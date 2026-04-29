FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'ये प्राइवेसी का हनन और वाकई घिनौना है', जब पैपराजी के गलत जूम पर भड़कीं Karishma Kapoor, तो फैंस ने दिया साथ

'ये प्राइवेसी का हनन और वाकई घिनौना है', जब पैपराजी के गलत जूम पर भड़कीं Karishma Kapoor, तो फैंस ने दिया साथ

दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइल Shaheen 2 पर गिरी थी 'बिजली'! ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ था सिरसा में, देखें नया वीडियो

दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइल Shaheen 2 पर गिरी थी 'बिजली'! ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ था सिरसा में, देखें नया वीडियो

स्मार्ट मीटर पर योगी सरकार का संतुलन साधने का प्रयास, उपभोक्ता हितों का संरक्षण सरकार की पहली प्राथमिकता

स्मार्ट मीटर पर योगी सरकार का संतुलन साधने का प्रयास, उपभोक्ता हितों का संरक्षण सरकार की पहली प्राथमिकता

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology:साथ बैठकर भी पीठ में छूरा घोंप देते हैं इन मूलांक के लोग, संभलकर रहने की है जरूरत, कभी भी दे देते हैं धोखा

साथ बैठकर भी पीठ में छूरा घोंप देते हैं इन मूलांक के लोग, संभलकर रहने की है जरूरत, कभी भी दे देते हैं धोखा

गंगा एक्सप्रेसवे पर कितना लगेगा टोल टैक्स? नए सिस्टम से कटेगा पैसा, क्या हैं दरें- जानिए सबकुछ

गंगा एक्सप्रेसवे पर कितना लगेगा टोल टैक्स? नए सिस्टम से कटेगा पैसा, क्या हैं दरें- जानिए सबकुछ

भारत की वो रहस्यमयी नदी जो 'रिवर्स गियर' में बहती है, समझें इसकी उल्टी दिशा में बहने का साइंस

भारत की वो रहस्यमयी नदी जो 'रिवर्स गियर' में बहती है, समझें इसकी उल्टी दिशा में बहने का साइंस

Homeभारत

भारत

दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइल Shaheen 2 पर गिरी थी 'बिजली'! ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ था सिरसा में, देखें नया वीडियो

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत की ओर अपनी घातक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, तब भारतीय डिफेंस सिस्टम ने उसे सिरसा के ऊपर ही तबाह कर दिया था.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Apr 29, 2026, 12:47 PM IST

दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइल Shaheen 2 पर गिरी थी 'बिजली'! ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ था सिरसा में, देखें नया वीडियो
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में जो छोटा लेकिन खतरनाक युद्ध हुआ था. इस जंग के सालभर बाद अब कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं. भारत ने पहलगाम हमले के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को जिम्मेदार ठहराया था. भारत का साफ कहना था कि ये आतंकी संगठन पाकिस्तान की शह पर वहां खुलेआम फल-फूल रहे हैं.

इस हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. इसके तहत पाकिस्तान के अंदर बने आतंकी कैंपों पर सटीक हमले किए गए. वहीं पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन बयान अल-मर्सस शुरू कर दिया था. ये तनाव 4 दिनों तक चला और आखिरकार 10 मई 2025 को युद्धविराम हुआ.

जब दिल्ली पर मंडराया खतरा

युद्ध के चरम पर एक ऐसी घटना हुई जिसने सबका दिल दहला दिया था. खबरों के मुताबिक, पाकिस्तान ने भारत की तरफ एक घातक बैलिस्टिक मिसाइल (शायद 'फतह' या 'शाहीन' सीरीज की) दागी थी. माना जा रहा है कि इसका निशाना दिल्ली हो सकता था, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस यूनिट ने मुस्तैदी दिखाते हुए इसे हरियाणा के सिरसा के ऊपर ही हवा में मार गिराया था.

जानकारों का कहना है कि शायद पाकिस्तान का असली निशाना सिरसा एयरफोर्स स्टेशन रहा हो, क्योंकि दिल्ली पर सीधा हमला करने का मतलब था एक ऐसी जंग छेड़ना जिससे पीछे हटना मुश्किल हो जाता. सोशल मीडिया एक्स पर उस समय ऐसे वीडियो भी आए थे जिसमें आसमान में एक बड़ा धमाका दिख रहा था और बाद में उस इलाके से मिसाइल के टुकड़े भी मिले थे. इसका एक नया वीडियो अब वायरल हो रहा है जिसमें आसमान से मलबा गिरता दिखाई दिया.

 

 

वो जांबाज अफसर जिसने बचाई हजारों जानें

इस पूरी कामयाबी के पीछे एयर कमोडोर रोहित कपिल का बड़ा हाथ था. eurasiantimes के अनुसार, उन्होंने 45 विंग के एयर ऑफिसर कमांडिंग के तौर पर जो फैसला लिया, उसने न केवल एक बड़े खतरे को टाला बल्कि सैकड़ों लोगों की जान भी बचाई. उनके इसी साहस और लीडरशिप के लिए उन्हें 2025 में 'युद्ध सेवा मेडल' से नवाजा गया.

