लग्जरी बर्थ, प्लेन जैसी सीट और ट्रेन जितना किराया... वंदे भारत स्लीपर में सफर करके गदगद हुए यात्री

राहुल गांधी का 'मनरेगा बचाव संग्राम', 20 जनवरी को रायबरेली में लगाएंगे चौपाल

ट्रंप ने 'गाजा पीस बोर्ड' में शामिल होने के लिए भारत को भेजा न्योता, पाकिस्तान भी होगा शामिल

भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम

TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो रुपाली गांगुली को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट

Homeभारत

भारत

लग्जरी बर्थ, प्लेन जैसी सीट और ट्रेन जितना किराया... वंदे भारत स्लीपर में सफर करके गदगद हुए यात्री

Vande Bharat Sleeper: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के अंदर सुविधाएं बहुत अच्छी है. बड़ी-बड़ी सीटें हैं और बहुत साफ-सफाई है. सफर में किसी तरह की किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा.

Latest News

रईश खान

Updated : Jan 19, 2026, 12:37 AM IST

लग्जरी बर्थ, प्लेन जैसी सीट और ट्रेन जितना किराया... वंदे भारत स्लीपर में सफर करके गदगद हुए यात्री

Vande Bharat Sleeper.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात दी. उन्होंने हावड़ा से गुवाहाटी तक देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था. ट्रेन के आसनसोल पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ. आसनसोल पहुंचने के बाद यात्रियों ने अपना अनुभव बताया.

ट्रेन में सफर कर रहे यात्री सौरभ ने बताया, "इस ट्रेन का अनुभव बहुत अच्छा रहा है और खासकर गरीबों के लिए इसे तैयार किया गया है. कम पैसों में इतनी सुविधा मिलना मुश्किल है. ट्रेन में अच्छी सीट, चार्जिंग पोर्ट, अच्छा बाथरूम और साफ-सफाई की सुविधा भी है. सब कुछ इतना आरामदायक और सुविधाजनक है कि हर किसी को एक बार जरूर इसका अनुभव लेना चाहिए."

एक अन्य महिला यात्री ने बताया, "मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है और ट्रेन बहुत सारी सुविधाओं के साथ आई है. हमें लगता है कि आगे ट्रेन की स्वच्छता की जिम्मेदारी हम नागरिकों को भी सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन के योगदान के साथ यात्रियों का भी जागरुक होना जरूरी है. हम उम्मीद करते हैं कि इस रूट पर और ऐसी ही ट्रेन चलाई जाए."

उन्होंने यात्रा का अनुभव शेयर करते हुए कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के अंदर सुविधाएं बहुत अच्छी है. बड़ी-बड़ी सीटें हैं और बहुत साफ-सफाई है. सफर में किसी तरह की किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा. वहीं, अगर किराए की बात करें तो प्लेन से आधा है.

हावड़ा से कामाख्या

  • 3AC: 2,299 रुपये  
  • 2AC: 2,970 रुपये
  • 1AC: 3,640 रुपये

हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी

  • 3AC: 1,334 रुपये
  • 2AC: 1,724 रुपये
  • 1AC: 2,113 रुपये

(With IANS input)

भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम
TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो रुपाली गांगुली को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट
2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका
OTT Trending: 2059 करोड़ की कमाई करने वाली 10 साल पुरानी वो फिल्म, आज भी OTT पर है नंबर 1; IMDb ने दी 8.3 रेटिंग
आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? किसे मिलेगा लाभ और किसे बरतनी होगी सावधानी
इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज
अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
