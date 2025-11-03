Lucknow: ज्वेलरी शोरूम से 2.5 KG सोना लेकर फुर्र हो गई महिला कर्मचारी, CCTV से खुला राज

कंपनी के स्टोर मैनेजर धीरज ने बताया कि कोमल श्रीवास्तव पिछले 4 साल से कंपनी में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के पद पर नियुक्त थी और आभूषणों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उसके पास थी.

लखनऊ के गोमतीनगर स्थित एक ज्वेलरी शोरूम में बड़ी चोरी का मामला सामने आया है. आरोप है कि महिला कर्मचारी स्टोर से करोड़ों का सोना लेकर फरार हो गई. मामला सामने आने के बाद आरोपी महिला कर्मचारी को चोरी का सामान लौटाने की मोहलत दी गई थी, लेकिन अब वह फरार है.

यह घटना गोमतीनगर थाना क्षेत्र में मामला मेसर्स हरसहाय मल श्यामलाल ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टोर का है, जहां काम करने वाली बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव कोमल श्रीवास्तव पर आरोप है कि उसने कंपनी से लगभग 2.5 किलो सोना और करोड़ों के गहने चुरा लिए. मामला तब सामने आया जब कंपनी ने धनतेरस से एक दिन पहले स्टॉक चेक किया. जांच में पता चला कि बायबैक के माध्यम से लिए गए कुछ आभूषण गायब हैं.

4 साल से स्टोर में थीं कर्मचारी

कंपनी के स्टोर मैनेजर धीरज ने बताया कि कोमल श्रीवास्तव पिछले 4 साल से कंपनी में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के पद पर नियुक्त थी और आभूषणों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उसके पास थी. 15 और 16 अक्टूबर को उसने चालाकी से आभूषण अपने कपड़ों में छुपाकर चोरी कर लिए. CCTV फुटेज और आंतरिक जांच में यह साफ हो गया कि चोरी उसने ही की.

19 अक्टूबर को जब मैनेजर और अन्य कर्मचारियों ने कोमल से इस बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि चोरी किए गए सोने और गहनों को पति रितेश श्रीवास्तव की मदद से बेचकर प्रॉपर्टी खरीदी और कार का लोन चुका दिया.

उसने वादा किया कि 23 अक्टूबर तक चुराई गई संपत्ति वापस कर देगी, लेकिन 23 अक्टूबर तक न तो कोमल और न ही उसके पति ने संपत्ति वापस की और न ही कंपनी से संपर्क किया. मैनेजर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर तुरंत कार्रवाई की मांग की है.

