क्या केतन की हत्या की साजिश से पहले ही शादीशुदा थी सिया? किससे की थी ये 'सीक्रेट वेडिंग', पुलिस ने खोले कई राज

केतन अग्रवाल मर्डर केस में एक बेहद हैरान करने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस को मिले व्हाट्सएप चैट्स और डिजिटल सबूतों ने इस पूरे मर्डर मिस्ट्री की थ्योरी को पलट कर रख दिया है.

महाराष्ट्र के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट लोनावला के पास स्थित ऐतिहासिक लोहगढ़ किले से एक बिजनेसमैन को नीचे धकेल कर मार डालने की सनसनीखेज वारदात ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था. बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की हत्या के इस मामले में अब एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ आया है, जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है. पुलिस ने दावा किया है कि केतन की मंगेतर सिया गोयल, जो इस मर्डर केस की मुख्य आरोपी है, वह पहले से ही शादीशुदा थी. इस एक खुलासे ने पूरे मामले को एक बेहद फिल्मी और खौफनाक मोड़ दे दिया है.

व्हाट्सएप चैट ने खोला 'सीक्रेट मैरिज' का राज

पुलिस जांच के मुताबिक, मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने करीब चार महीने पहले ही गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी. दोनों ने ये बात अपने परिवारों से पूरी तरह छुपा कर रखी थी. पुलिस ने जब आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर उनके व्हाट्सएप चैट्स खंगाले, तब जाकर इस गुप्त शादी का भंडाफोड़ हुआ. डिजिटल सबूतों के सामने आते ही पुलिस की थ्योरी पूरी तरह बदल गई. जिसे शुरुआत में एक लव-ट्रायंगल माना जा रहा था, वह दरअसल एक सोची-समझी खौफनाक साजिश निकली.

मंगेतर को रास्ते से हटाने का खतरनाक प्लान

केतन अग्रवाल को 18 जून को लोहगढ़ किले की चोटी से नीचे फेंक कर मौत के घाट उतार दिया गया था. इस मामले में पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने जब दोनों के पिछले 6-7 महीनों के कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा, चैट्स और इंटरनेट सर्च हिस्ट्री को बारीकी से खंगाला, तो कई चौंकाने वाली चीजें सामने आईं.

चार महीने पहले की थी चेतन से शादी!

जांच अधिकारियों का मानना है कि चार महीने पहले आपस में गुप्त शादी करने के बाद ही, सिया और चेतन ने केतन अग्रवाल को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाने की साजिश रचनी शुरू कर दी थी. केतन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की से उसकी सगाई हुई है, वह पहले से ही किसी और की पत्नी बन चुकी है.

मारने की पहली कोशिश हुई थी फेल

पुलिस की तफ्तीश में यह भी सामने आया है कि केतन को मारने की पहली कोशिश 14 जून को ही की गई थी. लेकिन उस दिन ऐन वक्त पर सिया के हौसले पस्त हो गए और वह इस खौफनाक कदम को अंजाम नहीं दे पाई. इसके बाद उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी को बुलाने को लेकर व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा था. इसके बाद, दोनों ने दोबारा प्लान बनाया और 18 जून को केतन को बहला-फुसलाकर लोहगढ़ किले पर ले गए. वहां मौका मिलते ही दोनों ने मिलकर केतन को किले की ऊंची दीवार से नीचे गहरी खाई में फेंक दिया.

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