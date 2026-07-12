लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कल, 3 घंटे का सफर सिर्फ 40 मिनट में, जानिए पूरा रूट और टोल

देश के इस पहले बैरियर-लेस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों बड़े शहरों के बीच का सफर महज 35 से 45 मिनट का रह जाएगा.

लखनऊ और कानपुर के बीच शुरु होने वाला ये एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर लंबा होगा

दोनों शहरों के बीच का सफर 3 घंटे से घटकर 35 से 45 मिनट का रह जाएगा

ये देश का पहला बैरियर-लेस एक्सप्रेसवे है, जिसे NE-6 नाम दिया गया है

लगभग 4,700 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है

अगर आप अक्सर लखनऊ और कानपुर के बीच सफर करते हैं, तो अब आपको घंटों लंबे ट्रैफिक जाम में फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सोमवार (13 जुलाई 2026) को लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की शुरुआत होने जा रही है, जो इन दोनों बड़े शहरों की दूरी को बेहद कम कर देगा. इस बेहद खास एक्सप्रेसवे की शुरुआत उन्नाव में एक बड़े कार्यक्रम के दौरान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे.

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का कल उद्घाटन

यह एक्सप्रेसवे लखनऊ के शहीद पथ से शुरू होकर कानपुर के चकेरी तक जाएगा. सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह हमारे देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जहां आपको रास्ते में बार-बार रुकने के लिए कोई बैरियर नहीं मिलेगा. देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का यह कदम इस इलाके के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा.

समय और ईंधन की बड़ी बचत

अभी की बात करें तो लखनऊ से कानपुर जाने में लोगों के करीब ढाई से तीन घंटे बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन इस नए रास्ते के खुलते ही यह सफर महज 35 से 45 मिनट का रह जाएगा. करीब 4,700 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से तैयार हुआ यह 63 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे पूरी तरह से मॉडर्न इंजीनियरिंग का नमूना है.

तकनीकी तौर पर मजबूत बनाने के लिए इसके निर्माण में बेहद आधुनिक 3D AMG (ऑटोमेटेड मोटर ग्रेडर) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो सड़कों को सटीक और मजबूत बनाती है. इसके अलावा, एक्सप्रेसवे का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा जमीन से ऊपर यानी एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में हवा में बनाया गया है, जिससे नीचे की आबादी को कोई परेशानी न हो.

सफर होगा सुपरफास्ट और सुरक्षित

इस रूट पर गाड़ियों की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है, जिससे सफर बेहद तेज हो जाएगा. वर्तमान में यह 6-लेन का एक्सप्रेसवे है, लेकिन भविष्य में गाड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसे 8-लेन का करने की जगह अभी से सुरक्षित रख ली गई है. यह नया एक्सप्रेसवे पुराने एनएच-27 के भारी ट्रैफिक वाले 94 किलोमीटर लंबे रूट का एक बेहतरीन विकल्प बनेगा. इससे न सिर्फ लोगों का कीमती समय बचेगा, बल्कि गाड़ियों का ईंधन भी कम खर्च होगा.

यह रूट उत्तर प्रदेश के तीन अलग-अलग एक्सप्रेसवे को आपस में कनेक्ट करेगा, जिससे सिर्फ लखनऊ-कानपुर ही नहीं, बल्कि आसपास के कई अन्य जिलों के कारोबार और कनेक्टिविटी को भी काफी बढ़ावा मिलेगा. इस रूट को सरकारी तौर पर राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे-6 (NE-6) का नाम दिया गया है, जिसकी शुरुआत की रूपरेखा मार्च 2019 और जनवरी 2022 में रखी गई थी.

टैक्स की बात करें तो इस मार्ग पर कुल 5 टोल प्लाजा तैयार किए गए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि आउटर रिंग रोड से जुड़ने वाले टोल पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, यानी जनता को सिर्फ 4 टोल प्लाजा पर ही निर्धारित टैक्स चुकाना होगा.

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