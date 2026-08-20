FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
POK में लोग जानवर की तरह रहते हैं, जम्मू-कश्मीर से कोई तुलना नहीं...कश्मीरी एक्टिविस्ट ने खोली पाकिस्तान की पोल

POK में लोग जानवर की तरह रहते हैं, जम्मू-कश्मीर से कोई तुलना नहीं...कश्मीरी एक्टिविस्ट ने खोली पाकिस्तान की पोल

255 वोटों से जीता बांग्लादेश का राष्ट्रपति चुनाव, कौन हैं पीएम तारिक रहमान के करीबी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर?

255 वोटों से जीता बांग्लादेश का राष्ट्रपति चुनाव, कौन हैं पीएम तारिक रहमान के करीबी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर?

दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने 'जन कौशल केंद्र' और 'स्वयं स्वास्थ्य केंद्र' का उद्घाटन किया, स्किल्स सीखेंगे युवा, मिलेगी क्वालिटी हेल्थकेयर

दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने 'जन कौशल केंद्र' और 'स्वयं स्वास्थ्य केंद्र' का उद्घाटन किया, स्किल्स सीखेंगे युवा, मिलेगी क्वालिटी हेल्थकेयर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Amrapali Dubey Net Worth: फिल्मों से कितना कमाती हैं आम्रपाली दुबे? जानिए भोजपुरी एक्ट्रेस की कुल संपत्ति और कार कलेक्शन

Amrapali Dubey Net Worth: फिल्मों से कितना कमाती हैं आम्रपाली दुबे? जानिए भोजपुरी एक्ट्रेस की कुल संपत्ति और कार कलेक्शन

नेचर के सबसे फेमिनिस्ट जानवर से मिलिए, उम्रदराज मादा के हाथ में होती है पूरे झुंड की कमान

नेचर के सबसे फेमिनिस्ट जानवर से मिलिए, उम्रदराज मादा के हाथ में होती है पूरे झुंड की कमान

Govinda Love Story: गोविंदा ने 4 साल तक क्यों छिपाई थी सुनीता संग शादी? जानिए कब-कहां हुई थी दोनों की पहली मुलाकात

Govinda Love Story: गोविंदा ने 4 साल तक क्यों छिपाई थी सुनीता संग शादी? जानिए कब-कहां हुई थी दोनों की पहली मुलाकात

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

13 साल पहले किया MBBS, डोमिसाइल की वजह से नहीं मिली डिग्री, अब HC के आदेश से डॉक्टर बनने का रास्ता साफ

हाईकोर्ट ने कहा कि शैलजा पांडे ने मध्य प्रदेश में अपने निवास से जुड़े सभी तथ्यों का सही खुलासा किया था. इस संबंध में कार्रवाई दाखिले के समय की जा सकती थी, पढ़ाई पूरी होने के बाद नहीं.

Latest News

Neelam

Updated : Aug 20, 2026, 06:16 PM IST

13 साल पहले किया MBBS, डोमिसाइल की वजह से नहीं मिली डिग्री, अब HC के आदेश से डॉक्टर बनने का रास्ता साफ

 हाईकोर्ट ने कहा- डोमिसाइल विवाद में अधिकारी की गलती का खामियाजा छात्रा क्यों भुगते (Image Source: MP High Court/Unsplash)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

डोमिसाइल विवाद के चलते 13 साल से एमबीबीएस की डिग्री से वंचित एक महिला शैलजा पांडे को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें शैलजा पांडे का दाखिला रद्द करने को कहा गया था. कोर्ट के इस फैसले से शैलजा पांडे के लिए मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है. कोर्ट ने कहा कि डोमिसाइल विवाद के चलते एडमिशन रद्द किया गया, लेकिन डोमिसाइल जारी करने वाले अधिकारी को जांच करनी चाहिए थी और उनकी गलती का खामियाजा छात्रा क्यों भुगतेगी.

