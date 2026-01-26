FacebookTwitterYoutubeInstagram
सिलेंडर ब्लास्ट होने से करीब 5 लोग घायल, महाराष्ट्र के मालेगांव में गैस सिलेंडर ब्लास्ट, सिलेंडर ब्लास्ट में 5 लोग घायल, इलाज जारी, सिलेंडर ब्लास्ट होने से 5 लोग घायल, गुब्बारे में गैस भरने वाले सिलेंडर में ब्लास्ट, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया

भारत

कर्ज चुकाने के लिए इंजीनियर बना चोर, EMI भरने के लिए ट्रेन में करने लगा चोरी, फिर पुलिस ने ऐसे दबोचा

महंगे शौक और उनको पूरा करने के लिए मांगे गए कर्ज ने एक इंजीनियर को चोर बनने पर मजबूर कर दिया और फिर उसने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ट्रेनों चोरी करना शुरू कर दी.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Jan 26, 2026, 12:29 PM IST

कर्ज चुकाने के लिए इंजीनियर बना चोर, EMI भरने के लिए ट्रेन में करने लगा चोरी, फिर पुलिस ने ऐसे दबोचा

Madhya Pradesh News

अक्सर कहा जाता है कि अगर शौक महंगे हो और कमाई कम तब इंसान गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाता है. ऐसी कहावत को सही साबित करती हुए एक घटना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से सामने आई है. यहां पर महंगे शौक और उनको पूरा करने के लिए मांगे गए कर्ज ने एक इंजीनियर को चोर बनने पर मजबूर कर दिया और फिर उसने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ट्रेनों में चलने वाले यात्रियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया. लेकिन अंत में इंजीनियर से चोर बना ये युवक रेलवे पुलिस के हत्थे चढ़ गया. 

किस्तें भरने के लिए चुराने लगा अमानती सामान

दरअसल, मुंबई के वाशिम क्षेत्र में रहने वाले एक इंजीनियर युवक ने बाइक की किश्त भरने के लिए चोरी का रास्ता चुन लिया. वह ट्रेन में यात्रियों के अमानती समान चुराने लगा. हाल ही में उसने मध्य प्रदेश के खंडवा में एक महिला यात्री का पर्स चुरा लिया.इस पर्स में मोबाइल नगदी व अन्य समान रखा था.  

आरोपी के पास से मिला ढ़ाई लाख रुपए का सामान

इस मामले में जीआरपी ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया हैं. आरोपी के कब्जे से ढ़ाई लाख रुपए का सामान मिला हैं. जीआरपी थाना टीआई प्रकाश सेन ने बताया कि, 24 जनवरी को फरियादी कन्हैयालाल मिश्रा अपनी पत्नी के साथ लोकमान्य तिलक टर्मिनस से पटना जा रहे थे. वे ट्रेन नंबर 13202 जनता एक्सप्रेस के एसी कोच बी-2, बर्थ नंबर 05 पर यात्रा कर रहे थे. यात्रा के दौरान उनकी पत्नी के सिरहाने रखा लेडीज पर्स, जिसमें 6500 रुपए नकद, कॉस्मेटिक सामान और वीवो कंपनी का Y-19 मोबाइल रखा था। कोई बदमाश नींद का फायदा उठाकर चोरी कर ले गया.

इस तरह से पकड़ा गया आरोपी

इस घटना की सूचना जीआरपी चौकी सतना में शून्य पर दर्ज कराई गई. जिसे बाद में जीआरपी थाना खंडवा में केस दर्ज कर मामले को जांच में लिया गया. इस जांच के दौरान 25 दिसंबर को मुखबिर से सूचना मिली कि प्लेटफार्म नंबर-06 के छोर, सरस्वती स्कूल के पास एक संदिग्ध युवक मोबाइल बेचने की दुकान पूछ रहा है. इसके बाद जीआरपी ने दबिस देकर युवक को पकड़ लिया. आरोपी की पहचान योगेश पिता निवास चव्हाण (25) निवासी पोस्ट शेगी, तहसील मंगरुलपीर, जिला वाशिम (महाराष्ट्र) के रूप में हुई.

