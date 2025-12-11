पासपोर्ट रद्द होने की वजह से लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने का अटका मामला, जानें अब कितना समय लगेगा?

FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
Goa Nightclub Fire: पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए लूथरा ब्रदर्स ने बुधवार को दिल्ली की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी. जिसे कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया.

रईश खान

Updated : Dec 11, 2025, 10:18 PM IST

गोवा के रोमियो क्लब अग्निकांड मामले में गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को थाईलैंड से भारत लाने का मामला फंस गया है. पासपोर्ट रद्द होने की वजह से उनको तुरंत भारत लाना अभी संभव नहीं है. भारतीय एंबेसी उनके नाम पर इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी करने में जुट गई है. लेकिन इसमें कुछ दिन का समय लग सकता है. ऐसे में थाईलैंड पुलिस लूथरा ब्रदर्श को फुकेट से बैंकॉक लेकर जाएगी. जहां भारत लाने की उनकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

दरअसल, गोवा के मडगांव स्थित 'बिर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में 6 दिसंबर 2025 की रात अचानग आग लग गई थी. जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे के महज कुछ घंटे बाद क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर फुकेट (थाईलैंड) भाग गए. गोवा पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी कर दिया. इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस और MEA ने उनके पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया.

पासपोर्ट रद्द होने की वजह से अटका मामला

जिसकी वजह से लूथर ब्रदर्स फुकेट में फंस गए और वहां से किसी अन्य देश में नहीं भाग सके. इसके बाद फुकेट पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया. लेकिन पासपोर्ट रद्द होने की वजह से भारत लाने का मामला अटक गया. क्योंकि पासपोर्ट के बिना ट्रैवल नहीं कर सकते.

बताया जा रहा है कि अगर शुक्रवार (12 दिसंबर) तक इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो उनको भारत लाने का मामला कुछ दिन के लिए डिले हो सकता है, क्योंकि 13-14 दिसंबर को शनिवार और रविवार की छुट्टी पड़ रही है. फिर सोमवार से प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

बता दें कि गिरफ्तारी से बचने के लिए लूथरा ब्रदर्स ने बुधवार को दिल्ली की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी. जिसे कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान गोवा पुलिस ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया. कोर्ट के फैसले के बाद दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ गई है.

अजय गुप्ता की 7 दिन की कस्टडी

गोवा पुलिस ने बताया कि रोमियो क्लब के पार्टनर अजय गुप्ता को दिल्ली से गिरफ्तार करने के बाद बुधवार रात गोवा लाया गया. गुरुवार को पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें सात दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे

