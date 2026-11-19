14 अक्टूबर को होटल सेलेस्टियल मैन्योर की 10वीं मंजिल से समरीन गिर गई थी. घटना के दिन वह अपने बॉयफ्रेंड अवनीश जायसवाल के साथ होटल में रुकी थी.

लखनऊ के समरीन हत्याकांड के आरोपी बॉयफ्रेंड अवनश जायसवाल मे जेल में फांसी लगा ली है. गुरुवार (19 नवंबर, 2026) को जेल के बाथरूम में तौलिया के फंदे से उसका शव लटका मिला. ठीक 37 दिन पहले समरीन की बहुमंजिला इमारत से गिरकर मौत हो गई थी.

14 अक्टूबर को होटल सेलेस्टियल मैन्योर की 10वीं मंजिल से समरीन गिर गई थी. घटना के दिन वह अपने बॉयफ्रेंड अवनीश जायसवाल के साथ होटल में रुकी थी. दोनों ने दोपहर करीब 12 बजे होटल में चेक-इन किया था और शाम को करीब 6:30 बजे वह 10वीं मंजिल से नीचे गिर गई. समरीन की मौत क ेबाद अवनीश मौके से फरार हो गया था.

जेलर रितविक प्रियदर्शी ने बताया कि अवीनाश काफी डिप्रेशन में था और उसने दूसरे कैदियों से भी अपनी हालत को लेकर बात की थी. उसने कैदियों से कहा था कि वह समझ नहीं पा रहा है कि समरीन के साथ क्या हुआ. वह समरीन की मौत से काफी ज्यादा हैरान था और बार-बार यही बोलता था कि ये सब कैसे और क्यों हुआ.

समरीन की मौत के लिए उसके परिवार वालों ने अवीनाश को जिम्मेदार ठहराया था. उन्होंने अवीनाश पर आरोप लगाया कि वह, समरीन पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था, लेकिन जब समरीन ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने समरीन को दसवें फ्लोर से धक्का दे दिया. उनका यह भी आरोप है कि हादसे के तुरंत बाद अवीनाश बाइक पर फरार हो गया.

समरीन के घर में उसके और मां के अलावा पांच बहनें और दो भाई हैं. उसके दोनों भाई विदेश में रहते हैं और वहां जरदोजी का काम करते हैं, जबकि समरीन के पिता नहीं हैं. परिजनों ने बताया कि समरीन अपनी मां और बहनों के साथ रहती थी. समरीन घर वालों को मार्केट जाने की बात कहकर घर से निकली थी. उसने कहा कि वह छोटी बहन के लिए कपड़े खरीदने जा रही है. वहीं, अवीनाश के घर में माता-पिता तीन भाई, और चार बहनें हैं. समरीन शादीशुदा थी और उसके वैवाहिक जीवन में काफी दिक्कतें चल रही थीं और पति के साथ विवाद का मामला कोर्ट में चल रहा था.

समरीन की मां का आरोप है कि अवनीश बहलाकर-फुसलाकर उसे होटल ले गया और वहां उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा. विरोध पर अवनीश ने समरीन को 10वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया. आरोपी का भाई डीएसपी है. समरीन शादीशुदा थी और उसके वैवाहिक जीवन में काफी दिक्कतें चल रही थीं और पति के साथ विवाद का मामला कोर्ट में चल रहा था.

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