डेढ़ मिनट में जड़ दिए 26 थप्पड़, लखनऊ की एमिटी यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट के साथ मारपीट, Video

Lucknow Student Beating Video: एमिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से फिलहाल इस मामले में कोई बयान नहीं आया है. कैंपस के लॉ स्टूडेंट के साथ हुई इस मारपीट से हर कोई हैरान है.
लखनऊ की एमिटी यूनिवर्सिटी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां कैंपस की पार्किंग में एक लॉ स्टूडेंट के साथ मारपीट की गई. मारपीट करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसकी ही क्लास के छात्र थे. महज डेढ़ मिनट में छात्र के गाल पर 26 थप्पड़ जड़ दिए गए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
वीडियो में देखा जा सकता है कि लॉ स्टूडेंट को कार में बैठाकर एक युवक और युवती बारी-बारी से थप्पड़ों की बरसात कर रहे हैं. पहले लड़की, छात्र को थप्पड़ मारती है. जब पीड़ित बचने की कोशिश करता है तो लड़की कहती है, 'चेहरे से हाथ हटा, वरना मार और खाएगा'. इसके बाद लड़का पीड़ित छात्र के मुंह पर थप्पड़ मारने लग जाता है.
घटना के वक्त आरोपी अपने किसी साथी से वीडियो बनवाते रहे. बताया जा रहा है कि छात्र की इमेज खराब करने के लिए इस तरह पीटा गया. इस घटना के बाद से पीड़ित लॉ स्टूडेंट ने कॉलेज जाना छोड़ दिया है. वहीं, यह मामला कैंपस के बाहर भी सुर्खियों में आ गया है.
यूनिवर्सिटी की तरफ से फिलहाल इस मामले में कोई बयान नहीं आया है. कैंपस के अंदर हुई इस घटना को लेकर अभिभावक और लोग भी हैरान हैं. पीड़ित छात्र ने इस मामले में चिनहट थाने में शिकायत दी.
…ये सामान्य स्टूडेंट नहीं बल्कि पेशेवर अपराधियों -गुंडों के मानिंद व्यवहार कर रहे हैं! ये समाज के लिए घातक तत्व हैं!— Gyanendra Shukla (@gyanu999) September 5, 2025
वायरल वीडियो लखनऊ के एमिटी यूनिवर्सिटी का है, जहां लॉ के एक छात्र को दो क्लासमेट्स ने कार में घेर कर पीटा। पीड़ित छात्र अवसाद से ग्रसित हो गया है, यूनिवर्सिटी… pic.twitter.com/oQfrRU6apB
चिनहट थाने के प्रभारी दिनेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि हमें छात्र की ओर से शिकायत मिली है. मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. फिलहाल इस मामले का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है. वीडियो 26 अगस्त के बताया जा रहा है.
