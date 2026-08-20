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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'लिव इन पार्टनर्स का रिश्ता पति-पत्नी जैसा, परिवार दखल नहीं दे सकता', लिव-इन- रिलेशनशिप पर बोला HC

याचिकाकर्ता के अनुसार लड़की के पिता और भाई उनके रिश्ते से खुश नहीं हैं और लगातार उन्हें हिंसा की धमकी दे रहे हैं. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने स्थानीय थाना प्रभारी (SHO) से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.

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Neelam

Updated : Aug 20, 2026, 03:52 PM IST

'लिव इन पार्टनर्स का रिश्ता पति-पत्नी जैसा, परिवार दखल नहीं दे सकता', लिव-इन- रिलेशनशिप पर बोला HC

लिव इन में रह रहे कपल को मिल रही धमकियों की वजह से लड़के को कोर्ट ने दी प्रोटेक्शन (Image Source: Unsplash)

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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप के रूप में पार्टनर्स के बीच संबंध शादी जैसा ही है इसलिए माता-पिता, दोस्त या रिश्तेदार उनकी पसंद में दखल नहीं दे सकते हैं. जस्टिस सौरभ बनर्जी ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक युवक को लड़की के परिवार की ओर से मिल रही धमकियों के बाद उसे पुलिस प्रोटेक्शन देने का फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि वयस्क होने के नाते उन्हें अपनी पसंद का साथी चुनने और उसके साथ रहने का पूरा अधिकार है.

जस्टिस सौरभ बनर्जी ने लिव इन कपल की याचिका पर 13 अगस्त को दिए गए आदेश में कहा कि अपनी मर्जी से विवाह करने वाले वयस्कों की शादी को जाति, पंथ, रंग, धर्म या आस्था से परे मान्यता मिलती है. उन्होंने कहा कि संविधान के तहत किसी व्यक्ति को मिले मौलिक अधिकारों को सामाजिक नैतिकता और पूर्वाग्रहों के कारण सीमित करना व्यक्ति को उसकी विशिष्ट पहचान से वंचित करने के समान है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, 'याचिकाकर्ताओं ने अपनी मर्जी से और पूरी जिम्मेदारी के साथ एक-दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया है इसलिए किसी को भी उन्हें उनकी इस पसंद में कोई रुकावट डालने या दखल देने का अधिकार नहीं है और उनकी जान या आजादी को खतरा पहुंचाने की तो बात ही छोड़ दें. चाहे वह उनके माता-पिता, रिश्तेदार या दोस्त ही क्यों न हों,' कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता लिव इन रिलेशनशिप में हैं और उन्होंने कानूनी तौर पर शादी नहीं की है, लेकिन वे बालिग हैं और अपनी मर्जी से साथ रह रहे हैं, इसलिए यह रिश्ता शादी के ही बराबर है. 

यह याचिका 30 साल के एक शख्स ने दाखिल की है. कपल ने कोर्ट को बताया कि वे कुछ समय से साथ रह रहे हैं और एक-दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं. याचिकाकर्ता के अनुसार लड़की के पिता और भाई उनके रिश्ते से खुश नहीं हैं और लगातार उन्हें हिंसा की धमकी दे रहे हैं. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने स्थानीय थाना प्रभारी (SHO) से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.

यह भी पढ़ें:- कांग्रेस के कद्दावर नेता, सिख विरोधी दंगों के दोषी, तिहाड़ में हुआ निधन ... कौन थे सज्जन कुमार?

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