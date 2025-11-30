बैलगाड़ी पर सवार होकर इंगेजमेंट में पहुंचे CM मोहन यादव के बेटे, वायरल वीडियो देख लोग सादगी की कर रहे तारीफ

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बेटे की शादी से पहले उनके उनके इंगेजमेंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह बैलगाड़ी पर सवार होकर वेन्यू पर जाते दिख रहे हैं, यहां देखिए वायरल वीडियो...

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बेटे की सगाई सादगी की वजह से काफी चर्चा में आ गई है. यह सगाई बिना किसी तामझाम के हुई और इसने सामाजिक जिम्मेदारी की एक सशक्त मिसाल पैदा की. किसी भव्य समारोह के बजाय मोहन यादव के बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव और उनकी मंगेतर डॉ. इशिता पटेल ने 29 नवंबर को उज्जैन में एक सादे समारोह में एक-दूसरे को अंगूठियां पहनाईं.

लग्जरी कारों और डीजे वाले भव्य आयोजनों के उलट इस कपल ने बैलगाड़ी पर सादगी से वेन्यू में एंट्री ली. दूल्हे और दुल्हन के परिवारों ने जब उनका स्वागत किया तो पारंपरिक ढोल की आवाज ने डीजे वाले तेज म्यूजिक की जगह ले ली. अभिमन्यु और इशिता दोनों ने समारोह में काफी सादगी भरी ड्रेस पहनी और पूरा माहौल सादगी से भरपूर रहा.

💐😍💐 Among all the big fat weddings here is a politician fam we can all be proud of. Madhya Pradesh CM Mohan Yadav's son to marry in a mass wedding along with 21 other couples. Here he is ,choosing a bullock cart over a BMW. @CMMadhyaPradesh @BJP4MP pic.twitter.com/YSvYnDXOOm — Kasturi (@KasthuriShankar) November 30, 2025

शादी से एक दिन पहले हुई सगाई

अपने इंगेजमेंट वेन्यू पर जाने से पहले इस कपल ने बड़ों का आशीर्वाद लिया. उनकी शादी से ठीक एक दिन पहले हुई उनकी सादगी भरी सगाई राज्य में चर्चा का विषय बन गई. यह जोड़ा 30 नवंबर को उज्जैन में पद्मश्री वाकणकर ब्रिज के पास क्षिप्रा नदी के किनारे एक सामूहिक विवाह समारोह में विवाह बंधन में बंध जाएगा. उनके साथ 20 और कपल भी उसी जगह पर शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.

शादी के निमंत्रण में इस सामाजिक उत्सव के पीछे मुख्यमंत्री की मंशा को दर्शाया गया. इसमें कहा गया है कि यह विवाह एक सामूहिक समारोह के तहत हो रहा है जिसका उद्देश्य सामाजिक सद्भाव और समावेशिता को बढ़ावा देना है. निमंत्रण में लिखा है, '21 जोड़ों के साथ मेरा बेटा भी सात फेरे लेगा और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा.' साथ ही मेहमानों की उपस्थिति और आशीर्वाद सभी नवविवाहितों के लिए सम्मान की बात होगी.

