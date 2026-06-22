लखनऊ अग्निकांड की 5 दर्दनाक कहानी: कोई लटका ग्रिल पर, किसी ने खुद को बाथरूम में किया बंद

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक इमारत में संचालित एनिमेशन सेंटर में लगी भीषण और दर्दनाक आग ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार (22 जून 2026) को हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. इस हादसे के बाद चश्मदीदों और राहत बचाव कार्य में मदद करने वालों जो बताया वो किसी को भी भावुक कर देगा. इस भयानक हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और कई गंभीर रूप से झुलस गए हैं. जिनका इलाज चल रहा है.

इस भयावह हादसे की त्रासदी और इसमें जान गंवाने वाले मासूमों की मौत पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बेहद भावुक हो गए. मीडिया से बातचीत के दौरान जैसे ही इस दर्दनाक घटना का जिक्र आया, कैमरे के सामने ही उनके आंसू छलक पड़े.

हादसे के बाद रो पड़े डिप्टी सीएम

डिप्टी सीएम ने बेहद भारी मन से बताया कि जिस इमारत में यह हादसा हुआ, वहां एक एनिमेशन सेंटर चलाया जा रहा था. गर्मी की छुट्टियों के कारण यहां 15, 16 और 17 साल के कम उम्र के बच्चे कार्टून बनाने और एनिमेशन की बारीकियां सीखने के लिए आते थे. उन्होंने रूंधे गले से कहा, "मैंने अपनी आंखों से 14 मासूमों के शव देखे हैं."

#WATCH | Uttar Pradesh Deputy CM Brajesh Pathak breaks down as he speaks on the Lucknow coaching institute fire incident.



He says, "I have seen 14 bodies with my own eyes." pic.twitter.com/WuLhFpXIUw June 22, 2026

घटना के वक्त इस सेंटर के अंदर कुल कितने बच्चे और कर्मचारी मौजूद थे, इसका सही-सही आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आ पाया है. लेकिन इस दिल दहला देने वाले हादसे में अब तक 15 बच्चों के शवों को मलबे और धुएं के बीच से बाहर निकाला जा चुका है. इसके साथ ही, आग की चपेट में आने से झुलसे और गंभीर रूप से घायल हुए बच्चों को तुरंत बेहतर इलाज के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी जान बचाने में जुटी है.

चश्मदीदों की जुबानी, उस खौफनाक मंजर की कहानी

हादसे के वक्त वहां से गुजर रहे ओम प्रकाश वर्मा ने बताया, "मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, तभी देखा कि बिल्डिंग से काला धुआं गुबार बनकर निकल रहा था. मासूम बच्चे खिड़कियां खोलकर मदद के लिए बाहर देख रहे थे. हमने तुरंत गाड़ी रोकी और उन्हें बचाने की कोशिश में जुट गए. वहां सामने बिजली का एक मजबूत केबल लटक रहा था, जिसे पकड़कर हमने किसी तरह पांच बच्चों को सुरक्षित बाहर खींच लिया."

#WATCH | Lucknow fire incident | An eyewitness, Aman, says, "There is a library or a computer course institution here. When we reached here, we saw smoke coming from the building. We saved 5-6 people. After the fire broke out, a man jumped from the building, and he was seriously… pic.twitter.com/bIpJPxJYUB — ANI (@ANI) June 22, 2026

ओम प्रकाश ने बताया कि उनके सामने चार लड़के और एक लड़की सुरक्षित निकले, जबकि एक लड़का बुरी तरह झुलसी हुई हालत में नीचे पहुंचा. स्थानीय लोगों के मुताबिक, आग लगने के बाद वहां चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई थी. दमकल की गाड़ियां सूचना मिलने के करीब आधे घंटे बाद मौके पर पहुंचीं. इस बीच, अंदर फंसे युवाओं ने दम घुटने से बचने के लिए इमारत के शीशे पत्थरों से तोड़ डाले. जैसे ही कांच टूटे, अंदर मौजूद लड़के-लड़कियां जान बचाने के लिए छज्जों और खुले हिस्सों से नीचे कूदने लगे.

ग्रिल के सहारे लटके रहे , बाथरूम में खुद को किया बंद

सोशल मीडिया और प्रत्यक्षदर्शियों के जरिए हादसे का एक और दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति खुद को आग से बचाने के लिए खिड़की की ग्रिल पकड़े हवा में लटका हुआ था, लेकिन लपटों की तपन के कारण वह सीधे नीचे गिर गया. लखनऊ के अलीगंज स्थित पुरनिया इलाके की इस घटना में मारे गए युवाओं की उम्र 20 से 24 साल के बीच भी बताई जा रही है.

बिल्डिंग से कूदने से रीढ़ की हड्डी टूटी

आग इतनी तेजी से फैली कि बच्चों को भागने का मौका ही नहीं मिला. कुछ छात्रों ने अपनी जान दांव पर लगाकर दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, तो कुछ ने धुएं से बचने के लिए खुद को वॉशरुम में लॉक कर लिया. एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी अमन ने बताया, "हमने पुलिस और फायर ब्रिगेड को कई फोन किए. हमने एक लड़की और पांच लड़कों को तार के सहारे उतारा, लेकिन इसी बीच एक युवक ने घबराकर ऊपर से छलांग लगा दी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और दोनों पैर गंभीर रूप से चोटिल हो गए." फिलहाल राहत कार्य खत्म होने के बाद प्रशासन पूरे मामले की कड़ाई से जांच कर रहा है.