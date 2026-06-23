FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
लखनऊ अग्निकांड: 10 साल पुरानी फाइलों से निकले सवाल, क्या पहले ही मिल चुके थे खतरे के संकेत

लखनऊ अग्निकांड: 10 साल पुरानी फाइलों से निकले सवाल, क्या पहले ही मिल चुके थे खतरे के संकेत

होर्मुज स्ट्रेट में संकट बढ़ा तो इन भारतीय इंडस्ट्रीज पर मंडराएगा बड़ा खतरा, जानिए तेल-गैस के बाद लोगों की सेहत पर ही क्यों पड़ेगा असर

होर्मुज स्ट्रेट में संकट बढ़ा तो इन भारतीय इंडस्ट्रीज पर मंडराएगा बड़ा खतरा, जानिए तेल-गैस के बाद लोगों की सेहत पर ही क्यों पड़ेगा असर

आज का मौसम: दिल्ली-NCR को गर्मी से राहत, 22 राज्यों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट, जानें IMD की चेतावनी

आज का मौसम: दिल्ली-NCR को गर्मी से राहत, 22 राज्यों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट, जानें IMD की चेतावनी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

लखनऊ अग्निकांड: 10 साल पुरानी फाइलों से निकले सवाल, क्या पहले ही मिल चुके थे खतरे के संकेत

लखनऊ के अलीगंज स्थित जिस बिल्डिंग में आग लगी है. उसे पहले अवैध निर्माण के आरोप में तोड़ा जाना था, लेकिन बाद में इस आदेश को निरस्त कर दिया गया, लेकिन अब 15 लोगों की जान जाने के बाद प्राधिकरण की नींद टूट गई. मामले की जांच की जा रही है.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Jun 23, 2026, 09:12 AM IST

लखनऊ अग्निकांड: 10 साल पुरानी फाइलों से निकले सवाल, क्या पहले ही मिल चुके थे खतरे के संकेत

लखनऊ अग्निकांड: 10 साल पुरानी फाइलों से निकले सवाल

(Credit Image AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

.2016 की कार्रवाई अब फिर चर्चा में क्यों
.4 बार बदला मालिकाना हक, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी
.आग के बीच धुआं बना सबसे बड़ा दुश्मन, निकलने की नहीं थी जगह
.जांच में दोषी पाये जाने पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई

लखनऊ के अलीगंज में सोमवार को बिल्डिंग में लगी आग ने 15 लोगों को अपने परिवार से छिन लिया. इसमें बच्चे से लेकर कई युवा भी शामिल थे, जो अपने परिवार का सहारा थे, लेकिन अचानक लगी इस आग ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया, लेकिन हादसे के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं. बिल्डिंग के मालिकों से लेकर दस्तावेजों में कई राज दफन थे, जो अब धीरे धीरे ​निकल रहे हैं. इन्हीं में से एक यह है कि इस बिल्डिंग को 2016 में तोड़े जाने का फरमान जारी किया गया था, लेकिन बाद में इसे निरस्त कर दिया गया. सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस बिल्डिंग पर कभी अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई हुई थी, क्या वहां मौजूद संभावित खामियों को समय रहते पूरी तरह दूर किया गया था, जांच एजेंसियां अब इसी दिशा में जवाब तलाश रही हैं...

2016 की कार्रवाई अब फिर चर्चा में क्यों

मौजूदा जांच के बीच पुराने रिकॉर्ड सामने आए हैं, जिनसे पता चला है कि अलीगंज योजना के सेक्टर डी में स्थित ये बिल्डिंग 1992 वर्ग फुट में बनी है. इस बिल्डिंग के लिए आवासीय भवन योजना को 20 अगस्त, 2014 को मंजूरी दी गई थी. हालांकि, 2016 में विकास प्राधिकरण ने बिल्डिंग में निर्माण संबंधी कथित अनियमितताओं को देखते हुए एक मामला दायर किया. सुनवाई के बाद, नामित प्राधिकरण ने 10 मई, 2016 को इसे तोड़ने का आदेश जारी किया. हालांकि बाद में बिल्डिंग मालिकों ने अपना पक्ष रखा. उनका कहना था कि उन्हें पर्याप्त सुनवाई का अवसर नहीं मिला और निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप किया गया था. इसके बाद संबंधित आदेश 5 जुलाई 2016 को रद्द कर दिया गया. अब हादसे के बाद वही पुरानी फाइलें फिर जांच का हिस्सा बन गई हैं. अधिकारियों की कोशिश यह समझने की है कि कहीं अतीत में उठे सवालों का संबंध वर्तमान त्रासदी से तो नहीं है.

4 बार बदला मालिकाना हक, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी

इस बिल्डिंग के इतिहास में अब 4 मालिक बदल चुके हैं. पिछले कुछ सालों में 1990 स्कवायर फीट की इस बिल्डिंग के एक बाद एक कई मालिक बने. अलग-अलग समय पर इसके मालिक बदले और प्रशासनिक रिकॉर्ड भी अपडेट होते रहे, लेकिन मालिक बदलने से सुरक्षा की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती. व्यावसायिक उपयोग वाली इमारतों में नियमित सुरक्षा ऑडिट, अग्निशमन इंतजाम और आपातकालीन निकास व्यवस्था की लगातार समीक्षा जरूरी होती है. यही वह पहलू है जो आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. आखिर कोई भी व्यक्ति किसी कोचिंग सेंटर, ऑफिस या दुकान में जाते समय भवन का इतिहास नहीं देखता, वह सिर्फ सुरक्षित माहौल की उम्मीद करता है.

आग के बीच धुआं बना सबसे बड़ा दुश्मन, निकलने की नहीं थी जगह

जांच में सामने आया कि अचानक से लगी आग से बिल्डिंग में धुआं भर गया.अधिकारियों को आशंका है कि पर्याप्त और प्रभावी आपातकालीन निकासी का रास्ता न होने की वजह से कई लोग ऊपरी मंजिलों पर फंस गये. वहीं धुआं निकलने के​ लिए कोई वेंटिलेशन भी नहीं था, जिसके चलते लोग इसमें घीर गये. प्राधिकरण और जांच टीम अब बिल्डिंग की डिजाइन से लेकर वेंटिलेशन सिस्टम और फायर सेफ्टी इंतजामों की बारीकी से जांच की जा रही है.

ये हादसा हर शहर के लिए क्यों है चेतावनी

लखनऊ के अलीगंज स्थित बिल्डिंग का यह अग्निकांड अन्य शहरों के लिए भी चेतावनी है, जहां बिल्डिंग बनाते समय लोग फायर सेफ्टी और नक्शों को सिर्फ सरकारी औपचारिकता समझते हैं, लेकिन ऐसे हादसों के समय में इनकी अहमियत समझ आती है, जो स्कूल, कोचिंग सेंटर, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, अस्पताल और मॉल जैसी जगहों पर आने वाले हजारों लोगों की जिंदगी को बचाने और खतरे में डालने पर निर्भर करती है. 

जांच में दोषी पाये जाने पर की जाएगी कार्रवाई

शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि बिल्डिंग निर्माण मानकों में संभावित खामियों सहित घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच की जाएगी. किसी भी रूप में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. आपको बता दें कि सोमवार दोपहर करीब 3 बजे इमारत में आग लग गई थी. जिसकी ऊपरी मंजिलों पर एक एनीमेशन प्रशिक्षण केंद्र और निचली मंजिलों पर एक पालतू जानवरों की दुकान और क्लिनिक स्थित थे. इसमें 15 लोगों की जान चली गई. आग पर 19 दमकल गाड़ियों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और नागरिक सुरक्षा टीमों ने घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement