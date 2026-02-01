Lpg Gas Price Hike: बजट खुलने से पहले ही एलपीजी सिलेंडर पर बढ़े दाम, अब पहले से ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी जेब

आज बजट आने से पहले ही एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है. अब लोगों को इसके लिए थोड़ी ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी.

आज देश का बजट पेश किया जाना है, लेकिन इससे पहले ही उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है. इसकी वजह बजट से पहले ही एलपीजी सिलेंडर पर बढ़ोतरी होना है. कॉमर्शियल एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) सिलेंडर और घरेलू सिलेंडर के रेट 1 फरवरी 2026 से अपडेट हो गये हैं. ऐसे में कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए अब लोगों को 50 रुपये ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे. आइए जानते हैं कितने बढ़े दाम और अब कितने का पड़ेगा एलपीजी सिलेंडर...

19 किलो के कॉमर्शियल सिलेंडर पर बढ़े दाम

आज से कॉमर्शियल सिलेंडर पर दाम बढ़ गये हैं. दिल्ली की बात करें तो जो एलपीजी कॉमर्शियल सिलेंडर अब तक 1691.50 रुपये का पड़ता था. अब उसमें 50 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है. इसके बाद सिलेंडर के दाम 1740.50 रुपये हो गये हैं. वहीं कोलकाता में इसके दाम 1844.50, मुंबई में कॉमर्शियल सिलेंडर अब 1642.50 की जगह 1692 रुपये में मिलेगा.

ये हैं घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम

इंडियन ऑयल के डेटा के अनुसार, घरेलू एलपीजी गैंस सिलेंडर के दामों में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है. इस समय में 14.2 किग्रा वाले घरेलू सिलेंडर के दाम दिल्ली में 853 हैं. वहीं उत्तर प्रदेश में यह 850.50 रुपये में मिल रहा है. पटना में एलपीजी घरेलू सिलेंडर की कीमत 951 रुपये है. मुंबई में 852.50 और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 890.50 में मिल रहा है. हालांकि इसके दामों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है.

पिछले बजट डे पर इतने कम हुए थे एलपीजी सिलेंडर के दाम

आपको बता दें कि पिछले बजट डे यानी 1 फरवरी 2025 में एलपीजी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली थी. हालांकि यह राहत ऊंट के मुंह में जीरा जैसी थी, लेकिन बढ़ोतरी की जगह पर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 6.50 पैसे की कटौती हुई थी. वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दाम जस के तस थे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से