भारत का अभेद्य किला

इस मिसाइल को गिराने में जिस हथियार ने कमाल दिखाया, वो था बराक-8. हालांकि भारत के पास S-400, आकाश, स्पाइडर और तुंगुस्का जैसे कई घातक सिस्टम हैं, लेकिन खबरों की मानें तो पाकिस्तानी मिसाइल को बराक-8 ने ही धूल चटाई.

बराक-8 की खासियतें 

यह 70 से 100 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को मार गिरा सकती है. इसकी स्पीड मैक 2 है. इसमें लगा रडार और सीकर दुश्मन की मिसाइल के बदलते रास्तों को भांप लेता है और उसे सटीक निशाना बनाता है. इसमें 60 किलो का बारूद होता है जो लक्ष्य के पास पहुंचते ही फट जाता है.

भारत-इजरायल की दोस्ती का नतीजा

बराक-8 को भारत के DRDO और इजरायल की IAI ने मिलकर बनाया है. हिब्रू भाषा में 'बराक' का मतलब होता है 'बिजली', यह मिसाइल भारत की तीनों सेनाओं के पास है. MRSAM जमीन से हवा में मार करने वाला सिस्टम है जिसे वायुसेना और थल सेना इस्तेमाल करती है. LRSAM नौसेना के पास है, जो युद्धपोतों से दागी जाती है.

आज भारत का एयर डिफेंस इतना मजबूत हो चुका है कि उसके पास कम दूरी, मध्यम दूरी और लंबी दूरी के लिए अलग-अलग सुरक्षा कवच मौजूद हैं. इस 4 दिन के युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय आसमान में सेंध लगाना अब नामुमकिन सा है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology:साथ बैठकर भी पीठ में छूरा घोंप देते हैं इन मूलांक के लोग, संभलकर रहने की है जरूरत, कभी भी दे देते हैं धोखा
साथ बैठकर भी पीठ में छूरा घोंप देते हैं इन मूलांक के लोग, संभलकर रहने की है जरूरत, कभी भी दे देते हैं धोखा
गंगा एक्सप्रेसवे पर कितना लगेगा टोल टैक्स? नए सिस्टम से कटेगा पैसा, क्या हैं दरें- जानिए सबकुछ
गंगा एक्सप्रेसवे पर कितना लगेगा टोल टैक्स? नए सिस्टम से कटेगा पैसा, क्या हैं दरें- जानिए सबकुछ
भारत की वो रहस्यमयी नदी जो 'रिवर्स गियर' में बहती है, समझें इसकी उल्टी दिशा में बहने का साइंस
भारत की वो रहस्यमयी नदी जो 'रिवर्स गियर' में बहती है, समझें इसकी उल्टी दिशा में बहने का साइंस
कर्ज में कितना भी डूबे हों आप, इन 4 जगहों पर रखे पैसों से वसूली तो दूर, बैंक छू भी नहीं सकता
कर्ज में कितना भी डूबे हों आप, इन 4 जगहों पर रखे पैसों से वसूली तो दूर, बैंक छू भी नहीं सकता
दुनिया के इस देश में है सबसे हाई-स्पीड ट्रेन, जानें कितनी देर में लगा लेगी पूरी पृथ्वी का चक्कर
दुनिया के इस देश में है सबसे हाई-स्पीड ट्रेन, जानें कितनी देर में लगा लेगी पूरी पृथ्वी का चक्कर
MORE
Advertisement
धर्म
30 अप्रैल या 1 मई, किस दिन है बुद्ध पूर्णिमा? जानें चांद निकलने का सटीक समय क्या है
30 अप्रैल या 1 मई, किस दिन है बुद्ध पूर्णिमा? जानें चांद निकलने का सटीक समय क्या है
Numerology: आस्तीन के सांप कहलाते हैं इस मूलांक के लोग, फायदा देख बदल लेते हैं रंग
आस्तीन के सांप कहलाते हैं इस मूलांक के लोग, फायदा देख बदल लेते हैं रंग
Numerology: कौन सा मूलांक सबसे ज्यादा दिलों से खेलता है? अपनी बर्थडेट से जानिए कौन सा अंक वाला होगा ड्रीम पार्टनर 
कौन सा मूलांक सबसे ज्यादा दिलों से खेलता है? अपनी बर्थडेट से जानिए कौन सा अंक वाला होगा ड्रीम पार्टनर
Horoscope 28 April 2026: कर्क और कन्या वालों को होगा नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को होगा नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं इन मूलांक के लोग, इनसे बचकर रहने में ही है समझदारी 
Numerology: गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं इन मूलांक के लोग, इनसे बचकर रहने में ही है समझदारी
MORE
Advertisement