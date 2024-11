मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा निवासी वारिस खान ने हाल ही में एक साहसिक कार्य कर सात लोगों की जान बचाई, जिसके लिए राज्य सरकार ने उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वारिस की बहादुरी को सराहा और वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे बातचीत की. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वारिस खान की हिम्मत और मानवता की भावना की तारीफ की और उनकी बहादुरी को राज्य के लिए प्रेरणादायक बताया. इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने वारिस खान को एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की, ताकि उनका उत्साह बढ़ सके और दूसरों को भी इस तरह के साहसिक कार्यों के लिए प्रेरणा मिल सके.

साहसिक कार्य से बचे सात जीवन

वारिस खान पेशे से प्लंबर हैं और एबी रोड हाईवे पर बीनागंज की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने सामने से आती एक कार को दुर्घटनाग्रस्त होते देखा. बिना समय गंवाए, वारिस ने तुरंत बाइक रोकी, कार के कांच तोड़े और भीतर फंसे सभी सात यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.यह घटना शिवपुरी जिले की है और वारिस के साहसिक प्रयास से बड़ी दुर्घटना टल गई.

मुख्यमंत्री ने वारिस को बताया प्रदेश का गौरव

वीडियो कॉल के जरिए वारिस से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वारिस खान ने जिस तरह मुसीबत में फंसे लोगों की मदद की, वह वास्तव में मानवता की सच्ची मिसाल है. मुख्यमंत्री ने कहा,'आपका यह साहसिक कार्य न केवल प्रदेश के लिए गर्व की बात है, बल्कि इससे हर व्यक्ति को प्रेरणा मिलेगी.'

#WATCH | Madhya Pradesh CM Mohan Yadav interacted with Waris Khan, who saved the lives of seven people after the car they were travelling in met with an accident in Rajgarh



(Video source - I&PR) https://t.co/mg917S8Ixe pic.twitter.com/HROpS8a1pY