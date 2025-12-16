गोवा नाइटक्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को लाया गया भारत, पुलिस ने एयरपोर्ट पर ही किया गिरफ्तार

गोवा के अरपोरा नाइटक्लब अग्निकांड के बाद फरार सौरभ और गौरव लूथरा को थाईलैंड से भारत लाया गया है. दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही गोवा पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.

गोवा के अरपोरा इलाके में हुए भीषण नाइटक्लब अग्निकांड के मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है. हादसे के बाद से फरार चल रहे क्लब मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को आखिरकार भारत वापस ला लिया गया है. थाईलैंड में हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें दिल्ली लाया गया, जहां पहले से मौजूद गोवा पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इस आग की घटना में 25 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश देखने को मिला था.

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा

थाईलैंड से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लूथरा ब्रदर्स को इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली लाया गया. जैसे ही उनकी फ्लाइट राजधानी के एयरपोर्ट पर लैंड हुई, उसके बाद गिरफ्तारी की औपचारिकता शुरू कर दी गई. सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को पहले मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा. मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें गोवा ले जाया जा सके.

पासपोर्ट निलंबित कर दिए गए थे

गौरतलब है कि 11 दिसंबर को थाईलैंड के फुकेट स्थित एक होटल से लूथरा भाइयों को हिरासत में लिया गया था. इसके बाद उन्हें बैंकॉक लाया गया, जहां से भारत लाने की औपचारिकताएं पूरी की गईं. इसी बीच गोवा पुलिस के अनुरोध पर उनके पासपोर्ट निलंबित कर दिए गए थे और उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी थी.

आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी

जांच एजेंसियों का कहना है कि नाइटक्लब में आग लगने के दौरान ही आरोपी देश छोड़ने की योजना बना चुके थे. आग की घटना वाली रात ही उन्होंने विदेश यात्रा के टिकट बुक कर लिए थे. इसी के चलते गोवा पुलिस ने समय रहते उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया.

यह मामला 6 दिसंबर की रात का है, जब अरपोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी. घटना के बाद से क्लब प्रबंधन की लापरवाही और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की जांच जारी है. लूथरा भाइयों की गिरफ्तारी को इस केस में एक अहम कदम माना जा रहा है.

