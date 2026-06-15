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DRDO ने दुश्मन को एक और टेंशन दी, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जानिए इसकी ताकत

LRLACM Test: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल का सफल परीक्षण किया है. LRLACM की रेंज 1500 किमी है और ये एक सबसोनिक मिसाइल है.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 15, 2026, 09:26 PM IST

DRDO ने दुश्मन को एक और टेंशन दी, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जानिए इसकी ताकत

DRDO ने LR-LACM का सफल परीक्षण किया. (AI इमेज)

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  • LR-LACM अमेरिका की टोमाहॉक जैसी खूबियां हैं.
  • इस मिसाइल की शुरुआत 2013 में शुरू हुए निर्भय प्रोग्राम से हुई थी.
  • नौसेना की दिलचस्पी इस मिसाइल में खास तौर से है.

Land Attack Cruise Missile Test: भारत की सैन्य क्षमताओं को एक कदम आगे बढ़ाते हुए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 15 जून को ओडिशा तट से दूर स्थित  डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया. लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के परीक्षण के दौरान चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में तैनात विभिन्न ट्रैकिंग उपकरणों द्वारा प्राप्त आंकड़ों से साबित हुआ कि मिसाइल सभी पैमानों पर खरी उतरी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी है. 

LR-LACM क्या है? 

भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन (DRDO) द्वारा डिजाइन और विकसित की गई  'लॉन्ग-रेंज लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल' (LR-LACM) लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने की ताकत रखती है. LR-LACM एक अत्याधुनिक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है. इसकी स्पीड ब्रह्मोस से कम है लेकिन इसकी रेंज काफी ज्यादा है. LR-LACM की रेंज 1500 किलोमीटर तक है. 

इस मिसाइल का पहला सफल टेस्ट  2024 में ओडिशा के तट पर एक मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से किया गया था.  एडवांस्ड वे-पॉइंट नेविगेशन तकनीक से लैस ये मिसाइल हवा में पैंतरेबाजी कर सकती है जिसके कारण दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना और रोकना मुश्किल हो जाता है. स्वदेशी टर्बोफैन इंजन और एडवांस्ड एवियोनिक्स से लैस इस मिसाइल को जमीन पर मौजूद मोबाइल प्लेटफॉर्म और नौसेना के युद्धपोतों पर लगे यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल से दागा जा सकता है. 

 

एक भरोसेमंद लंबी दूरी की जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल भारत की सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ा देगी. भारतीय सेनाएं इसकी मदद से दुश्मन के इलाके में गहराई तक मौजूद अहम और संवेदनशील टारगेट पर हमला कर सकती हैं. LR-LACM का सफल परीक्षण दिखाता है कि भारत लंबी दूरी तक सटीक हमला करने के लिए सिर्फ ब्रह्मोस पर निर्भर नहीं है. 

टोमाहॉक जैसी खूबी

इस मिसाइल का मकसद दुश्मन के इलाके में गहराई तक मौजूद अहम ठिकानों - जैसे कमांड सेंटर, एयर बेस, लॉजिस्टिक्स हब, रडार स्टेशन और एयर-डिफेंस नेटवर्क  को निशाना बनाना है. नौसेना की दिलचस्पी इस मिसाइल में खास तौर से है. एक बार जब इसे फ्रंटलाइन युद्धपोतों पर अपनाए जा रहे यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के साथ जोड़ दिया जाएगा, तो यह मिसाइल अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से सैकड़ों किलोमीटर दूर के रणनीतिक ठिकानों को खतरे में डालने की क्षमता देगी. LR-LACM के साथ, भारत ऐसी क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है जो पहले से ही कुछ बड़ी सैन्य ताकतों के पास है. LR-LACM अमेरिका की टोमाहॉक और रूस कैलिबर मिसाइलों जैसी खूबी से लैस है. इस मिसाइल की शुरुआत 2013 में शुरू हुए निर्भय प्रोग्राम से हुई थी. निर्भय के डेवलपमेंटल के दौरान आई दिक्कतों से मिली सीख ही  LRLACM का आधार है. 

डीआरडीओ लगातार दिखा रहा है ताकत

DRDO ने इससे पहले 13 जून को दुश्मन के अलग-अलग तरह के खतरों के खिलाफ देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई अहम तकनीकों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था. लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और मध्यम दूरी पर एंटी-शिप क्षमता के खिलाफ मल्टी-लेयर्ड डिफेंस को मजबूत करने के लिए 10 और 11 जून 2026 को लगातार तीन फ्लाइट टेस्ट किए गए. इस दौरान भारत की मल्टी-लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (बीएमडी) क्षमता सामने आई और इंटरसेप्टर्स ने अपने-अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेद दिया. 

इन परीक्षणों ने भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है, जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों (आईसीबीएम) तक को रोकने की क्षमता वाली बीएमडी प्रणाली मौजूद है. इसी क्रम में नेवल एंटी-शिप मिसाइल-मीडियम रेंज (एनएसएम-एमआर) का पहला फ्लाइट टेस्ट भी सफलतापूर्वक किया गया. 

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