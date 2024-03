Congress की CEC मीटिंग खत्म, कल आएगी पहली सूची, राहुल गांधी के इस सीट से उतरने की चर्चा

आगामी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) को लेकर दिल्ली में गुरुवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की बैठक हुई. इसमें उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ. सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के वायनाड़ से चुनाव लड़ने का तय माना जा रहा है. वहीं, पूर्व सीएम भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ से मैदान में उतारा जा सकता है. कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची कल यानी शुक्रवार को जारी कर सकती है.

सीईसी की बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्‍ल‍िकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे. वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल गांधी भी इस मीटिंग में जुड़े. बैठक में दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलांगना, केरल, लक्षद्वीप, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम और मणिपुर की लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की चर्चा हुई.

बैठक में विभिन्न स्कीनिंग कमेटी की ओर से भेजे नामों में से उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई गई. राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कुछ अन्य राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पहले ही हो चुकी है. कांग्रेस 8 मार्च की उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है.

बैठक के बाद जब भूपेश बघेल से पूछा गया कि क्या वह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? तो उन्होंने इसका जवाब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्त देंगे. वहीं सचिन पायलट ने कहा कि अच्छी चर्चा हुई. पार्टी ने सभी सीटों पर चर्चा की है. CEC का जो भी फैसला होगा AICC ब्रीफ करेगी.'

#WATCH | Delhi: Congress leader Sachin Pilot says, "It was a good discussion. Discussion was held on all the seats. As soon as CEC decides, you will be told. Whatever decision is taken AICC will brief..." pic.twitter.com/8DB875uQkN