13 साल पहले किया MBBS, डोमिसाइल की वजह से नहीं मिली डिग्री, अब HC के आदेश से डॉक्टर बनने का रास्ता साफ

हाईकोर्ट ने कहा कि शैलजा पांडे ने मध्य प्रदेश में अपने निवास से जुड़े सभी तथ्यों का सही खुलासा किया था. इस संबंध में कार्रवाई दाखिले के समय की जा सकती थी, पढ़ाई पूरी होने के बाद नहीं.

डोमिसाइल विवाद के चलते 13 साल से एमबीबीएस की डिग्री से वंचित एक महिला शैलजा पांडे को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें शैलजा पांडे का दाखिला रद्द करने को कहा गया था. कोर्ट के इस फैसले से शैलजा पांडे के लिए मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है. कोर्ट ने कहा कि डोमिसाइल विवाद के चलते एडमिशन रद्द किया गया, लेकिन डोमिसाइल जारी करने वाले अधिकारी को जांच करनी चाहिए थी और उनकी गलती का खामियाजा छात्रा क्यों भुगतेगी.

हाईकोर्ट कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की बेंच ने बुधवार (20 अगस्त, 2026) को विशेष मामले के तौर पर याचिका का निपटारा करते हुए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर को उनकी अंकसूची और डिग्री जारी करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि शैलजा पांडे ने मध्य प्रदेश में अपने निवास से जुड़े सभी तथ्यों का सही खुलासा किया था. इस संबंध में कार्रवाई दाखिले के समय की जा सकती थी, पढ़ाई पूरी होने के बाद नहीं.

हाईकोर्ट ने कहा कि डिग्री के आधार पर शैलजा पांडे मेडिकल फील्ड में काम करने की हकदार होंगी, लेकिन उन्होंने 2013 में पढ़ाई पूरी की थी और अब 13 साल से अधिक समय बीत चुका है. डिग्री और चिकित्सा नियामक के पास पंजीकरण नहीं होने के कारण वह इस दौरान चिकित्सा पेशे में काम नहीं कर सकीं.

याचिका में शैलजा पांडे ने कहा था कि एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान कॉलेज ने उनके डोमिसाइल पर आपत्ति जताई, जबकि उन्होंने सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी प्रमाणपत्र के आधार पर दाखिला लिया था. कोर्ट ने कहा कि डोमिसाइल प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को यह देखना चाहिए था कि शैलजा पांडे ने मध्य प्रदेश के किसी शैक्षणिक संस्थान में कम से कम तीन साल पढ़ाई की है या नहीं. कोर्ट ने कहा कि प्राधिकारी की कार्रवाई के लिए याचिकाकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.

हाईकोर्ट ने कहा कि डिग्री मिलने से उनकी डॉक्टर के रूप में योग्यता स्थापित होगी, लेकिन चिकित्सा सेवा देने के लिए उन्हें नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा. हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) को यह जांचने का निर्देश दिया कि एमबीबीएस पूरा करने के बाद लंबे अंतराल के कारण शैलजा पांडे चिकित्सा पेशे के लिए उपयुक्त हैं या नहीं. जरूरत पड़ने पर आयोग चिकित्सा विश्वविद्यालय को उनकी योग्यता और चिकित्सा सेवा के लिए पात्रता तय करने के लिए विशेष परीक्षा या परीक्षण कराने का निर्देश दे सकता है. कोर्ट ने तीन महीने के अंदर यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है.