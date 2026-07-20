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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'मारो सर' कहकर पुलिस के सामने डटा शख्स, ऑटो में सफर करते दिखे उमर अब्दुल्ला... देखें CJP प्रोटेस्ट के Viral Videos

जंतर-मंतर से संसद की ओर बढ़ रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगह झड़प हुई जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए...

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Jaya Pandey

Updated : Jul 20, 2026, 05:00 PM IST

'मारो सर' कहकर पुलिस के सामने डटा शख्स, ऑटो में सफर करते दिखे उमर अब्दुल्ला... देखें CJP प्रोटेस्ट के Viral Videos

CJP Protest के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल. (Image Credit: Social Media X)

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  • CJP के संसद मार्च में आमने-आमने आए प्रदर्शनकारी और पुलिस
  • बिना सुरक्षा दिल्ली पुलिस के सामने डट गया शख्स
  • संसद भवन को सिक्योर करते नजर आए सुरक्षाकर्मी
  • ऑटो की सवारी करते दिखे जम्मू-कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला

दिल्ली में सोमवार, 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जंतर-मंतर से संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगह तनाव की स्थिति बन गई. प्रदर्शनकारियों को संसद भवन पहुंचने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी मुस्तैदी से तैयार थी. इस दौरान कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की हुई. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े.

जब पुलिसवालों के सामने सीना ताने खड़ा हो गया शख्स 

सोशल मीडिया पर इस प्रदर्शन को लेकर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में एक शख्स कई सुरक्षाकर्मियों के सामने खड़ा दिखाई देता है. सुरक्षाकर्मी दंगा-रोधी उपकरण, हेलमेट और लाठियों से लैस हैं, जबकि उस व्यक्ति के हाथ में सिर्फ एक मोबाइल फोन नजर आ रहा है. वीडियो में वह बार-बार पुलिसकर्मियों से कहता सुनाई देता है, 'मारो सर, मारो सर.' इसके बाद कुछ सुरक्षाकर्मी उसे लाठियों से हटाने की कोशिश करते हैं. थोड़ी देर बाद दूसरे पुलिसकर्मी बीच-बचाव करते हुए उसे वहां से ले जाते हैं. 

पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प

प्रदर्शन के दौरान पार्लियामेंट स्ट्रीट और पटेल चौक के आसपास भी हालात कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गए. पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की जिसके बाद उन्हें रोकने के लिए कार्रवाई की गई. इस दौरान हुई झड़प में कुछ पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दंगा नियंत्रण इकाइयों को तैनात किया गया था.

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही हाई अलर्ट पर थीं. जंतर-मंतर से संसद की ओर मार्च को देखते हुए संसद भवन के आसपास काफी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी. संसद परिसर के एंट्री गेट पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए और बैरिकेडिंग को मजबूत किया गया जिससे कोई भी प्रदर्शनकारी संसद भवन के अंदर न घुस पाए. 
 

इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया को संबोधित किया और उसके बाद संसद परिसर से रवाना हो गए. सुरक्षा कारणों से पूरे इलाके में वाहनों और लोगों की आवाजाही पर भी कड़ी निगरानी रखी गई.

सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी शेयर किया वीडियो

वहीं, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटनाक्रम के बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की. उन्होंने लिखा कि 'जंतर-मंतर से मेरी पैदल यात्रा एक और जुलूस में बदलने वाली थी, इसलिए हमने परिवहन का पहला उपलब्ध साधन पकड़ लिया.' इसके साथ उन्होंने ऑटो-रिक्शा का इमोजी भी साझा किया.

 
बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी ने देश की नीट यूजी जैसी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ इस प्रदर्शन की शुरुआत की थी. इस प्रदर्शन से जुड़े एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल पर हैं, जिन्हें शनिवार 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने उनकी बिगड़ती सेहत की वजह से धरना स्थल से उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया. इसके बाद से सीजेपी के इस विरोध प्रदर्शन में और तेजी देखी जा रही है.

यह भी पढ़ें- इंजीनियर, आर्किटेक्ट और इनोवेटर...जानें 'एशिया का नोबेल' जीतने वाले सोनम वांगचुक कितने पढ़े-लिखे हैं?

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