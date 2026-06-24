सिया ने क्यों नहीं तोड़ी केतन से सगाई? हत्या क्यों की, प्रेमी चेतन ने बताई असली वजह

20 साल की सिया गोयल ने अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर उसे पहाड़ी से नीचे धकेल दिया.

पुणे के मशहूर लोहागढ़ किले में हुई केतन अग्रवाल की मौत की गुत्थी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. जिसे शुरुआत में एक दुखद ट्रेकिंग हादसा माना जा रहा था, वह असल में बेहद शातिर तरीके से रची गई हत्या की साजिश निकली. पुलिस जांच के मुताबिक, केतन की मंगेतर सिया गोयल (20) ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी (22) के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया.

सिया गोयल ने अपने मंगेतर केतन को क्यों मारा?

पुलिस पूछताछ में जो बातें सामने आईं, वे हैरान करने वाली हैं. न्यूज एजेंसी पीटीआई को एक पुलिस सूत्र ने बताया कि जब सह-आरोपी चेतन से पूछा गया कि वे दोनों घर से भाग क्यों नहीं गए, तो उसने बताया कि सिया सगाई तोड़कर भागने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी. उसे डर था कि अगर वह ऐसा करेगी, तो समाज में उसके परिवार की भारी बदनामी होगी. इस तथाकथित इज्जत को बचाने के लिए उसने अपने मंगेतर केतन को ही रास्ते से हटाने का फैसला किया.

केतन और सिया की सगाई इसी साल फरवरी में हुई थी और नवंबर में उदयपुर के एक आलीशान पैलेस में उनकी भव्य शादी होने वाली थी. जांच में यह भी सामने आया कि सिया और केतन एक प्री-वेडिंग फोटोशूट के लिए बाली जाने वाले थे, लेकिन अचानक केतन का पासपोर्ट रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और यह ट्रिप कैंसिल हो गई. पुलिस को शक है कि यह भी केतन को भारत में ही रोकने की साजिश का हिस्सा था. केतन के परिवार ने बताया कि सिया इस शादी को लेकर खुश नहीं थी और उसने एक बार शादी को सालभर के लिए टालने की बात भी कही थी.

33 डिग्री की गर्मी और एक हुडी ने खोल दिया राज

इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस की पैनी नजर और सीसीटीवी फुटेज की बड़ी भूमिका रही. 18 जून को जब यह घटना हुई, तो वहां का तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस था. सीसीटीवी फुटेज खंगालते समय पुलिस को एक शख्स बेहद संदेहास्पद लगा. इतनी तेज गर्मी में भी उसने हुडी पहन रखी थी और उसका हुड चेहरे के काफी आगे तक झुका हुआ था, जिससे उसका चेहरा न दिखे.

फुटेज में देखा गया कि जब भी सिया पीछे मुड़कर देखती, हुडी वाला शख्स तुरंत नीचे बैठ जाता. पुलिस को इतनी गर्मी में हुडी पहनने की बात खटक गई. जब इस तकनीकी और डिजिटल सबूत, कॉल डिटेल्स के आधार पर जांच आगे बढ़ी, तो वह शख्स सिया का प्रेमी चेतन चौधरी निकला.

ये पहली कोशिश नहीं थी

केतन की बहन संजना और परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक, सिया पिछले कुछ समय से केतन पर बार-बार लोहागढ़ फोर्ट जाने का दबाव बना रही थी. वह उसे 31 मई और 4 जून को भी वहां ले जाना चाहती थी. हद तो तब हो गई जब 14 जून को भी वह केतन को वहां ले गई और उसे पहाड़ी से धक्का देने की कोशिश की.

उस वक्त केतन ने एक पेड़ पकड़कर अपनी जान बचा ली थी. जब केतन ने पूछा कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, तो सिया ने सांप का झूठा बहाना बनाकर बात पलट दी कि वह उसे बचा रही थी. आखिरकार, 18 जून को वह अपने खौफनाक मंसूबों में कामयाब रही और उसने केतन को खाई में ढकेल दिया. पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई जारी है.