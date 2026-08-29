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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

मंत्री Vs मंत्री: आरक्षण को लेकर क्यों मचा बवाल? चिराग पासवान ने मांगा जीतन राम मांझी का इस्तीफा

LJPR चीफ चिराग पासवान ने जोर देकर कहा कि अगर पार्टी अनुसूचित जाति आरक्षण के भीतर उप-कोटा और एक क्रीमी लेयर चाहती है तो मंत्री पद पर आसीन मांझी और सुमन दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 29, 2026, 08:10 PM IST

मंत्री Vs मंत्री: आरक्षण को लेकर क्यों मचा बवाल? चिराग पासवान ने मांगा जीतन राम मांझी का इस्तीफा

चिराग पासवान और जीतन राम मांझी क्यों भिड़े?

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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राजनीति के केंद्र में आ गया है. एनडीए सरकार में दो केंद्रीय मंत्री इसको लेकर आमने-सामने आ गए हैं. यहां तक कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तो अपने सहयोगी जीतन राम मांझी का इस्तीफा ही मांग लिया है. चिराग पासवान की ओर से ये मांग तब की गई, जब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) ने आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग की.

बिहार के इन दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस तब शुरू हो गई, जब मांझी की पार्टी एचएएम ने मौजूदा आरक्षण सिस्टम के भीतर अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए उप-कोटा का समर्थन किया. मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि आरक्षण का फायदा सबसे कमजोर और ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा की आवश्यकता है. 

मांझी के बेटे ने क्या कहा था?

सुमन ने कहा, 'हम आरक्षण को समाप्त करने की बात नहीं कर रहे हैं. हम आरक्षण को अधिक न्यायसंगत, प्रभावी बनाने और यह सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं कि यह वास्तव में वंचितों तक पहुंचे.'

चिराग पासवान की एलजेपी (आर) और एचएएम (एस) दोनों बिहार और केंद्र में एनडीए की सहयोगी पार्टियां हैं. मांझी मुशहर समुदाय से संबंध रखते हैं, जो सबसे पिछड़े दलित समूहों में से एक है. एचएएम का दावा है कि दलित आरक्षण का लाभ पासवान और रविदास सहित कुछ ही समुदायों तक सीमित रहा है, जबकि कई अन्य समुदाय कम प्रतिनिधित्व वाले हैं. सुमन ने कहा कि उनके मुशहर समुदाय से एक भी व्यक्ति आईएएस अधिकारी नहीं बना है.

2024 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला विवाद के केंद्र में!

इस विवाद की जड़ें 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निहित हैं. उस साल के एक बड़े फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उप-वर्गीकृत करने की अनुमति दी ताकि इन समूहों में अधिक पिछड़ी जातियों को कोटा लाभ सुनिश्चित किया जा सके. पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से समृद्ध लोगों को आरक्षण के लाभों से बाहर रखने की मांग की गई थी. इसमें तर्क दिया गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के धनी परिवार आरक्षण के लाभों पर एकाधिकार कर रहे हैं.

याचिका में 2024 के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया है कि संविधान पीठ के सात जजों में से चार ने इन समूहों पर क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करने का सुझाव दिया था. हालांकि, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हलफनामे में कहा कि क्रीमी लेयर की अवधारणा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं की जा सकती. यह सिद्धांत केवल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) पर ही लागू होता है.

जीतन राम मांझी को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए: चिराग

एचएएम का खंडन करते हुए चिराग पासवान ने जोर देकर कहा कि अगर पार्टी अनुसूचित जाति आरक्षण के भीतर उप-कोटा और एक क्रीमी लेयर चाहती है तो मंत्री पद पर आसीन मांझी और सुमन दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए. पासवान ने पत्रकारों से कहा, 'जो लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्रीमी लेयर क्यों नहीं होनी चाहिए, उन्हें पहले आरक्षण के लाभ छोड़ देने चाहिए. अगर जीतन राम मांझी क्रीमी लेयर की अवधारणा में विश्वास रखते हैं तो उन्हें पहले इस्तीफा देना चाहिए. उनके बेटे को भी इस्तीफा दे देना चाहिए.'

SC आरक्षण को आर्थिक आधार पर करने का प्रावधान नहीं: चिराग

चिराग पासवान की पार्टी हमेशा उप-कोटा का विरोध करती रही है. केंद्रीय मंत्री चिराग ने इस बात पर जोर दिया कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाले सभी समुदाय एकजुट रहे हैं. उन्होंने कहा कि संविधान में अनुसूचित जाति आरक्षण को आर्थिक आधार पर निर्धारित करने का प्रावधान नहीं है. अपने विरोध को स्पष्ट करते हुए पासवान ने कहा कि अनुसूचित जाति आरक्षण के भीतर उप-कोटा या क्रीमी लेयर शुरू करने से सामाजिक न्याय का मूल उद्देश्य ही कमजोर हो सकता है. पासवान ने कहा, 'अन्यथा, जिस तरह से समाज विभाजित होगा, सामाजिक न्याय की लड़ाई अपना अर्थ खो देगी. दलितों को भेदभाव का सामना करना पड़ता रहेगा. अगर वे आर्थिक मानदंडों के आधार पर अभी भी एक उदारवादी वर्ग चाहते हैं तो उन्हें (मंझी को) सबसे पहले पद छोड़ देना चाहिए.'

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