी पढ़ें:- कट्टर हिंदू, जनेऊ पहनते हो, शराब-नॉनवेज के शौकीन तो नहीं... राम मंदिर CEO पद के उम्मीदवारों से क्या-क्या सवाल पूछे जा रहे?