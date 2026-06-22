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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लखनऊ की घटना को हृदय विदारक बताया, मृतकों के परिजनों को 2 लाख, घायलों को 50-50 के मुआवजे का ऐलान

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक इमारत में आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 22, 2026, 07:50 PM IST

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लखनऊ की घटना को हृदय विदारक बताया, मृतकों के परिजनों को 2 लाख, घायलों को 50-50 के मुआवजे का ऐलान

लखनऊ में भीषण अग्निकांड (Image Source- IANS)

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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार (22 जून 2026) को एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया. यहां एक तीन मंजिला व्यावसायिक भवन में स्थित गेमिंग सेंटर में भीषण आग लग जाने के कारण 15 युवाओं की असमय मौत हो गई. इस दर्दनाक घटना में कई अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. इस वीभत्स हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है.  

PMO ने किया मुआवजे का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस घटना में लोगों की मौत पर दुख जाहिर करते हुए मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता देने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा, ''लखनऊ में अग्नि दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है. मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें."

 

इस भीषण त्रासदी पर गहरा दुख और संवेदना व्यक्त करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है. दोनों शीर्ष नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी भावनाएं साझा कीं और प्रभावित परिवारों के साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया. 

मल्लिकार्जुन खरगे ने जताया दुख

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस घटना को अत्यंत पीड़ादायक और हृदयविदारक बताते हुए लिखा, "लखनऊ में आग लगने की दुखद घटना में कई अनमोल जिंदगियां चली गई हैं, जिससे मेरा मन अत्यंत व्यथित है. इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं उन पीड़ित परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है. कांग्रेस पार्टी दुख की इस घड़ी में सभी शोकसंतप्त परिवारों और घायलों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है."

इसके साथ ही खरगे ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और घायलों के शीघ्र व पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की. उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि पीड़ितों को बिना किसी देरी के उचित मुआवजा और हर संभव राहत तुरंत प्रदान की जानी चाहिए. 

 

राहुल गांधी ने क्या कहा?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "लखनऊ में इमारत में आग लगने से कई छात्रों की मृत्यु और अनेक के घायल होने का समाचार बेहद दर्दनाक है. देश के भविष्य कहे जाने वाले इन युवाओं के साथ ऐसा हादसा होना पूरे समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है. मैं सभी शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि घायलों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले."

अलीगंज के इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी आग ने एक बार फिर व्यावसायिक इमारतों में सुरक्षा मानकों और फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है, और घायलों का इलाज जारी है.

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