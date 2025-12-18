लोकसभा में MNREGA की जगह G Ram G विधेयक पास, विपक्ष का तीखा विरोध, सदन में फाड़ी गईं बिल की प्रतियां

लोकसभा में MNREGA की जगह G Ram G बिल पारित हो गया. विपक्ष ने स्टैंडिंग कमेटी की मांग को लेकर हंगामा किया और बिल की प्रतियां फाड़ीं, जबकि सरकार ने इसे ग्रामीण रोजगार के लिए बेहतर बताया.

केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) की जगह नया G Ram G बिल लोकसभा में पारित करा लिया है. पिछले दो दिनों से इस बिल पर सदन में तीखी बहस चल रही थी. विपक्ष ने इसे गरीबों और ग्रामीण रोजगार से जुड़ा अहम कानून बताते हुए स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ध्वनिमत से इसे पास करा दिया. इसके बाद सदन और बाहर भारी हंगामा देखने को मिला.

विपक्ष और सरकार के बीच जबरदस्त टकराव

VIDEO | Parliament Winter Session: Lok Sabha passes G RAM G Bill amid opposition uproar.



The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) (VB-G RAM G) Bill will replace the UPA-era MGNREGA.#MGNREGA #GRAMGBill



(Source: Third Party)



(Full video available… pic.twitter.com/cSQIVopgBX — Press Trust of India (@PTI_News) December 18, 2025

लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए G Ram G बिल को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला. यह बिल MNREGA की जगह लागू किया जाएगा, जिसे कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने 2004 में शुरू किया था. विपक्ष का आरोप है कि सरकार बिना पर्याप्त चर्चा और संसदीय प्रक्रिया के इस महत्वपूर्ण कानून को बदल रही है. इसी मांग के तहत विपक्षी दल लगातार यह कहते रहे कि बिल को पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए. हालांकि, सरकार ने विपक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए ध्वनिमत से बिल पारित करवा दिया. स्पीकर द्वारा बिल के पास होने की घोषणा के साथ ही विपक्षी सांसद सदन के वेल में पहुंच गए और विरोध जताते हुए बिल की प्रतियां फाड़ दीं. इस दौरान सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित भी हुई.

हर साल 125 दिनों के रोजगार की गारंटी

नए G Ram G बिल के तहत ग्रामीण परिवारों को हर साल 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी, जो MNREGA के तहत मिलने वाले 100 दिनों से अधिक है. इसके अलावा फसल की बुआई और कटाई के दौरान दो महीने के विशेष अवकाश का भी प्रावधान रखा गया है. मजदूरी भुगतान को लेकर भी बदलाव किया गया है, जहां पहले भुगतान 15 दिनों के भीतर होता था, अब इसे घटाकर 7 दिनों में करने का दावा किया गया है.

यह भी पढ़ें: ‘सूर्य नमस्कार से मुस्लिमों का क्या बिगड़ जाएगा?...' RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के बयान से मची सियासी खलबली

नया कानून ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को और मजबूत करेगा

बिल को लेकर विपक्षी दलों का विरोध सदन के बाहर भी देखने को मिला. INDIA गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में बैनर लेकर प्रदर्शन किया और अल्पसंख्यकों पर हमलों का मुद्दा उठाया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. सरकार की ओर से जवाब देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नई योजना में किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा. उन्होंने आगे ये भी कहा कि, महात्मा गांधी उनकी प्रेरणा हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि 2009 के चुनावी संदर्भ में गांधी जी का नाम योजना से जोड़ा गया था. बहरहाल, सरकार का कहना है कि यह नया कानून ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को और मजबूत करेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.