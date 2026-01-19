लग्जरी बर्थ, प्लेन जैसी सीट और ट्रेन जितना किराया... वंदे भारत स्लीपर में सफर करके गदगद हुए यात्री

Vande Bharat Sleeper: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के अंदर सुविधाएं बहुत अच्छी है. बड़ी-बड़ी सीटें हैं और बहुत साफ-सफाई है. सफर में किसी तरह की किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात दी. उन्होंने हावड़ा से गुवाहाटी तक देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था. ट्रेन के आसनसोल पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ. आसनसोल पहुंचने के बाद यात्रियों ने अपना अनुभव बताया.

ट्रेन में सफर कर रहे यात्री सौरभ ने बताया, "इस ट्रेन का अनुभव बहुत अच्छा रहा है और खासकर गरीबों के लिए इसे तैयार किया गया है. कम पैसों में इतनी सुविधा मिलना मुश्किल है. ट्रेन में अच्छी सीट, चार्जिंग पोर्ट, अच्छा बाथरूम और साफ-सफाई की सुविधा भी है. सब कुछ इतना आरामदायक और सुविधाजनक है कि हर किसी को एक बार जरूर इसका अनुभव लेना चाहिए."

एक अन्य महिला यात्री ने बताया, "मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है और ट्रेन बहुत सारी सुविधाओं के साथ आई है. हमें लगता है कि आगे ट्रेन की स्वच्छता की जिम्मेदारी हम नागरिकों को भी सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन के योगदान के साथ यात्रियों का भी जागरुक होना जरूरी है. हम उम्मीद करते हैं कि इस रूट पर और ऐसी ही ट्रेन चलाई जाए."

उन्होंने यात्रा का अनुभव शेयर करते हुए कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के अंदर सुविधाएं बहुत अच्छी है. बड़ी-बड़ी सीटें हैं और बहुत साफ-सफाई है. सफर में किसी तरह की किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा. वहीं, अगर किराए की बात करें तो प्लेन से आधा है.

हावड़ा से कामाख्या

3AC: 2,299 रुपये

2AC: 2,970 रुपये

1AC: 3,640 रुपये

हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी

3AC: 1,334 रुपये

2AC: 1,724 रुपये

1AC: 2,113 रुपये

(With IANS input)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से