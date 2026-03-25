बहनों ने दी भैया मोहन यादव को जन्मदिन की बधाई, भावुक होकर CM बोले- बहनों के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा प्रदेश

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का जन्मदिन उनके आवास पर बनाया गया. इस मौके कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं ने सीएम भैया डॉ मोहन यादव को उपहार दिये. इस मौके पर सीएम ने सभी बहनों का आभार व्यक्ति करने के साथ ही दिव्यांग बच्चों को उपहार दिये.

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का जन्मदिन मनाया गया. इस मौके पर 25 मार्च को सीएम आवास पर बहनों की पाती कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में महिलाओं ने भाई डॉ मोहन यादव को जन्मदिन की बधाई दी. कार्यक्रम की शुरुआत सीएम डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलन कर की. उसके बाद बहनों ने उन्हें कई तरह के उपहार भी दिए. महिलाओं ने सीएम डॉ मोहन यादव को आशीर्वाद से भरी पाती और गुलदस्ते भेंट किए. कई बहनों ने उन्हें उनकी तस्वीरें भी भेंट की. सीएम ने दिव्यांग बच्चों को मुख्यमंत्री निवास आमंत्रित कर अभिवादन किया और उन्हें उपहार भेंट किये.

बहनों के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा देश

इस मौके पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अभिव्यक्ति कार्यक्रम के माध्यम से बहनों का स्नेह-आशीर्वाद हमारी सरकार को मिला है. सरकार के गठन के बाद ही बहनें इस तरह आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं. आज भले ही मैं जन्मदिन की बधाई ले रहा हूं, लेकिन वास्तव में आज बहनों के आशीर्वाद का दिन है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बहनों से कहा कि आपका स्नेह-आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे. हम अलग से बहनों की पंचायत बुलाएंगे, जिसमें विस्तार से बात होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है. बहनों के आशीर्वाद से हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है. परमात्मा करे इस पर किसी की नजर न लगे. मैं इस अवसर पर बहनों का आभार व्यक्त करता हूं.

माता रानी से प्रार्थना

इस मौके पर बहनों ने कहा कि नवरात्रि का अवसर है. हम माता रानी से भैया डॉ. मोहन यादव की दीर्घायु की कामना करते हैं. माता रानी उन्हें सुशासन करने का आशीर्वाद दें. महिलाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिली है और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से महिलाओं, गरीबों और जरूरतमंदों को सीधा लाभ मिल रहा है. इसी भावना के साथ बहनों ने ईश्वर से प्रार्थना की कि मुख्यमंत्री को शक्ति, स्वास्थ्य और लंबी आयु प्रदान करें, ताकि वे प्रदेश की सेवा इसी तरह करते रहें.



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