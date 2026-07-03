पत्नी के मर्डर के बाद पति ने ससुर को लगाया फोन, सबके सामने कबूला अपराध, फिर HC ने क्यों कम कर दी सजा? जानें

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि हत्या गैर-इरादतन थी और पत्नी का ये कहना- तुम जैसे हजार पति मिल जाएंगे, पति की निरर्थकता की ओर इशारा करते हैं, जिसका मतलब है कि पति और इंसान के तौर पर उसकी कोई कीमत नहीं है.

पत्नी की हत्या के दोषी पति की आजीवन कारावास की सजा हाईकोर्ट ने सात साल के सश्रम कारावास में बदली.

कोर्ट ने माना- हत्या गैर-इरादतन थी, पत्नी की बातों से उकसावे में आकर पति ने ऐसा किया.

कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग 1 के बजाय धारा 304 के भाग 2 के तहत पति को दोषी ठहराया.

पति ने खुद अपने सुसर और पुलिस को दी थी घटना की जानकारी.

पत्नी की हत्या के एक मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोषी पति की सजा को घटा दिया है. कोर्ट ने उम्रकैद की सजा को सात साल के सश्रम कारावास में बदल दिया है. कोर्ट का कहना है कि किसी साजिश के तहत हत्या नहीं की गई बल्कि पत्नी ने जो बात कही उससे उकसावे में आकर पति से ऐसा हुआ. छिंदवाड़ा की जिला अदालत ने दोषी शिवा कहार को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की बेंच ने 18 जून को इस मामले में फैसला सुनाया था. कोर्ट को बताया गया कि घटना से पहले पति-पत्नी की लड़ाई हुई, जिसमें पत्नी ने पति से कहा, 'तुम जैसे हजार पति रख सकती हूं.'

हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि पत्नी की यह टिप्पणी अप्रत्यक्ष रूप से पति की निरर्थकता की ओर इशारा करती है, जिसका मतलब है कि एक इंसान और पति के रूप में उसकी कोई कीमत नहीं है इसलिए इसे अचानक और गंभीर उकसावा माना जा सकता है.

क्या है मामला?

यह मामला छिंदवाड़ा जिले के चौरई विकासखंड का है, जहां रहने वाले शिवा कहार ने 18 सितंबर, 2021 को सिर पर पत्थर मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, जो उस वक्त सात महीने की गर्भवती थी.

अभियोजन ने कोर्ट को बताया कि घटना के बाद दोषी ने खुद अपने ससुर को फोन कर घटना की जानकारी दी और थाने को भी सूचित किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. शिवा कहार ने बताया कि घटना से पहले दोनों में किसी बात विवाद हुआ जिसमें पत्नी ने कहा, 'मैं तुम्हारे जैसे हजार पति रख सकती हूं.' यह सुनकर पति को गुस्सा आया और उसने पास में पड़े पत्थर से पत्नी के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई.

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कोर्ट ने माना- हत्या गैर-इरादतन थी

हाईकोर्ट ने आदेश में कहा, 'तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हमें लगता है कि यह अपराध किसी साजिश के तहत नहीं किया गया.पत्थर का इस्तेमाल किरण को चोट पहुंचाने के लिए किया गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई. घटना के बाद पति ने खुद पत्नी के घरवालों को इसकी जानकारी दी.'

कोर्ट ने सजा के साथ जुर्माना भी लगाया

हाईकोर्ट ने कहा कि मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए दोषसिद्धि को गैर इरादतन हत्या के अपराध के रूप में बरकरार रखा जाता है, लेकिन यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-1 के बजाय भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-2 के तहत आएगा. इसके बाद कोर्ट ने धारा 304 के भाग 2 के तहत शिवा कहार को दोषी ठहराते हुए सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा, उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है. अगर वह जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा.

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