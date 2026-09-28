LPU Violence: रेप की अफवाह, फिर बाहरी उपद्रवियों की एंट्री, कैंपस छोड़कर भागे छात्र, एक सोशल मीडिया ने पोस्ट कैसे भड़काई हिंसा

एलपीयू में हिंसक प्रदर्शनों के चलते कैंपस और उसके आस-पास 3-4 किलोमीटर की रेंज में इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया है. रात 10 बजे तक यहां सर्विस बंद रहेगी.

एलपीयू में छात्रा के साथ रेप की खबरों पर यूनिवर्सिटी ने कहा- ये दावे झूठे, बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं

छात्रों की मांग- गर्ल्स होस्टल में सिर्फ महिला स्टाफ हो

हिंसक प्रदर्शनों से डरे छात्र, बोले- तोड़-फोड़ और आगजनी के पीछे बाहरी उपद्रवी

एलपीयू में 10 दिन क्लासेज बंद और अगले आदेश तक परीक्षाएं भी नहीं होंगी

पंजाब में कपूरथला जिले के फगवाड़ा में 'लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी' (LPU) में एक छात्रा के साथ रेप की खबरों को लेकर शुरू हुआ हिंसक प्रदर्शन सोमवार (28 सितंबर, 2026) को शांत हो गया. इसके चलते 15 घंटे से ज्यादा समय तक जालंधर-फगवाड़ा नेशनल हाईवे-44 बंद रहा. पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने तोड़-फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है. वहीं, 10 दिन तक क्लासेज नहीं होंगी और अगले आदेश तक के लिए परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं.

यूनिवर्सिटी ने रेप की खबरों को झूठा, बेबुनियाद और मनगढ़ंत बताया है. उन्होंने कहा कि इस पूरे विवाद के पीछे सोशल मीडिया पोस्ट है. सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में एक छात्रा के साथ रेप के आरोप लगाए हैं. हालांकि, अभी तक आरोपों को लेकर कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं. पुलिस ने आरोपों के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और स्पेशल इंवेस्टिगेटिन टीम भी बनाई है.

होस्टल में प्लंबर ने किया छात्रा का रेप?

यह मामला कुछ सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ, इन पोस्ट में दावा किया गया था कि एलपीयू के गर्ल्स होस्टल-3 में रहने वाली एक छात्रा का एक प्लंबर ने तीन दिन पहले रेप कर दिया. कुछ छात्रों ने भी ये दावे किए और कहा कि होस्टल की वार्डन को इस घटना की जानकारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया. इन खबरों से छात्र भड़क गए और उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया. शुरुआत में यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन बाद में इतना हिंसक हो गया कि पुलिस की गाड़ियों, कैंपस के अंदर दुकानों और मॉल में तोड़-फोड़ और आगजनी की घटनाएं देखी गईं.

तोड़-फोड़ करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने रविवार शाम की हिंसा को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की और पुलिस की गाड़ियों पर पत्थर फेंके. उन्होंने कहा, 'पुलिस ने बहुत संयम बरता. पुलिस की कोशिश यही थी कि विद्यार्थी हमारे बच्चों की तरह हैं और उनकी शिकायतों का समाधान किया जाए. ज्यादातर शिकायतें विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़ी थीं. इसके लिए बैठकें भी बुलाई गई थीं.' उन्होंने चेतावनी दी कि तोड़-फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

पुलिस का कहना है कि छात्रों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक किसी आरोपी का नाम सामने नहीं आया है. जालंधर रेंज के डीआईजी नवीन सिंगला ने कहा कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पुलिस फॉरेंसिक सबूतों, सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड की जांच करेगी.

सुसाइड केस से और भड़का प्रदर्शन

प्रदर्शन के दौरान एलपीयू में कुछ दिन पहले एक छात्रा के सुसाइड का मामला भी उठा. 10 सितंबर को यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली तेलंगाना की एक छात्रा ने होस्टल के सातवें फ्लोर से कूदकर आत्महत्या कर ली थी. डीआईजी नवीन सिंगला ने कहा कि छात्रा का मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है. सुसाइड केस को लेकर छात्रों ने काफी नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद प्रदर्शन और ज्यादा भड़क गया.

