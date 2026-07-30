अब वायुसेना के 'गरुड़' कमांडो भी तबाह करेंगे दुश्मन के टैंक और बंकर, मिलने वाला है ये खास हथियार

गरुड़ स्पेशल फोर्सेस के लिए लोइटरिंग म्यूनिशन खरीदे जाएंगे जो र्विलांस ड्रोन और गाइडेड हथियार, दोनों का काम करेंगे. एक बार लॉन्च होने के बाद ये रियल-टाइम तस्वीरें भेज सकते हैं और सही टारगेट मिलने पर हमला कर सकते हैं.

स्पेशल फोर्स गरुड़ कमांडोज को मिलेंगे अत्याधुनिक ड्रोन

'मैन-पोर्टेबल लोइटरिंग म्यूनिशन्स' के लिए RFI जारी

कम से कम 40 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे नए कामिकाजे ड्रोन



Garud special forces: भारतीय वायुसेना ने अपने स्पेशल फोर्स गरुड़ कमांडोज को अधिक घातक बनाने के लिए 'मैन-पोर्टेबल लोइटरिंग म्यूनिशन्स' या कामिकाज़े ड्रोन हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने भारतीय कंपनियों के लिए RFI जारी किया है. इस कदम को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इस नए हथियार प्रणाली के शामिल होने से गरुड़ कमांडो दुश्मन की सीमा के काफी अंदर सुरक्षित दूरी पर रहकर भी उनके ठिकानों को आसानी से तबाह कर सकेंगे.

किस तरह के लोइटरिंग म्यूनिशन्स शामिल करेगी वायुसेना?

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय वायुसेना ने 'मैन-पोर्टेबल लोइटरिंग म्यूनिशन्स' के लिए कुछ तकनीकी शर्तें भी तय की हैं. इस पूरे सिस्टम का वजन 25 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए. ये शर्त इसलिए रखी गई है ताकि सैनिक इसे बैकपैक में रखकर आसानी से पहाड़ों या जंगलों में ले जा सकें. शामिल किए जाने वाले ड्रोन कम से कम 40 किलोमीटर की दूरी तय करने और 2 घंटे तक से अधिक समय तक हवा में रहकर मंडराने में सक्षम होने चाहिए.

एयर फोर्स ने कहा है कि कामिकाज़े ड्रोन ऐसे होने चाहिए जिसमें आवश्यकतानुसार दो प्रकार के विस्फोटक फिट किए जा सकें. एक हाई-एक्सप्लोसिव जो पैदल सैनिकों के काफिले, बंकरों और इमारतों को उड़ाने के लिए हो. दूसरा, एंटी-टैंक एक्सप्लोसिव जो दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों और टैंकों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके.

ये ड्रोन लॉन्च करते समय बहुत कम आवाज करने वाले होंगे जिससे लॉन्च लोकेशन का पता दुश्मन को नहीं चल सकेगा. अगर दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जीपीएस जाम कर देता है तो भी ये ड्रोन अपने मिशन को अंजाम देने में सक्षम होंगे. इनका सर्कुलर एरर प्रोबेबल 1 से 2 मीटर के भीतर होगा. ये खास ड्रोन आसपास के इलाके को नुकसान पहुंचाए बिना केवल लक्षित ठिकाने को ही नष्ट करेंगे.

भारत के लिए इसका सामरिक महत्व

अब तक सेना की खास यूनिट्स और स्पेशल फोर्स के पास ही इस तरह की ताकत थी. दुश्मन के बंकर और टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों को नष्ट करने की जिम्मेदारी भी सेना ही संभालती थी. अब वायुसेना के गरुड़ कमांडो को भी इस भूमिका में देखा जाएगा. इस नए म्यूनिशन से कमांडोज के पास 40 किमी तक तोपखाने जैसी सटीक मारक क्षमता आ जाएगी.

यह प्रणाली 16,000 फीट तक की ऊंचाई और माइनस 20 से 50 डिग्री तक के मुश्किल तापमान वाले हालात में भी काम कर सकती है. नए अटैक ड्रोन लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश जैसी भारत की उत्तरी सीमाओं पर बेहद कारगर साबित हो सकते हैं. इनकी मदद से गरुण कमांडोज दुश्मन के बंकर या ठिकाने के करीब जाने के बजाय दूर से ही मिशन को अंजाम दे सकेंगे जिससे सैनिकों की जान को खतरा बहुत कम हो जाएगा.