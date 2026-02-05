Parliament Session: स्पीकर ओम बिरला ने किया बड़ा खुलासा, PM मोदी के साथ लोक सभा में हो सकती थी अप्रत्याशित घटना

लोकसभा में भारी हंगामे के चलते प्रधानमंत्री मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर नहीं बोल सके. पहली बार 2004 के बाद बिना पीएम के भाषण के प्रस्ताव पास हुआ, जिस पर सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए.

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जो हुआ, उसने संसद की कार्यवाही और सियासी माहौल दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लगातार नारेबाजी और हंगामे के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में अपना परंपरागत भाषण नहीं दे सके. यह घटना 2004 के बाद पहली बार सामने आई है, जब बिना प्रधानमंत्री के भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया. इस पूरे घटनाक्रम के बाद संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है.

धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान भारी हंगामा

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला. विपक्षी सांसदों की लगातार नारेबाजी और व्यवधान के चलते सदन की कार्यवाही बार-बार प्रभावित हुई. हालात इतने बिगड़ गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परंपरा के अनुसार धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना भाषण नहीं दे सके. यह स्थिति हाल के वर्षों में संसद के इतिहास की एक असामान्य घटना मानी जा रही है.

ओम बिरला ने इस मामले पर सख्त प्रतिक्रिया दी

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस मामले पर सख्त प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सदन में जो कुछ हुआ, उसे पूरे देश ने देखा. स्पीकर के मुताबिक, उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री से सदन में न आने का आग्रह किया था, क्योंकि उस समय हालात अनुकूल नहीं थे. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ महिला सांसद पहले ही सदन में पहुंच चुकी थीं और माहौल को देखते हुए किसी भी अप्रत्याशित घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था.

दिल्ली: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, "...जब सदन के नेता को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सांसद प्रधानमंत्री के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते हैं...अगर यह घटना हो जाती तो यह अत्यंत अप्रिय, देश… pic.twitter.com/EUEopucU7o — IANS Hindi (@IANSKhabar) February 5, 2026

शोर-शराबा थमने का नाम नहीं ले रहा था

लगातार हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर तीन बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा. सदन में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन शोर-शराबा थमने का नाम नहीं ले रहा था. इसके बावजूद, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया. दरअसल, इस दौरान विपक्ष द्वारा लाए गए संशोधनों को वोटिंग के लिए रखा गया, लेकिन वे सभी खारिज हो गए. इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने 28 जनवरी को दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी. खास बात यह रही कि पूरे समय विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे.

यह भी पढ़ें: चुनाव आयोग के तेवर सख्त! बंगाल सरकार द्वारा निर्देशों की अनदेखी पर जताई भारी नाराजगी

लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ..

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और कंगना रनौत ने इस घटनाक्रम को लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जानबूझकर संसद की कार्यवाही बाधित कर रहा है. सत्ता पक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री को बोलने से रोकना संसदीय मर्यादा का उल्लंघन है. वहीं, स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों से संयम बरतने की अपील की. उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंच है और यहां इस तरह का व्यवहार न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि देश की गरिमा को भी नुकसान पहुंचाता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे ऐसी स्थिति दोबारा नहीं बनेगी और सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलेगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से