MP Accident News: इंदौर में दर्दनाक हादसा, खेतों से काम करके लौट रहे 3 किसानों की मौत, 25 घायल

मध्य प्रदेश के इंदौर में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया. चंद्रावतीगंज के पास किसानों की एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पटलट गई. जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा घायल हो गए. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसा उस वक्त हुआ जब किसान अपने खेतों से काम करके वापस घर लौट रहे थे.

जानकारी के मुताबिक, खेतिहर मजदूर रतनखेड़ी से हरियाखेड़ी और बीवीखेड़ी स्थित अपने घरों को लौट रहे थे. तभी रास्ते में उनकी ट्रैक्टर-ट्रॉली का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई. हादसे होते चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को बाहर निकालने का किया.

आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और 15 एम्बुलेंस घटनास्थल पर भेजी गईं. घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए सिविल अस्पताल सांवेर ले जाया गया.

जिला प्रशासन ने हताहतों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों को सतर्क कर दिया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के समय ट्रॉली में महिलाओं सहित लगभग 25 किसान सवार थे.

अधिकारी ने कहा, "ट्रॉली पलटने से उसमें बैठे सभी लोग घायल हो गए. किसान समुदाय अक्सर यात्रियों के परिवहन के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं.

क्या ओवरलोडिंग बनी जानलेवा?

अधिकारियों से घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करने और यह आकलन करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या ओवरलोडिंग या सड़क की स्थिति ने इसमें कोई भूमिका निभाई है.

अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि घायलों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है और मृतकों के परिवारों को आगे भी सहायता प्रदान की जाएगी. इस विनाशकारी दुर्घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है.

मृतकों की पहचान जानकीबाई (40) और कमला बाई (50) के रूप में हुई, जबकि एक नाबालिग की मौत उस समय हो गई जब उसे चिकित्सा सहायता के लिए ले जाया जा रहा था.

(With IANS input)

