डेढ़ मिनट में जड़ दिए 26 थप्पड़, लखनऊ की एमिटी यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट के साथ मारपीट, Video

मेरठ में 'न्यूड गैंग' से खौफजदा महिलाएं, खेतों पर जाने से डर रहीं, पुलिस ड्रोन-CCTV से कर रही निगरानी

India US Trade Deal: 'भारत माफी मांगेगा...', टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप के मंत्री हॉवर्ड लुटनिक का बड़बोला बयान

'इसके लिए लड़ जाएंगे, मर जाएंगे...', बिहार चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान, देखें Video

पंजाब के CM भगवंत मान की तबीयत बिगड़ी, मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती

Rashifal 6 September 2025: कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

हार्दिक पंड्या के नाम दर्ज हो सकता है नया रिकॉर्ड, एशिया कप में कर सकते हैं कमाल

कलाई में दर्द होना क्या किसी घातक बीमारी का इशारा है? जानिए किन आदतों की वजह से होता है ऐसा

Anant Chaturdashi Upay: अनंत चतुर्दशी पर क्यों बांधते हैं 14 गांठों वाला धागा? किस्मत चमका देते हैं इस दिन किए हुए ये उपाय

नौकरी छोड़ते वक्त बिल्कुल न करें ये गलतियां, करियर को लग सकता है तगड़ा झटका

India US Trade Deal: 'भारत माफी मांगेगा...', टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप के मंत्री हॉवर्ड लुटनिक का बड़बोला बयान

भारत

भारत

Lucknow Student Beating Video: एमिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से फिलहाल इस मामले में कोई बयान नहीं आया है. कैंपस के लॉ स्टूडेंट के साथ हुई इस मारपीट से हर कोई हैरान है.

Latest News

रईश खान

Updated : Sep 06, 2025, 12:07 AM IST

छात्र को थप्पड़ मारती लड़की (Image source: Social Media)

लखनऊ की एमिटी यूनिवर्सिटी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां कैंपस की पार्किंग में एक लॉ स्टूडेंट के साथ मारपीट की गई. मारपीट करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसकी ही क्लास के छात्र थे. महज डेढ़ मिनट में छात्र के गाल पर 26 थप्पड़ जड़ दिए गए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि लॉ स्टूडेंट को कार में बैठाकर एक युवक और युवती बारी-बारी से थप्पड़ों की बरसात कर रहे हैं. पहले लड़की, छात्र को थप्पड़ मारती है. जब पीड़ित बचने की कोशिश करता है तो लड़की कहती है, 'चेहरे से हाथ हटा, वरना मार और खाएगा'. इसके बाद लड़का पीड़ित छात्र के मुंह पर थप्पड़ मारने लग जाता है.

यह भी पढ़ें- मेरठ में 'न्यूड गैंग' से खौफजदा महिलाएं, खेतों पर जाने से डर रहीं, पुलिस ड्रोन-CCTV से कर रही निगरानी

घटना के वक्त आरोपी अपने किसी साथी से वीडियो बनवाते रहे. बताया जा रहा है कि छात्र की इमेज खराब करने के लिए इस तरह पीटा गया. इस घटना के बाद से पीड़ित लॉ स्टूडेंट ने कॉलेज जाना छोड़ दिया है. वहीं, यह मामला कैंपस के बाहर भी सुर्खियों में आ गया है.

पीड़ित छात्र ने पुलिस में दी शिकायत

यूनिवर्सिटी की तरफ से फिलहाल इस मामले में कोई बयान नहीं आया है. कैंपस के अंदर हुई इस घटना को लेकर अभिभावक और लोग भी हैरान हैं. पीड़ित छात्र ने इस मामले में चिनहट थाने में शिकायत दी.

चिनहट थाने के प्रभारी दिनेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि हमें छात्र की ओर से शिकायत मिली है. मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. फिलहाल इस मामले का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है. वीडियो 26 अगस्त के बताया जा रहा है.