छात्रों ने की होस्टल सेफ्टी की मांग

छात्रों ने दोनों घटनाओं को लेकर होस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स की सेफ्टी का मुद्दा उठाया है. छात्राओं का कहना है कि होस्टल का पूरा स्टाफ सिर्फ महिलाएं हों. पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि यह मुद्दा सुलझा लिया गया है और समाधान भी निकाल लिया गया. उन्होंने कहा कि पुलिस ने छात्रों की उन शिकायतों को सुलझाने की कोशिश की, जो उन्हें निजी विश्वविद्यालय के प्रशासन से थीं, इसके लिए पुलिस ने छात्रों और अधिकारियों के बीच बातचीत करवाई.

हिंसक प्रदर्शन के बीच इंटरनेट शट डाउन

जब प्रदर्शन हिंसक होने लगा तो यूनिवर्सिटी कैंपस और उसके आस पास में इंटरनेट सर्विस शट डाउन कर दी गई. डीआईजी ने बताया कि यूनिवर्सिटी से 3-4 किमी की रेंज में इंटरनेट सर्विस सोमवार 10 बजे तक के लिए बंद है. प्रदर्शन से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें दुकानों में तोड़फोड़ और पुलिस वाहनों में आगजनी और कई वाहनों में तोड़फड़ की घटनाएं देखी गई हैं. कुछ छात्रों का आरोप है कि बाहरी उपद्रवियों ने कैंपस में घुसकर उतपात मचाया. यूनिवर्सिटी हॉल में तोड़फोड़ की गई, सीएस बिल्डिंग में आगजनी की और एडमिशन ब्लॉक को भी नष्ट किया.

हिंसक प्रदर्शन के बीच घर जा रहे छात्र

प्रदर्शन के बीच कई स्टूडेंट बैग और सूटकेस लेकर विश्विविद्यालय परिसर से निकलते हुए देखे गए. परेशान माता-पिता भी अपने बच्चों को घर ले जाने के लिए वहां पहुंचे. विश्वविद्यालय परिसर में हिंसा के निशान नजर आए. कई जगहों पर संपत्ति को नुकसान पहुंचा, जबकि इन घटनाओं के लिए छात्रों ने बाहरी लोगों को जिम्मेदार ठहराया है. इन घटनाओं से कई छात्र काफी डर गए. पंजाब की एक छात्रा ने बताया कि अभी हालात सामान्य हैं. सभी विद्यार्थी घर लौट रहे हैं और पुलिस तैनात कर दी गई है. छात्रा ने कहा कि कॉलेज के विद्यार्थियों ने कोई तोड़-फोड़ नहीं की.

बिहार के एक छात्र ने बताया कि रविवार को हालात बहुत खराब थे और कहा कि वह बहुत डरावना मंजर था.छात्र ने कहा कि पुलिस के विश्वविद्यालय परिसर के अंदर आने के बाद ही हालात सामान्य हुए. उसने भी हिंसा के लिए बाहरी लोगों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि स्टूडेंट शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे. एक और छात्रा का भी यही कहना है.

रेप की खबरों पर एलपीयू का क्या कहना है?

एलपीयू प्रशासन ने रेप की खबरों से साफ इनकार किया है, उनका कहना है कि ये सिर्फ अफवाह हैं. कॉलेज की रजिस्ट्रार मोनिका गुलाटी ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने सोशल मीडिया के जरिए झूठी, बेबुनियाद और मनगढ़ंत खबरें फैलाई हैं. यूनिवर्सिटी ने होस्टल- 3 में रहने वाली तीन छात्राओं का वीडियो भी जारी किया है, जिनमें उन्होंने रेप की किसी भी घटना से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि वह दो महीने से वहां रह रही हैं. यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने यह भी कहा है कि जांच में यूनिवर्सिटी की तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा.

भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इसे आम आदमी पार्टी की साजिश बताया है. रविवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर उन्होंने एक पोस्ट में आरोप लगाया कि अशोक मित्तल के आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद आप ने एलपीयू को बंद करने के लिए मजबूर करने की एक खतरनाक साजिश रची.राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल एलपीयू के संस्थापक चांसलर हैं.

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