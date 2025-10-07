Add DNA as a Preferred Source
भारत

Begum Akhtar: वो सिंगर जिसकी आवाज़ इधर-उधर नहीं, सीधे दिल में उतरती है...

Begum Akhtar: आज यानी 7 अक्टूबर को मल्लिका-ए-गजल बेगम अख्तर की 111 वीं जयंती हैं. जब-जब गजल गायकी, ठुमरी, दादरा की बात होगी तो बेगम अख्तर का नाम जरूर आएगा.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Oct 07, 2025, 10:25 PM IST

Begum Akhtar: वो सिंगर जिसकी आवाज़ इधर-उधर नहीं, सीधे दिल में उतरती है...

Begum Akhtar birth anniversary

कभी तक़दीर का मातम कभी दुनिया का गिला 
मंज़िल-ए-इश्क़ में हर ग़म पर रोना आया.

Begum Akhtar: अख्तरी बाई फ़ैज़ाबादी, अगर ये नाम हमारे सामने आए तो शायद हम दो मिनट के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएं. मगर जैसी ही हमसे कहा जाए 'बेगम अख्तर'... एक तस्वीर हमारे 'सब कॉन्शियस' में बनेगी जिसमें एक बड़ी प्यारी सी उम्रदराज़ औरत मंच पर ठुमरी गा रही है जिसके बोल है 'हमरी अटरिया पे आ जा रे सांवरिया... तो यक़ीनन हम इन्हें पहचान लेंगे.
जी हां आज का दिन यानी 7 अक्टूबर इन्हीं बेगम अख्तर का दिन है. 

क्वीन ऑफ ग़ज़ल 

आज बेगम अख्तर का बर्थडे है. यूं तो ज्यादातर लोग बेगम अख्तर को एक ग़ज़ल गायिका के रूप में पहचानते हैं. लेकिन वो दादरा और ठुमरी ही थी, जिसने बेगम को वो मुकाम दे दिया, जहां पहुंचना किसी भी व्यक्ति, विशेषकर गायक के लिए किसी हंसी सपने से कम नहीं है.

भले ही फैंस बेगम अख्तर को एक सफल ग़ज़ल गायिका के रूप में देखते हों. लेकिन जिस मुक़ाम पर वो पहुंची और जिस तरह उन्होंने सफलता के आयाम रचे वो उनके लिए कहीं से भी आसान नहीं था. बेगम अख़्तर या ये कहें कि अख़्तरी बाई फैजाबादी का बचपन और वो उम्र जब कोई लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तमाम तरह की चुनैतियों से भरी थी. अपने बचपन में ही बेगम अख़्तर को यौन शोषण का सामना करना पड़ा और जीवन भर तवायफ कहलाईं. 

ज़िंदगी के सियाह पहलू

एक टीनेजर के तौर पर उनका बलात्कार हुआ जिसके बाद उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया जिसे जीवन भर उन्होंने अपनी बहन कहा. कहने को तो ये सभी बातें  बेगम अख्तर की ज़िंदगी के सियाह पहलू हैं.  जिनको जानने के बाद सवाल होगा कि आखिर जन्मदिन के दिन हम इनपर बात क्यों कर रहे हैं? लेकिन इन पर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्यों कि बेगम ने हमको बताया कि अगर इंसान चाह ले तो अपने जीवन से जुड़ी बुरी बातों से सबक ले सकता है और उन बुरी चीजों को एक ऐसा हथियार बना सकता है जिससे उसे जीत मिली हो. बेगम अख़्तर के साथ उनकी जिंदगी में जो ज्यादतियां हुईं शायद उन्ही के बाद शायर ये लिख बैठा हो

डबडबा आई वो आंखें , जो मेरा नाम आया,
इश्क नाकाम सही, फ़िर भी बहुत काम आया.

बेगम के बारे में मशहूर था कि वो मिर्जा गालिब, दाग़ देहलवी, फैज अहमद फैज, जिगर मुरादाबादी, शकील बदायुनी और कैफी आजमी की लेखनी से काफी प्रभावित थीं. सबसे दिलचस्प बात जो बेगम अख्तर के बारे में है वो ये कि वो जितनी अच्छी गायिका थीं उतनी ही अच्छी कंपोजर थीं.

ख़ुद ही कंपोज करती थीं गाने

शायद आपको जानकर हैरत हो कि बेगम अपने द्वारा गाये गए गाने ख़ुद ही कंपोज करती थीं. बेगम अख़्तर का जैसा जीवन रहा. दादरा, ठुमरी, ख्याल को जिस तरह उन्होंने गया. उनकी बदौलत जैसे ग़ज़ल को नए सुर मिले ये कहना हमारे लिए अतिशयोक्ति नहीं है कि बेगम जैसा ग़ज़लसरा न कोई था. न कोई है. न कोई होगा.

विश्व पटल पर पहचान

ग़ज़ल ही उनकी पहचान है. जब जब ग़ज़ल कहीं होगी या फिर गाई जाएगी बेगम अख्तर और उनकी आवाज़ को याद किया जाएगा. बेगम को इस दुनिया से अलविदा कहे ज़माना बीत चुका है. लेकिन आज भी संगीत को जानने समझने वाले लोग इस मुद्दे पर हमख्याल हैं कि आज यदि ग़ज़ल और फोक को विश्व पटल पर पहचान मिली है तो इसकी एक बड़ी वजह बेगम अख़्तर हैं. बेगम की आवाज़ ने ग़ज़ल और शास्त्रीय संगीत को अमर कर दिया है.

आवाज़ ने दी पहचान

बेगम को उनकी आवाज़ ने पहचान दी इसलिए सरकारों ने भी उन्हें ईनाम से नवाजा. बेगम अख़्तर को संगीत नाटक अवार्ड के अलावा भारत सरकार की तरफ से पद्म श्री और पद्म भूषण अवार्ड दिया गया.
आज बेगम का दिन है तो बस ईश्वर से हमारी यही कामना है कि ईश्वर बेगम को स्वर्ग में स्थान दे. बेगम अपनी आवाज़ के जरिये जो कर के चली गयी हैं वो शास्त्रीय संगीत और ग़ज़ल की विधा से जुड़े लोगों के लिए मील का पत्थर है. एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे बेगम.

