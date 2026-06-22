लखनऊ अग्निकांड में 14 बच्चों की मौत, जान बचाने के लिए कई ने बिल्डिंग से लगा दी छलांग, राहत-बचाव जारी

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इस दर्दनाक हादसे में एक इमारत की ऊपरी मंजिल पर संचालित गेमिंग जोन में आग लगने से 20 से 24 साल के 14 युवाओं की मौत हो गई है.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज के पुरनिया क्षेत्र में सोमवार (22 जून 2026) को भयंकर आग लगने से बड़ा हादसा हो गया. इस दुखद घटना में अब तक 14 युवाओं की जान जाने की बात सामने आई है. जान गंवाने वाले सभी युवाओं की उम्र महज 20 से 24 साल के आसपास थी, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है. चश्मदीदों के मुताबिक, बिल्डिंग में अचानक आग भड़की और देखते ही देखते कुछ ही पलों में पूरी इमारत को जहरीले धुएं और आग की लपटों ने अपनी चपेट में ले लिया.
हादसे के वक्त वहां चीख-पुकार मच गई और लोग जान बचाने की जद्दोजहद करते दिखे. शुरुआती दौर में कयास लगाए जा रहे थे कि यह हादसा किसी कोचिंग संस्थान या लाइब्रेरी में हुआ है. हालांकि, बाद में पुलिस महकमे के बड़े अफसरों ने साफ किया कि इस बिल्डिंग में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था. पुलिस के मुताबिक, ग्राउंड फ्लोर पर पालतू जानवरों की दुकान (पेट शॉप) थी, जबकि ऊपर की मंजिल पर एक गेमिंग जोन बना हुआ था, जहां कुछ कर्मचारी गेमिंग सॉफ्टवेयर तैयार करने का काम किया करते थे.
#WATCH | Lucknow coaching institute fire incident | Bodies being taken from the coaching centre where a fire broke out in Lucknow's Aliganj.— ANI (@ANI) June 22, 2026
Uttar Pradesh Deputy CM Brajesh Pathak and other officials are present at the fire accident site pic.twitter.com/I2adEPtruJ
आग की भनक लगते ही ऊपर मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. पहले ऐसी भी खबरें आ रही थीं कि कुछ लोग वॉशरूम में फंस गए हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सभी को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया. हादसे की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस बल ने मौके पर मोर्चा संभाला, जिसमें स्थानीय निवासियों ने भी काफी मदद की. लपटें इतनी तेज थीं कि लोग बाहर आने के लिए बालकनी और छज्जों पर लटकते दिखाई दिए. इसी बीच, खुद को बचाने के लिए एक व्यक्ति ने बिल्डिंग से नीचे छलांग भी लगा दी, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है.
फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी कोशिशों के बाद आखिरकार आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया है. अब वहां कूलिंग का काम किया जा रहा है, जिससे कि कहीं भी दोबारा आग सुलगने का कोई खतरा न रहे. हादसे की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फौरन इसका संज्ञान लिया. उन्होंने आला अफसरों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव के काम में तेजी लाने के आदेश दिए. साथ ही, उन्होंने घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराने और स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैद रहने को कहा.
#WATCH | Aligarh: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath says, "I have just received information regarding an incident in Lucknow. Some children have been caught in a fire incident there, resulting in their tragic deaths. While the administration is engaged in relief operations, this… pic.twitter.com/ia8hE9YGqf— ANI (@ANI) June 22, 2026
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी हादसे वाली जगह की पूरी जानकारी ली और वहां चल रहे राहत कामों का जायजा लिया. उन्होंने जानकारी दी कि इस घटना में जान गंवाने वालों की तादाद 14 हो गई है और ये सभी 20 से 24 साल के युवा थे. मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब और कड़ा रुख अख्तियार किया है. मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि इस घटना की गहराई से जांच कर कसूरवारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई कर पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाया जाएगा और उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना भी प्रकट की.
#WATCH | Uttar Pradesh Deputy CM Brajesh Pathak breaks down as he speaks on the Lucknow coaching institute fire incident.— ANI (@ANI) June 22, 2026
He says, "I have seen 14 bodies with my own eyes." pic.twitter.com/WuLhFpXIUw
इस दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी गहरा दुख जताया है और पीड़ितों के परिवारों के लिए आर्थिक मदद का एलान किया है. पीएमओ की तरफ से कहा गया है कि जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये और हादसे में जख्मी हुए लोगों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी.
Anguished by the loss of lives in a fire mishap in Lucknow, Uttar Pradesh. My condolences to the bereaved families. May the injured recover at the earliest. Rescue operations are underway and authorities are providing all possible assistance.— PMO India (@PMOIndia) June 22, 2026
An ex-gratia of Rs. 2 lakh from…