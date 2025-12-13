Lionel Messi: हैदराबाद में चला मेसी मैजिक, CM रेवंत रेड्डी के साथ मैदान में उतरे; यहां देखें VIDEO

Lionel Messi In India: हैदराबाद में आयोजित एग्जीबिशन मैच में लियोनल मेसी ने जबरदस्त माहौल बनाया. CM रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी के साथ मैदान साझा कर उन्होंने फैंस को यादगार पल दिए.

Lionel Messi In India: फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े नामों में शुमार लियोनल मेसी इन दिनों भारत यात्रा पर हैं. कोलकाता में जोरदार स्वागत के बाद अब उनका कारवां हैदराबाद पहुंचा, जहां फैंस के बीच उनका क्रेज सिर चढ़कर बोला. राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित एग्जीबिशन मैच के दौरान मेसी ने न सिर्फ फुटबॉल का जलवा दिखाया, बल्कि भारतीय प्रशंसकों के साथ यादगार पल भी साझा किए.

दर्शकों की ओर गेंद उछालकर फैंस का उत्साह बढ़ाया

हैदराबाद की शाम फुटबॉल प्रेमियों के लिए खास बन गई, जब अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनल मेसी राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में नजर आए. जैसे ही मेसी मैदान में उतरे, पूरा स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा. हजारों दर्शकों ने एक सुर में उनका नाम लेकर स्वागत किया, जिससे माहौल किसी अंतरराष्ट्रीय मुकाबले जैसा बन गया. इस एग्जीबिशन मैच की खास बात यह रही कि इसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी खिलाड़ियों के साथ मैदान में दिखाई दिए. मेसी ने दोनों नेताओं से सहज और गर्मजोशी भरे अंदाज में मुलाकात की, जिसने कार्यक्रम को और खास बना दिया. खेल के दौरान मेसी ने कुछ हल्के-फुल्के मूव्स दिखाए और दर्शकों की ओर गेंद उछालकर फैंस का उत्साह बढ़ाया.

🚨Watch: Lionel Messi having some on the pitch as fans erupt in joy 🤩🐐 pic.twitter.com/nr6LbRe5cO — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) December 13, 2025

यह भी पढ़ें: लियोनेल मेस्सी के लिए फैंस ने स्टेडियम में की तोड़फोड़, अफरा-तफरी का वीडिया वायरल

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मेसी को सम्मानित किया

मेसी के साथ उनके इंटर मियामी क्लब और अर्जेंटीना टीम के साथी लुई सुआरेज और रॉड्रिगो डि पॉल भी मौजूद रहे. तीनों खिलाड़ियों ने स्टेडियम का चक्कर लगाकर दर्शकों का अभिवादन किया. हर स्टैंड से मोबाइल कैमरे चमकते नजर आए और सोशल मीडिया के लिए यादगार दृश्य कैद हुए. मैच के बाद मेसी ने मंच से भारतीय प्रशंसकों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें यहां से जो स्नेह मिला है, वह शब्दों में बयां करना मुश्किल है. उन्होंने कहा कि भारत के लोगों का फुटबॉल के प्रति जुनून साफ झलकता है और यहां आकर वह खुद को बेहद सम्मानित महसूस कर रहे हैं. कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मेसी को सम्मानित किया. इस मौके पर राहुल गांधी भी मौजूद रहे. मेसी ने दोनों नेताओं को अर्जेंटीना टीम की जर्सी भेंट की, जिसे दर्शकों ने तालियों के साथ सराहा. हैदराबाद में मेसी की यह शाम फुटबॉल और फैंस के रिश्ते को और मजबूत कर गई.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.