हाईकोर्ट कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की बेंच ने बुधवार (20 अगस्त, 2026) को विशेष मामले के तौर पर याचिका का निपटारा करते हुए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर को उनकी अंकसूची और डिग्री जारी करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि शैलजा पांडे ने मध्य प्रदेश में अपने निवास से जुड़े सभी तथ्यों का सही खुलासा किया था. इस संबंध में कार्रवाई दाखिले के समय की जा सकती थी, पढ़ाई पूरी होने के बाद नहीं.

हाईकोर्ट ने कहा कि डिग्री के आधार पर शैलजा पांडे मेडिकल फील्ड में काम करने की हकदार होंगी, लेकिन उन्होंने 2013 में पढ़ाई पूरी की थी और अब 13 साल से अधिक समय बीत चुका है. डिग्री और चिकित्सा नियामक के पास पंजीकरण नहीं होने के कारण वह इस दौरान चिकित्सा पेशे में काम नहीं कर सकीं.

याचिका में शैलजा पांडे ने कहा था कि एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान कॉलेज ने उनके डोमिसाइल पर आपत्ति जताई, जबकि उन्होंने सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी प्रमाणपत्र के आधार पर दाखिला लिया था. कोर्ट ने कहा कि डोमिसाइल प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को यह देखना चाहिए था कि शैलजा पांडे ने मध्य प्रदेश के किसी शैक्षणिक संस्थान में कम से कम तीन साल पढ़ाई की है या नहीं. कोर्ट ने कहा कि प्राधिकारी की कार्रवाई के लिए याचिकाकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.

हाईकोर्ट ने कहा कि डिग्री मिलने से उनकी डॉक्टर के रूप में योग्यता स्थापित होगी, लेकिन चिकित्सा सेवा देने के लिए उन्हें नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा. हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) को यह जांचने का निर्देश दिया कि एमबीबीएस पूरा करने के बाद लंबे अंतराल के कारण शैलजा पांडे चिकित्सा पेशे के लिए उपयुक्त हैं या नहीं. जरूरत पड़ने पर आयोग चिकित्सा विश्वविद्यालय को उनकी योग्यता और चिकित्सा सेवा के लिए पात्रता तय करने के लिए विशेष परीक्षा या परीक्षण कराने का निर्देश दे सकता है. कोर्ट ने तीन महीने के अंदर यह प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Amrapali Dubey Net Worth: फिल्मों से कितना कमाती हैं आम्रपाली दुबे? जानिए भोजपुरी एक्ट्रेस की कुल संपत्ति और कार कलेक्शन
Amrapali Dubey Net Worth: फिल्मों से कितना कमाती हैं आम्रपाली दुबे? जानिए भोजपुरी एक्ट्रेस की कुल संपत्ति और कार कलेक्शन
नेचर के सबसे फेमिनिस्ट जानवर से मिलिए, उम्रदराज मादा के हाथ में होती है पूरे झुंड की कमान
नेचर के सबसे फेमिनिस्ट जानवर से मिलिए, उम्रदराज मादा के हाथ में होती है पूरे झुंड की कमान
Govinda Love Story: गोविंदा ने 4 साल तक क्यों छिपाई थी सुनीता संग शादी? जानिए कब-कहां हुई थी दोनों की पहली मुलाकात
Govinda Love Story: गोविंदा ने 4 साल तक क्यों छिपाई थी सुनीता संग शादी? जानिए कब-कहां हुई थी दोनों की पहली मुलाकात
नौकरी के साथ शुरू किया था बिजनेस, 10 लाख रुपये से बना दी 62 करोड़ की कंपनी
नौकरी के साथ शुरू किया था बिजनेस, 10 लाख रुपये से बना दी 62 करोड़ की कंपनी
भारत का National Heritage Animal कौन? बाघ वाला जवाब होगा गलत, जानें सही नाम
भारत का National Heritage Animal कौन? बाघ वाला जवाब होगा गलत, जानें सही नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement