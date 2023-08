Rahul Gandhi Membership: बहाल हो गई राहुल गांधी की सांसदी, कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल

डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए खुशखबरी लाया है. मोदी सरनेम केस में दो साल की सजा पर रोक लगने के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी है. अब वह संसद के मानसून सत्र में भी हिस्सा ले सकते हैं. इसी केस में राहुल गांधी को दोषी पाया गया था और सूरत की एक अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए सजा पर रोक लगा दी थी कि इस मामले में अधिकतम सजा देने की कोई वजह कोर्ट ने नहीं बताई थी.

लोकसभा सचिवालय ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक, केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की जाती है. बता दें कि 24 मार्च 2023 को राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी क्योंकि उन्हें दो साल की सजा हो गई थी. नियमों के मुताबिक, दो साल की सजा होते ही विधायकी या सांसदी खत्म हो जाती है और चुनाव लड़ने पर भी 6 साल के लिए रोक लग जाती है.

Lok Sabha Secretariat restores membership of Wayanad MP Rahul Gandhi after the Supreme Court on Friday (August 4) stayed his conviction in the ‘Modi’ surname remark case.



He was disqualified from the lower house in March 2023. pic.twitter.com/UBE3FvCGEN