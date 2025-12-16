FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को कामयाबी, LoC के पास से पाकिस्तानी महिला गिरफ्तार, संदिग्ध पाकिस्तानी महिला से पूछताछ जारी | नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद नीतीश ने दो विभागों का प्रभार बांटा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को सड़क निर्माण और दिलीप जायसवाल को नगर विकास की जिम्मेदारी | J&K- श्रीनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात ड्रग तस्कर की 1 करोड़ की संपत्ति जब्त

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 17 December 2025: वृश्चिक और मकर वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

वृश्चिक और मकर वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कौन हैं भारतीय शिक्षक सुधांशु शेखर? जो 10 लाख डॉलर के ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए हुए नॉमिनेट

कौन हैं भारतीय शिक्षक सुधांशु शेखर? जो 10 लाख डॉलर के ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए हुए नॉमिनेट

कौन हैं प्रशांत वीर जिन्हें CSK ने 14 करोड़ में खरीदा, बने IPL के इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर

कौन हैं प्रशांत वीर जिन्हें CSK ने 14 करोड़ में खरीदा, बने IPL के इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Auqib Nabi IPL 2026 Auction: कौन हैं आकिब नबी डार, जिन पर पैसों की हुई बारिश, DC ने इतने करोड़ में खरीदा

Auqib Nabi IPL 2026 Auction: कौन हैं आकिब नबी डार, जिन पर पैसों की हुई बारिश, DC ने इतने करोड़ में खरीदा

IPL ऑक्शन में बिकने वाले 8 सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी, प्रशांत-कार्तिक ने रचा इतिहास

IPL ऑक्शन में बिकने वाले 8 सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी, प्रशांत-कार्तिक ने रचा इतिहास

IPL ऑक्शन में बिकने वाले 5 सबसे महंगे तेज गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय नाम शामिल

IPL ऑक्शन में बिकने वाले 5 सबसे महंगे तेज गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय नाम शामिल

Homeभारत

भारत

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को लाया गया भारत, पुलिस ने एयरपोर्ट पर ही किया गिरफ्तार

गोवा के अरपोरा नाइटक्लब अग्निकांड के बाद फरार सौरभ और गौरव लूथरा को थाईलैंड से भारत लाया गया है. दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही गोवा पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 16, 2025, 04:16 PM IST

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को लाया गया भारत, पुलिस ने एयरपोर्ट पर ही किया गिरफ्तार
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

गोवा के अरपोरा इलाके में हुए भीषण नाइटक्लब अग्निकांड के मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है. हादसे के बाद से फरार चल रहे क्लब मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को आखिरकार भारत वापस ला लिया गया है. थाईलैंड में हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें दिल्ली लाया गया, जहां पहले से मौजूद गोवा पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इस आग की घटना में 25 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश देखने को मिला था. 

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा

थाईलैंड से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लूथरा ब्रदर्स को इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली लाया गया. जैसे ही उनकी फ्लाइट राजधानी के एयरपोर्ट पर लैंड हुई, उसके बाद गिरफ्तारी की औपचारिकता शुरू कर दी गई. सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को पहले मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा. मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें गोवा ले जाया जा सके. 

पासपोर्ट निलंबित कर दिए गए थे

गौरतलब है कि 11 दिसंबर को थाईलैंड के फुकेट स्थित एक होटल से लूथरा भाइयों को हिरासत में लिया गया था. इसके बाद उन्हें बैंकॉक लाया गया, जहां से भारत लाने की औपचारिकताएं पूरी की गईं. इसी बीच गोवा पुलिस के अनुरोध पर उनके पासपोर्ट निलंबित कर दिए गए थे और उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी थी. 

यह भी पढ़ें: किसने रची थी पहलगाम हमले की साजिश? NIA की चार्जशीट में 3 मारे गए आतंकी और एक लश्कर कमांडर का नाम

 

आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी

जांच एजेंसियों का कहना है कि नाइटक्लब में आग लगने के दौरान ही आरोपी देश छोड़ने की योजना बना चुके थे. आग की घटना वाली रात ही उन्होंने विदेश यात्रा के टिकट बुक कर लिए थे. इसी के चलते गोवा पुलिस ने समय रहते उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया.
यह मामला 6 दिसंबर की रात का है, जब अरपोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी. घटना के बाद से क्लब प्रबंधन की लापरवाही और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की जांच जारी है. लूथरा भाइयों की गिरफ्तारी को इस केस में एक अहम कदम माना जा रहा है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Auqib Nabi IPL 2026 Auction: कौन हैं आकिब नबी डार, जिन पर पैसों की हुई बारिश, DC ने इतने करोड़ में खरीदा
Auqib Nabi IPL 2026 Auction: कौन हैं आकिब नबी डार, जिन पर पैसों की हुई बारिश, DC ने इतने करोड़ में खरीदा
IPL ऑक्शन में बिकने वाले 8 सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी, प्रशांत-कार्तिक ने रचा इतिहास
IPL ऑक्शन में बिकने वाले 8 सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी, प्रशांत-कार्तिक ने रचा इतिहास
IPL ऑक्शन में बिकने वाले 5 सबसे महंगे तेज गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय नाम शामिल
IPL ऑक्शन में बिकने वाले 5 सबसे महंगे तेज गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय नाम शामिल
इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को King of Engineering कहा जाता है, वजह जानकर समझ जाएंगे क्यों है राजा
इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को King of Engineering कहा जाता है, वजह जानकर समझ जाएंगे क्यों है राजा
Year End Sale: फोन-लैपटॉप से लेकर MacBook तक पर बंपर छूट, इस प्लेटफॉर्म पर लग गई है साल की आखिरी सेल
Year End Sale: फोन-लैपटॉप से लेकर MacBook तक पर बंपर छूट, इस प्लेटफॉर्म पर लग गई है साल की आखिरी सेल
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology : इन 3 तारीखों पर जन्मे दामाद की सास-ससुर संग होती है बेटे जैसी बॉन्डिंग, ससुराल वालों को देते हैं ये लड़के किंग ट्रीटमेंट
इन 3 तारीखों पर जन्मे दामाद की सास-ससुर संग होती है बेटे जैसी बॉन्डिंग, ससुराल वालों को देते हैं ये लड़के किंग ट्रीटमेंट
2026 में ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर से इन राशियों के जातकों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हर काम में मिलेगी सफलता
2026 में ग्रहों के राजा सूर्य के गोचर से इन राशियों के जातकों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हर काम में मिलेगी सफलता
Numerology: समझ से परे, मूडी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दोस्त बनाने और घूमने-फिरने में होते हैं माहिर 
Numerology: समझ से परे, मूडी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दोस्त बनाने और घूमने-फिरने में होते हैं माहिर
Mulank 7 Horoscope 2026: मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 7 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार तक का हाल यहां पढ़ें
Bad Habits Effects: 2026 से पहले ही बदल लें अपनी ये बुरी आदतें, नहीं तो कर्ज और गरीबी का करना पड़ सकता है सामना
2026 से पहले ही बदल लें अपनी ये बुरी आदतें, नहीं तो कर्ज और गरीबी का करना पड़ सकता है सामना
MORE
Advertisement