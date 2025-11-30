FacebookTwitterYoutubeInstagram
12 राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट, बदली गई तारीखें, ECI ने बढ़ाई डेडलाइन, देखें नया शेड्यूल

Abhishek Sharma ने 52 गेंदों में ठोक दिए 148 रन, टी20 मं 310 रन बनाकर टीम ने रचा इतिहास

IPL 2026 ऑक्शन से पहले आंद्रे रसेल ने लिया संन्यास, KKR का मास्टरप्लान; ऑलराउंडर को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई

SIM binding in India: अब बगैर सिम कार्ड नहीं चलेंगे WhatsApp–Telegram जैसे मैसेजिंग एप, सरकार क्यों लागू कर रही है ये नियम?

बाहुबली शहाबुद्दीन के आतंक को चुनौती देने वाले बहादुर पुलिस अफसर रिटायर, जानें IPS बच्चू सिंह मीणा का शानदार सर्विस रिकॉर्ड

Homeभारत

भारत

बैलगाड़ी पर सवार होकर इंगेजमेंट में पहुंचे CM मोहन यादव के बेटे, वायरल वीडियो देख लोग सादगी की कर रहे तारीफ

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बेटे की शादी से पहले उनके उनके इंगेजमेंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह बैलगाड़ी पर सवार होकर वेन्यू पर जाते दिख रहे हैं, यहां देखिए वायरल वीडियो...

जया पाण्डेय

Updated : Nov 30, 2025, 11:39 AM IST

बैलगाड़ी पर सवार होकर इंगेजमेंट में पहुंचे CM मोहन यादव के बेटे, वायरल वीडियो देख लोग सादगी की कर रहे तारीफ
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बेटे की सगाई सादगी की वजह से काफी चर्चा में आ गई है. यह सगाई बिना किसी तामझाम के हुई और इसने सामाजिक जिम्मेदारी की एक सशक्त मिसाल पैदा की. किसी भव्य समारोह के बजाय मोहन यादव के बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव और उनकी मंगेतर डॉ. इशिता पटेल ने 29 नवंबर को उज्जैन में एक सादे समारोह में एक-दूसरे को अंगूठियां पहनाईं.

लग्जरी कारों और डीजे वाले भव्य आयोजनों के उलट इस कपल ने बैलगाड़ी पर सादगी से वेन्यू में एंट्री ली. दूल्हे और दुल्हन के परिवारों ने जब उनका स्वागत किया तो पारंपरिक ढोल की आवाज ने डीजे वाले तेज म्यूजिक की जगह ले ली. अभिमन्यु और इशिता दोनों ने समारोह में काफी सादगी भरी ड्रेस पहनी और पूरा माहौल सादगी से भरपूर रहा. 

शादी से एक दिन पहले हुई सगाई
अपने इंगेजमेंट वेन्यू पर जाने से पहले इस कपल ने बड़ों का आशीर्वाद लिया. उनकी शादी से ठीक एक दिन पहले हुई उनकी सादगी भरी सगाई राज्य में चर्चा का विषय बन गई. यह जोड़ा 30 नवंबर को उज्जैन में पद्मश्री वाकणकर ब्रिज के पास क्षिप्रा नदी के किनारे एक सामूहिक विवाह समारोह में विवाह बंधन में बंध जाएगा. उनके साथ 20 और कपल भी उसी जगह पर शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.

शादी के निमंत्रण में इस सामाजिक उत्सव के पीछे मुख्यमंत्री की मंशा को दर्शाया गया. इसमें कहा गया है कि यह विवाह एक सामूहिक समारोह के तहत हो रहा है जिसका उद्देश्य सामाजिक सद्भाव और समावेशिता को बढ़ावा देना है. निमंत्रण में लिखा है, '21 जोड़ों के साथ मेरा बेटा भी सात फेरे लेगा और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा.' साथ ही मेहमानों की उपस्थिति और आशीर्वाद सभी नवविवाहितों के लिए सम्मान की बात होगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई
SIM binding in India: अब बगैर सिम कार्ड नहीं चलेंगे WhatsApp–Telegram जैसे मैसेजिंग एप, सरकार क्यों लागू कर रही है ये नियम?
बाहुबली शहाबुद्दीन के आतंक को चुनौती देने वाले बहादुर पुलिस अफसर रिटायर, जानें IPS बच्चू सिंह मीणा का शानदार सर्विस रिकॉर्ड
