बहनों ने दी भैया मोहन यादव को जन्मदिन की बधाई, भावुक होकर CM बोले- बहनों के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा प्रदेश

हम बंगाल चुनाव एक साथ लड़ेंगे- हुमायूं, सीट के बंटवारे पर बातचीत हो चुकी- हुमायूं, हम जल्द सीट के बंटवारे का ऐलान करेंगे-हुमायूं, हमारा गठबंधन कभी टूटेगा नहीं- हुमायूं | जंग के बीच पाकिस्तान को बड़ा झटका, ईरान ने होर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं दी, पाकिस्तानी जहाज 'सेलन' को होर्मुज से लौटाया | ईंधन और गैस का पूरा स्टॉक- सरकार, घरेलू गैस बुकिंग के नियमों में बदलाव नहीं, शहरी क्षेत्र में 25 दिन बाद ही सिलेंडर बुकिंग, किसी भी तरह के कनेक्शन पर नियम लागू, ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन बाद सिलेंडर बुकिंग, गलत अफवाहों पर ध्यान न दें- केंद्र सरकार, पैनिक बुकिंग से बचें नागरिक- केंद्र सरकार | अफवाहों पर ध्यान न दें- केंद्र सरकार | पाकिस्तान में पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़, फिलीपींस में 'एनर्जी इमरजेंसी' लागू, मिडिल ईस्ट में तनाव से कई देशों में बुरा हाल, स्लोवानिया में गैस स्टेशन पर लोगों की भीड़, बांग्लादेश में पेट्रोल की भारी किल्लत | PNG सप्लाई से मना करने पर एक्शन, उपभोक्ता का LPG कनेक्शन हो जाएगा कैंसिल, PNG कनेक्शन को लेकर बड़ी खबर, PNG पर स्विच करने से मना करने पर एक्शन, जहां LPG की सप्लाई, वहां PNG नहीं
भारत
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का जन्मदिन उनके आवास पर बनाया गया. इस मौके कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं ने सीएम भैया डॉ मोहन यादव को उपहार दिये. इस मौके पर सीएम ने सभी बहनों का आभार व्यक्ति करने के साथ ही दिव्यांग बच्चों को उपहार दिये.
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का जन्मदिन मनाया गया. इस मौके पर 25 मार्च को सीएम आवास पर बहनों की पाती कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में महिलाओं ने भाई डॉ मोहन यादव को जन्मदिन की बधाई दी. कार्यक्रम की शुरुआत सीएम डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलन कर की. उसके बाद बहनों ने उन्हें कई तरह के उपहार भी दिए. महिलाओं ने सीएम डॉ मोहन यादव को आशीर्वाद से भरी पाती और गुलदस्ते भेंट किए. कई बहनों ने उन्हें उनकी तस्वीरें भी भेंट की. सीएम ने दिव्यांग बच्चों को मुख्यमंत्री निवास आमंत्रित कर अभिवादन किया और उन्हें उपहार भेंट किये.
इस मौके पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अभिव्यक्ति कार्यक्रम के माध्यम से बहनों का स्नेह-आशीर्वाद हमारी सरकार को मिला है. सरकार के गठन के बाद ही बहनें इस तरह आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं. आज भले ही मैं जन्मदिन की बधाई ले रहा हूं, लेकिन वास्तव में आज बहनों के आशीर्वाद का दिन है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बहनों से कहा कि आपका स्नेह-आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे. हम अलग से बहनों की पंचायत बुलाएंगे, जिसमें विस्तार से बात होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है. बहनों के आशीर्वाद से हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है. परमात्मा करे इस पर किसी की नजर न लगे. मैं इस अवसर पर बहनों का आभार व्यक्त करता हूं.
इस मौके पर बहनों ने कहा कि नवरात्रि का अवसर है. हम माता रानी से भैया डॉ. मोहन यादव की दीर्घायु की कामना करते हैं. माता रानी उन्हें सुशासन करने का आशीर्वाद दें. महिलाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिली है और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से महिलाओं, गरीबों और जरूरतमंदों को सीधा लाभ मिल रहा है. इसी भावना के साथ बहनों ने ईश्वर से प्रार्थना की कि मुख्यमंत्री को शक्ति, स्वास्थ्य और लंबी आयु प्रदान करें, ताकि वे प्रदेश की सेवा इसी तरह करते रहें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से