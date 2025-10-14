Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

'विकसित भारत' के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे यूपी के युवा', राष्ट्रीय युवा उत्सव-2025 में बोले CM योगी

MP Accident News: इंदौर में दर्दनाक हादसा, खेतों से काम करके लौट रहे 3 किसानों की मौत, 25 घायल

फोटो भेजें, इनाम पाएं; टोल-प्लाजा के गंदे टॉयलेट की सूचना देने पर मिलेगा 1,000 रुपये का FASTag फ्री

मशहूर चित्रकार सत्यजीत सिंह शेरगिल का निधन, Jimmy Shergill के घर में छाया मातम

किसने की थी गुगली गेंद की खोज, जानें क्या है इसका इतिहास?

Dhanteras 2025: धनतेरस पर इस बार रहेगी शनि की छाया, इन चीजों की खरीदारी पर भूलकर भी न करें गलती

हरियाणवी डांसर Sapna Choudhary के शो में तोड़फोड़ और मारपीट, गोली मारने की दी धमकी

Rashifal 14 October 2025: तुला और धनु वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

पढ़ाई के लिए करना पड़ा संघर्ष, नौकरी की जगह शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 95 हजार करोड़ की कंपनी

Cigarette ही नहीं, फेफड़ों के लिए अगरबत्ती का धुआं भी हो सकता है खतरनाक! जानिए इसके पीछे की वजह

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'विकसित भारत' के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे यूपी के युवा', राष्ट्रीय युवा उत्सव-2025 में बोले CM योगी

'विकसित भारत' के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे यूपी के युवा', राष्ट्रीय युवा उत्सव-2025 में बोले CM योगी

MP Accident News: इंदौर में दर्दनाक हादसा, खेतों से काम करके लौट रहे 3 किसानों की मौत, 25 घायल

MP Accident News: इंदौर में दर्दनाक हादसा, खेतों से काम करके लौट रहे 3 किसानों की मौत, 25 घायल

फोटो भेजें, इनाम पाएं; टोल-प्लाजा के गंदे टॉयलेट की सूचना देने पर मिलेगा 1,000 रुपये का FASTag फ्री

फोटो भेजें, इनाम पाएं; टोल-प्लाजा के गंदे टॉयलेट की सूचना देने पर मिलेगा 1,000 रुपये का FASTag फ्री

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
किसने की थी गुगली गेंद की खोज, जानें क्या है इसका इतिहास?

किसने की थी गुगली गेंद की खोज, जानें क्या है इसका इतिहास?

पढ़ाई के लिए करना पड़ा संघर्ष, नौकरी की जगह शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 95 हजार करोड़ की कंपनी

पढ़ाई के लिए करना पड़ा संघर्ष, नौकरी की जगह शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 95 हजार करोड़ की कंपनी

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा Test विकेट लेने वाले गेंदबाज, मोहम्मद सिराज का लिस्ट में दबदबा

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा Test विकेट लेने वाले गेंदबाज, मोहम्मद सिराज का लिस्ट में दबदबा

Homeभारत

भारत

MP Accident News: इंदौर में दर्दनाक हादसा, खेतों से काम करके लौट रहे 3 किसानों की मौत, 25 घायल

Madhya Pradesh Accident News: अधिकारियों ने कहा कि घायलों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है और मृतकों के परिवारों को आगे भी सहायता प्रदान की जाएगी.

Latest News

रईश खान

Updated : Oct 14, 2025, 12:07 AM IST

MP Accident News: इंदौर में दर्दनाक हादसा, खेतों से काम करके लौट रहे 3 किसानों की मौत, 25 घायल

Accident

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

मध्य प्रदेश के इंदौर में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया. चंद्रावतीगंज के पास किसानों की एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पटलट गई. जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा घायल हो गए. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसा उस वक्त हुआ जब किसान अपने खेतों से काम करके वापस घर लौट रहे थे. 

जानकारी के मुताबिक, खेतिहर मजदूर रतनखेड़ी से हरियाखेड़ी और बीवीखेड़ी स्थित अपने घरों को लौट रहे थे. तभी रास्ते में उनकी ट्रैक्टर-ट्रॉली का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई. हादसे होते चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को बाहर निकालने का किया.

आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और 15 एम्बुलेंस घटनास्थल पर भेजी गईं. घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए सिविल अस्पताल सांवेर ले जाया गया.
जिला प्रशासन ने हताहतों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों को सतर्क कर दिया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के समय ट्रॉली में महिलाओं सहित लगभग 25 किसान सवार थे.

अधिकारी ने कहा, "ट्रॉली पलटने से उसमें बैठे सभी लोग घायल हो गए. किसान समुदाय अक्सर यात्रियों के परिवहन के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं.

क्या ओवरलोडिंग बनी जानलेवा?
अधिकारियों से घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करने और यह आकलन करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या ओवरलोडिंग या सड़क की स्थिति ने इसमें कोई भूमिका निभाई है.

अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि घायलों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है और मृतकों के परिवारों को आगे भी सहायता प्रदान की जाएगी. इस विनाशकारी दुर्घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है.

मृतकों की पहचान जानकीबाई (40) और कमला बाई (50) के रूप में हुई, जबकि एक नाबालिग की मौत उस समय हो गई जब उसे चिकित्सा सहायता के लिए ले जाया जा रहा था.

(With IANS input)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
किसने की थी गुगली गेंद की खोज, जानें क्या है इसका इतिहास?
किसने की थी गुगली गेंद की खोज, जानें क्या है इसका इतिहास?
पढ़ाई के लिए करना पड़ा संघर्ष, नौकरी की जगह शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 95 हजार करोड़ की कंपनी
पढ़ाई के लिए करना पड़ा संघर्ष, नौकरी की जगह शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 95 हजार करोड़ की कंपनी
एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा Test विकेट लेने वाले गेंदबाज, मोहम्मद सिराज का लिस्ट में दबदबा
एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा Test विकेट लेने वाले गेंदबाज, मोहम्मद सिराज का लिस्ट में दबदबा
IAS सृष्टि देशमुख के पति की UPSC में आई थी कितनी रैंक? अब ₹51 करोड़ के विवाद में उछल रहा नाम
IAS सृष्टि देशमुख के पति की UPSC में आई थी कितनी रैंक? अब ₹51 करोड़ के विवाद में उछल रहा नाम
Test में फॉलो-ऑन खेलते हुए सबसे बड़ा स्कोर करने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का भी नाम
Test में फॉलो-ऑन खेलते हुए सबसे बड़ा स्कोर करने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का भी नाम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE