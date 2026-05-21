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भारत

यूपी के इस जिले में सुबह 10 बजते ही लग जाता है 'लॉकडाउन'! बाजार-सड़कें सब हो जाती हैं वीरान

उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका इन दिनों आसमान से बरसती आग की चपेट में है. यहां का बांदा जिला पारा 48 डिग्री सेल्सियस के पार जाने के साथ ही इस समय देश का सबसे गर्म शहर बन चुका है.

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Gaurav Barar

Updated : May 21, 2026, 09:53 PM IST

यूपी के इस जिले में सुबह 10 बजते ही लग जाता है 'लॉकडाउन'! बाजार-सड़कें सब हो जाती हैं वीरान
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गर्मियों के मौसम में उत्तर भारत में धूप और लू का चलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में स्थित बांदा जिला इस समय जिस दौर से गुजर रहा है, उसकी कल्पना भी खौफनाक है. बांदा इस समय देश का सबसे गर्म इलाका बनकर उभर रहा है, जहां पारा 48 डिग्री सेल्सियस के डरावने आंकड़े को भी पार कर चुका है.

आसमान से बरस रही इस आग ने यहां के आम जनजीवन को इस कदर पंगु बना दिया है कि शहर में सुबह 10 बजते ही अघोषित कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसा सन्नाटा पसर जाता है. लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं और बाहर की दुनिया पूरी तरह ठहर सी गई है.

सुबह के 10 और दोपहर के 2 बजे में कोई फर्क नहीं

आमतौर पर किसी भी शहर में सुबह 10 बजे का वक्त कामकाज की शुरुआत का होता है, बाजार खुलते हैं, दफ्तरों में चहल-पहल होती है और सड़कों पर ट्रैफिक दिखाई देता है. लेकिन बांदा में कहानी बिल्कुल उल्टी है. यहां सुबह 9 बजे से ही सूरज के तेवर इतने तीखे हो जाते हैं कि 10 बजते-बजते सड़कों की डामर पिघलने लगती है. गर्म हवा के थपेड़े यानी लू इतनी तेज होती है कि चेहरे पर सीधे आग की लपटें महसूस होती हैं.

इस जानलेवा मौसम को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और व्यापारियों ने मिलकर एक अनोखा रास्ता निकाला है. लोग अपने जरूरी काम, जैसे राशन खरीदना, बैंक का काम या सब्जी लाना, सुबह 7 से 10 बजे के बीच ही निपटा लेते हैं. इसके बाद, जैसे ही घड़ी की सुई 10 पर पहुंचती है, दुकानदार धड़ाधड़ अपनी दुकानों के शटर गिरा देते हैं. मुख्य बाजार, जो कभी ग्राहकों से गुलजार रहते थे, दोपहर होते-होते पूरी तरह वीरान हो जाते हैं.

पानी की किल्लत 

48 डिग्री के इस टॉर्चर ने बांदा में एक और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, और वो है पानी का संकट. अत्यधिक गर्मी के कारण इलाके के जलस्तर में भारी गिरावट आई है. कुएं और तालाब पूरी तरह सूख चुके हैं, और हैंडपंपों ने भी हवा उगलना शुरू कर दिया है.

ऐसे में घरों की छतों पर रखी प्लास्टिक की टंकियों का पानी खौलने लगता है, जिससे नहाना या कपड़े धोना तो दूर, हाथ धोना भी दूभर हो गया है. पीने के ठंडे पानी के लिए लोगों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है. जिन परिवारों के पास फ्रिज या कूलर नहीं है, उनके लिए यह समय किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं है.

मरीजों से अस्पताल फुल

गर्मी का सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है. जिला अस्पताल और निजी क्लीनिकों में मरीजों की लंबी कतारें लगी हैं. सबसे ज्यादा मामले हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, तेज बुखार और उल्टी-दस्त के आ रहे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है. प्रशासन ने बांदा और आस-पास के क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. 

लोगों से की जा रही ये अपील

जिला प्रशासन की ओर से लगातार मुनादी कराई जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि दोपहर 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच बिना किसी बेहद जरूरी काम के घर से बाहर कदम न रखें. यदि बाहर जाना ही पड़े, तो सिर और चेहरे को सूती कपड़े से अच्छी तरह ढककर निकलें. शरीर में पानी की कमी न होने दें; लगातार नींबू पानी, ओआरएस का घोल, छाछ या लस्सी पीते रहें.

बांदा की यह स्थिति इस बात का जीता-जागता सबूत है कि ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण से छेड़छाड़ का खामियाजा अब हमारे शहरों को भुगतना पड़ रहा है. बुंदेलखंड का यह जिला इस समय सिर्फ गर्मी से नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है.

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