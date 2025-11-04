अनामिका सिंह हत्याकांड में बड़ा फैसला, कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, चाकू से किए थे 34 वार

पोस्टमार्टम में अनामिका सिंह की बॉडी पर चाकू से हमले के 34 निशान मिले थे. पुलिस ने जांच के दौरान मौके से ब्लैक कलर की मंकी कैप और एक फेक परिचय पत्र बरामद किया था

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चर्चित अनामिका सिंह हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने किराएदार अर्जुन सोनी और उसके साथी वीरेंद्र कुमार यादव को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. आरोपियों ने घर में लूट की साजिश रची थी, जिसमें असफल होने पर उन्होंने दो वर्षीय मासूम बेटी के सामने ही अनामिका सिंह का बेरहमी से कत्ल कर दिया था

यह वारदात लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र के भरवारा गांव में 19 मई 2023 को घटी थी. उस समय 36 वर्षीय अनामिका सिंह की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना की साजिश रचने वाला कोई और नहीं, बल्कि अनामिका सिंह के घर में रहने वाला किराएदार अर्जुन सोनी ही था. अर्जुन ने घर में लूट करने के लिए अपने साथी वीरेंद्र कुमार यादव को भी साथ लिया था.

जियो फाइबर एजेंट घर में घुसा था

पुलिस जानकारी के अनुसार, वीरेंद्र कुमार यादव फर्जी जियो फाइबर एजेंट बनकर घर में घुसा था. लूट करने में असफल होने पर उसने अनामिका सिंह पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई. हत्या के समय अनामिका सिंह की दो साल की बेटी भी घर में ही मौजूद थी.

चाकू से 34 बार किया हमला

पोस्टमार्टम में अनामिका सिंह की बॉडी पर चाकू से हमले के 34 निशान मिले थे. पुलिस ने जांच के दौरान मौके से ब्लैक कलर की मंकी कैप और एक फेक परिचय पत्र बरामद किया था, जबकि बाद में वीरेंद्र की निशानदेही पर खून लगा चाकू भी बरामद कर लिया गया था.

यह भी पढ़ें- Pan-Aadhaar Link: इस तारीख तक आधार से नहीं किया लिंक तो बंद हो जाएगा PAN, जान लें पूरा प्रोसेस

इस मामले में लखनऊ की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज बारनवाल की अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया. अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया है. अदालत ने उनको 10-10 हजार रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से