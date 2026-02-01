Lpg Gas Price Hike: बजट खुलने से पहले ही एलपीजी सिलेंडर पर बढ़े दाम, अब पहले से ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी जेब

NRI भी भारत में निवेश कर सकेंगे- वित्त मंत्री, सरकार खनिज कोरिडोर बनाएगी- वित्त मंत्री, जामनगर में WHO का केंद्र अपग्रेड होगा-वित्त मंत्री | मेगा टैक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा- वित्त मंत्री, देशभर में ODOP योजना लागू करेंगे- वित्त मंत्री, महात्मा गांधी हैंडलूम योजना शुरू करेंगे- वित्त मंत्री, टीयर-2 और 3 शहरों का विकास होगा- वित्त मंत्री, वाराणसी से पटना के बीच फ्रेट कॉरिडोर बनेगा- वित्त मंत्री, शहर ही भारत के विकास के इंजन- वित्त मंत्री | जैविक दवाएं बनाने पर जोर देंगे-वित्त मंत्री, औद्योगिक क्षेत्र का कायाकल्प करेंगे-वित्त मंत्री, शुगर, कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी- वित्त मंत्री, नेशनल फाइबर स्कीम लॉन्च करेंगे- वित्त मंत्री, दुनिया के बाजारों से जुड़ना लक्ष्य- वित्त मंत्री
आज बजट आने से पहले ही एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है. अब लोगों को इसके लिए थोड़ी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी.
आज देश का बजट पेश किया जाना है, लेकिन इससे पहले ही उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है. इसकी वजह बजट से पहले ही एलपीजी सिलेंडर पर बढ़ोतरी होना है. कॉमर्शियल एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) सिलेंडर और घरेलू सिलेंडर के रेट 1 फरवरी 2026 से अपडेट हो गये हैं. ऐसे में कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए अब लोगों को 50 रुपये ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे. आइए जानते हैं कितने बढ़े दाम और अब कितने का पड़ेगा एलपीजी सिलेंडर...
आज से कॉमर्शियल सिलेंडर पर दाम बढ़ गये हैं. दिल्ली की बात करें तो जो एलपीजी कॉमर्शियल सिलेंडर अब तक 1691.50 रुपये का पड़ता था. अब उसमें 50 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है. इसके बाद सिलेंडर के दाम 1740.50 रुपये हो गये हैं. वहीं कोलकाता में इसके दाम 1844.50, मुंबई में कॉमर्शियल सिलेंडर अब 1642.50 की जगह 1692 रुपये में मिलेगा.
इंडियन ऑयल के डेटा के अनुसार, घरेलू एलपीजी गैंस सिलेंडर के दामों में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है. इस समय में 14.2 किग्रा वाले घरेलू सिलेंडर के दाम दिल्ली में 853 हैं. वहीं उत्तर प्रदेश में यह 850.50 रुपये में मिल रहा है. पटना में एलपीजी घरेलू सिलेंडर की कीमत 951 रुपये है. मुंबई में 852.50 और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 890.50 में मिल रहा है. हालांकि इसके दामों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है.
आपको बता दें कि पिछले बजट डे यानी 1 फरवरी 2025 में एलपीजी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली थी. हालांकि यह राहत ऊंट के मुंह में जीरा जैसी थी, लेकिन बढ़ोतरी की जगह पर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 6.50 पैसे की कटौती हुई थी. वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दाम जस के तस थे.
