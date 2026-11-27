परिसीमन का काम संविधान के अनुच्छेद 81, 82 और 170 के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र परिसीमन आयोग करता है. 27 नवंबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में परिसीमन संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई.

महिला आरक्षण बिल के तहत रिजर्वेशन परिसीमन के जरिए निर्धारित होगा

परिसीमन के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटें निर्धारित होंगी

संसद का स्पेशल सेशन 30 नवंबर से शुरू होगा, जिसमें मोदी सरकार महिला आरक्षण को जल्द लागू करने और लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने की दिशा में परिसीमन से जुड़ा नया विधेयक पारित कर सकती है. यह वहीं 131वां संविधान संशोधन बिल है, जो अप्रैल 2026 में विपक्ष के विरोध के कारण लोकसभा में पास नहीं हो पाया था. प्रस्तावित संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 से बढ़ाकर 850 करने की तैयारी है. इसमें राज्यों से अधिकतम 815 और केंद्रशासित प्रदेशों से 35 सांसद हो सकेंगे. इसके साथ ही परिसीमन आयोग गठित कर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा. मोदी सरकार की कोशिश है कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो जाए.

27 नवंबर को केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक में परिसीमन के जरिए महिलाओं को आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई. इसके तहत सभी राज्यों में सीटों की संख्या में समान अनुपात में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी और यह व्यवस्था 2051 तक लागू रहेगी. अब सरकार इसे 30 नवंबर से शुरू होने वाले संसद से विशेष सत्र में पेश करेगी.

कैसे होगा परिसीमन?

परिसीमन का मतलब लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को दोबारा तय करना और आबादी के आधार पर सीटों का बंटवारा करना है. इसका उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों में आबादी का संतुलन बनाए रखना और अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों का नए सिरे से निर्धारण करना है. परिसीमन का काम संविधान के अनुच्छेद 81, 82 और 170 के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र परिसीमन आयोग करता है.

प्रस्तावित परिसीमन विधेयक 2026 के मुताबिक, परिसीमन आयोग के गठन की तारीख पर उपलब्ध जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा. इसका मतलब है कि अगर आयोग जल्द गठित होता है तो अगली परिसीमन प्रक्रिया 2011 की जनगणना के आधार पर हो सकती है. अभी संविधान में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया जनगणना से जुड़ी है.

कौन करेगा परिसीमन?

प्रस्तावित परिसीमन विधेयक के तहत केंद्र सरकार समय-समय पर नोटिफिकेशन जारी करके परिसीमन आयोग गठित कर सकेगी. आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों का पुनर्निर्धारण करेगा. इसके साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने और आरक्षित सीटों का बंटवारा भी किया जाएगा.

लोकसभा में महिलाओं की कितनी होंगी सीटें?

2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था. इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए करीब एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया, लेकिन इस कानून को लागू करने के लिए पहले जनगणना और उसके बाद परिसीमन की शर्त रखी गई थी.

प्रस्तावित 131वें संविधान संशोधन विधेयक में इस शर्त को बदलने की तैयारी है. इसके तहत महिला आरक्षण को नई जनगणना का इंतजार किए बिना, उपलब्ध जनगणना के आधार पर होने वाले परिसीमन से जोड़ा जाएगा.

प्रस्ताव के मुताबिक, महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन के आधार पर आवंटित की जाएंगी. यह आरक्षण 15 साल तक लागू रहेगा, हालांकि संसद इसकी अवधि बढ़ा सकती है. अगर विधेयक पास होने के बाद लागू होता है, तो महिलाओं के लिए लोकसभा में 33 फीसदी सीटें रिजर्व हो जाएंगी.

राज्यों में कितनी बढ़ेंगी लोकसभा की सीटें?

प्रस्तावित परिसीमन- महिला आरक्षण बिल के अनुसार सभी राज्यों में लोकसभा की करीब 50 फीसदी सीटें बढ़ेंगी. इससे लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 543 सीटें बढ़कर 850 हो जाएगी. बिल के पारित को होने के बाद लोकसभा में महिलाओं की मौजूदगी बढ़ जाएगी.

अप्रैल में क्यों पास नहीं हो पाया था विधेयक?

इससे पहले 17 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में इससे जुड़ा प्रस्तावित विधेयक जरूरी समर्थन हासिल नहीं कर पाया था. उस दिन लोकसभा में कुल 528 सांसद वोटिंग में शामिल हुए थे. इनमें से 298 ने विधेयक के पक्ष में और 230 सांसदों ने विरोध में वोट दिया था.

संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई समर्थन की जरूरत होती है. उस समय विधेयक को पारित कराने के लिए 352 वोट चाहिए थे. इस तरह 54 वोटों की कमी के कारण यह लोकसभा में पास नहीं हो पाया था.

कांग्रेस क्यों कर रही है विधेयक का विरोध?

कांग्रेस ने प्रस्तावित परिसीमन विधेयक, 2026 का विरोध किया है. पार्टी के नेताओं का आरोप है कि सरकार की यह पहल राजनीतिक मकसद से लाई जा रही है और इससे देश के संघीय ढांचे पर असर पड़ सकता है. कांग्रेस ने कम समय के नोटिस पर संसद का विशेष सत्र बुलाने, प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं रखे जाने पर भी सवाल उठाए हैं.

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि अगस्त से अब तक के समय का इस्तेमाल विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी संख्या जुटाने और 'ऑपरेशन लोटस' चलाने में किया गया. कांग्रेस का कहना है कि वह महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन परिसीमन की प्रक्रिया और उसके संभावित राजनीतिक प्रभावों को लेकर सरकार की योजना पर उसे आपत्ति है.

ये भी पढ़ें - संसद के स्पेशल सेशन में क्या मोदी सरकार पास करा लेगी महिला आरक्षण-परिसीमन बिल? समझें सांसदों के वोटों का गेम