कफ सिरप मामले में MP सरकार का बड़ा एक्शन, Coldrif को किया बैन, 12 बच्चों की हुई थी मौत

भारत
Coldrif Syrup Ban: कफ सिरप की वजह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में 12 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी. मृतकों में अधिकतर बच्चे 5 साल की उम्र से कम के थे.
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में Coldrif Syrup के सेवन से कई बच्चों की मौत के बाद राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाया है. सरकार ने राज्य में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की ब्रिकी पर प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही कंपनी के अन्य प्रोडक्ट्स पर भी बैन लगाने की प्रतिक्रिया शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी.
सीएम मोहन यादव ने कहा, 'कोल्ड्रिफ सिरप बनाने वाली फैक्ट्री तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है. हादसे के तुरंत बाद मध्य प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जांच के लिए सूचित कर दिया था. जांच रिपोर्ट आज सुबह (4 सितंबर) को आ गई है. जिसके आधार पर कंपनी और उसके उत्पादों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है.'
मुख्यमंत्री ने कहा, "छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है. इस सिरप की बिक्री को मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है. सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है."
बच्चों की दुखद मृत्यु के बाद स्थानीय स्तर पर कार्रवाई चल रही थी. राज्य स्तर पर भी इस मामले में जांच के लिए टीम बनाई गई है. दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.
बता दें कि इस कफ सिरप की वजह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में 12 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी. मृतकों में अधिकतर बच्चे 5 साल की उम्र से कम के थे. जांच में पता चला कि Coldrif Syrup पीने की वजह से उनकी किडनी फेल हो गई. सरकार ने कफ सिरप को जांच के लिए भेजा था. जिसकी आज रिपोर्ट आ गई.
