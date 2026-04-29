दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइल Shaheen 2 पर गिरी थी 'बिजली'! ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ था सिरसा में, देखें नया वीडियो

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत की ओर अपनी घातक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, तब भारतीय डिफेंस सिस्टम ने उसे सिरसा के ऊपर ही तबाह कर दिया था.

भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में जो छोटा लेकिन खतरनाक युद्ध हुआ था. इस जंग के सालभर बाद अब कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं. भारत ने पहलगाम हमले के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को जिम्मेदार ठहराया था. भारत का साफ कहना था कि ये आतंकी संगठन पाकिस्तान की शह पर वहां खुलेआम फल-फूल रहे हैं.

इस हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था. इसके तहत पाकिस्तान के अंदर बने आतंकी कैंपों पर सटीक हमले किए गए. वहीं पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन बयान अल-मर्सस शुरू कर दिया था. ये तनाव 4 दिनों तक चला और आखिरकार 10 मई 2025 को युद्धविराम हुआ.

जब दिल्ली पर मंडराया खतरा

युद्ध के चरम पर एक ऐसी घटना हुई जिसने सबका दिल दहला दिया था. खबरों के मुताबिक, पाकिस्तान ने भारत की तरफ एक घातक बैलिस्टिक मिसाइल (शायद 'फतह' या 'शाहीन' सीरीज की) दागी थी. माना जा रहा है कि इसका निशाना दिल्ली हो सकता था, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस यूनिट ने मुस्तैदी दिखाते हुए इसे हरियाणा के सिरसा के ऊपर ही हवा में मार गिराया था.

जानकारों का कहना है कि शायद पाकिस्तान का असली निशाना सिरसा एयरफोर्स स्टेशन रहा हो, क्योंकि दिल्ली पर सीधा हमला करने का मतलब था एक ऐसी जंग छेड़ना जिससे पीछे हटना मुश्किल हो जाता. सोशल मीडिया एक्स पर उस समय ऐसे वीडियो भी आए थे जिसमें आसमान में एक बड़ा धमाका दिख रहा था और बाद में उस इलाके से मिसाइल के टुकड़े भी मिले थे. इसका एक नया वीडियो अब वायरल हो रहा है जिसमें आसमान से मलबा गिरता दिखाई दिया.

On 10th may this video shows the large derby falling out, won't be a 200-300mm rocket but something large & this video conforms this was a balletic missile likely shaheen class intercepted by likely IAF S-400 system. #OperationSindoor https://t.co/YBgcFtOpow pic.twitter.com/1OlhekB2mP — 𝐊𝐔𝐍𝐀𝐋 𝐁𝐈𝐒𝐖𝐀𝐒 (@Kunal_Biswas707) May 18, 2025

वो जांबाज अफसर जिसने बचाई हजारों जानें

इस पूरी कामयाबी के पीछे एयर कमोडोर रोहित कपिल का बड़ा हाथ था. eurasiantimes के अनुसार, उन्होंने 45 विंग के एयर ऑफिसर कमांडिंग के तौर पर जो फैसला लिया, उसने न केवल एक बड़े खतरे को टाला बल्कि सैकड़ों लोगों की जान भी बचाई. उनके इसी साहस और लीडरशिप के लिए उन्हें 2025 में 'युद्ध सेवा मेडल' से नवाजा गया.

भारत का अभेद्य किला

इस मिसाइल को गिराने में जिस हथियार ने कमाल दिखाया, वो था बराक-8. हालांकि भारत के पास S-400, आकाश, स्पाइडर और तुंगुस्का जैसे कई घातक सिस्टम हैं, लेकिन खबरों की मानें तो पाकिस्तानी मिसाइल को बराक-8 ने ही धूल चटाई.

बराक-8 की खासियतें

यह 70 से 100 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को मार गिरा सकती है. इसकी स्पीड मैक 2 है. इसमें लगा रडार और सीकर दुश्मन की मिसाइल के बदलते रास्तों को भांप लेता है और उसे सटीक निशाना बनाता है. इसमें 60 किलो का बारूद होता है जो लक्ष्य के पास पहुंचते ही फट जाता है.

भारत-इजरायल की दोस्ती का नतीजा

बराक-8 को भारत के DRDO और इजरायल की IAI ने मिलकर बनाया है. हिब्रू भाषा में 'बराक' का मतलब होता है 'बिजली', यह मिसाइल भारत की तीनों सेनाओं के पास है. MRSAM जमीन से हवा में मार करने वाला सिस्टम है जिसे वायुसेना और थल सेना इस्तेमाल करती है. LRSAM नौसेना के पास है, जो युद्धपोतों से दागी जाती है.

आज भारत का एयर डिफेंस इतना मजबूत हो चुका है कि उसके पास कम दूरी, मध्यम दूरी और लंबी दूरी के लिए अलग-अलग सुरक्षा कवच मौजूद हैं. इस 4 दिन के युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय आसमान में सेंध लगाना अब नामुमकिन सा है.