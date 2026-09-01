सितंबर के पहले ही दिन से महंगाई का झटका, LPG गैस पर बढ़े 9.50 रुपये, जानें अब कितने में भरेगा सिलेंडर

अक्सर लोग सोचते हैं कि 9-10 रुपये की बढ़ोतरी से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा की कीमतों और सप्लाई चेन में चल रहे उतार-चढ़ाव का संकेत है.

सितंबर महीने की शुरुआत के साथ ही आपके घर की रसोई का खर्च बढ़ सकता है. इसकी वजह एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी होना है. भले ही यह बढ़ोतरी बहुत बड़ी न लगी हो, लेकिन महीने की शुरुआत में आया यह बदलाव सीधा आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है. आइए जानते हैं कि इस बार सिलेंडरों के दाम में हुए फेरबदल का असल मायना क्या है और यह आपकी जेब को कैसे प्रभावित कर सकता है.

कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ा बोझ, कितने बदले दाम

आज कमर्शियल इस्तेमाल वाले गैस सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा हो गया है. इंडियन ऑयल के नये आंकड़ों के अनुसार, देश भर में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 9.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. इस मामूली बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर अब बढ़कर 2,747.50 रुपये का हो गया है, जो कल तक 2,738 रुपये में मिल रहा था. इसी तरह चेन्नई, मुंबई और अन्य महानगरों में भी इसके नये और बढ़े हुए रेट लागू हो गये हैं.

घरेलू इस्तेमाल करने वालों के लिए राहत या चिंता

आम जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या उनके घर के चूल्हे का खर्च बढ़ने वाला है. राहत की बात ये है कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ऐसे में साफ है कि आपको घर का खाना उसी दाम पर पड़ेगा, लेकिन बाहर को खाना महंगा पड़ सकता है. घरेलू सिलेंडर पुराने दामों पर ही मिल रहे हैं. हालांकि, बाहरी खान-पान पर इसका अप्रत्यक्ष असर पड़ना तय है.

होटल-ढाबों और रेस्टोरेंट के खाने पर असर

कमर्शियल गैस सिलेंडरों पर भले ही यह बढ़ोतरी सिर्फ साढ़े नौ रुपये प्रति सिलेंडर की है, लेकिन छोटे रेस्टोरेंट, ढाबे, और कैटरिंग का काम करने वालों के लिए यह खर्च हर महीने जुड़कर बड़ा हो जाता है, जो व्यापारी एक साथ कई कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, उनका मासिक बजट इससे प्रभावित होता है, जब व्यावसायिक इनपुट कॉस्ट बढ़ती है, तो होटल और बाहर मिलने वाली थाली या चाय-नाश्ते के दाम भी धीरे-धीरे ऊपर जाने की संभावना बन जाती है.