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अब भारत में बनेंगी घातक 'हैमर' मिसाइलें, वायुसेना के राफेल की बढ़ेगी ताकत, जानिए कितना खतरनाक है ये हथियार

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

अब भारत में बनेंगी घातक 'हैमर' मिसाइलें, वायुसेना के राफेल की बढ़ेगी ताकत, जानिए कितना खतरनाक है ये हथियार

Indian Air Force: मूल रूप से फ्रांसीसी हथियार HAMMER सिस्टम का अब स्थानीय स्तर पर उत्पादन किया जाएगा. देश के भीतर इन हथियारों का उत्पादन करने से मिलिट्री सप्लाई चेन सुरक्षित होगी और विदेशी आयात पर निर्भरता कम होगी.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 03, 2026, 04:08 PM IST

अब भारत में बनेंगी घातक 'हैमर' मिसाइलें, वायुसेना के राफेल की बढ़ेगी ताकत, जानिए कितना खतरनाक है ये हथियार

'हैमर' दुश्मन के मजबूत बंकरों को तबाह कर सकता है. ( AI इमेज)

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HAMMER precision-guided weapon: भारतीय वायुसेना भविष्य में होने वाले किसी भी युद्ध या मिशन में दुश्मन को कम समय में भारी नुकसान पहुंचाने वाली ताकत हासिल करने जा रही है. इसके लिए देश में 'हैमर' प्रिसिजन-गाइडेड हथियार बनाए जा सकते हैं. इस बेहद खतरनाक हथियार को राफेल विमान से दागा जाता है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की 3 जुलाई, शुक्रवार को होने वाली बैठक में ये फैसला लिया जा सकता है. 

ये भी पढ़िए-  वायुसेना के तेजस Mk1A की ताकत तीन गुना बढ़ेगी

भारत में ही क्यों बनाई जाएगी 'हैमर'

आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए सेनाएं भी ऐसे हथियारों को ही शामिल कर रही है जो देश में बनाए जा रहे हों. इसके तहत भारतीय वायु सेना के लिए 600 से अधिक हैमर प्रीसिजन-गाइडेड हथियारों का भारत में ही निर्माण करने की योजना बनाई जा रही है. इन घातक हथियारों को मुख्य रूप से भारतीय वायु सेना के दो प्रमुख लड़ाकू विमानों पर इंटीग्रेट किया जाएगा. वायुसेना के राफेल जेट पहले से ही हैमर का इस्तेमाल कर रहे हैं. आने वाले समय में स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को भी इस अत्याधुनिक हथियार से लैस किया जाएगा. इससे तेजस की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी. 

भारतीय वायुसेना ने 'हैमर' को पहले सीधे फ्रांस से आपातकालीन खरीद के तहत खरीदा था. लेकिन अब, ये हथियार देश में ही बनेगा. फ्रांसीसी मूल उपकरण निर्माता सैफ्रान इलेक्ट्रानिक्स से तकनीक हासिल कर कोई भारतीय कंपनी लाइसेंस के तहत इस गाइडेड हथियार का निर्माण करेगी. 

'हैमर' की खासियत क्या है?

हैमर एक बेहद आधुनिक और सटीक निशाना लगाने वाली हथियार प्रणाली है. यह एक प्रकार का 'गाइडेंस किट' और 'रेंज एक्सटेंशन किट' है. इसकी मदद से 250 किलोग्राम से 500 किलोग्राम के साधारण बमों को एक स्मार्ट और बेहद सटीक मिसाइल में बदला जा सकता है. भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान इस किट की मदद से 60 से 70 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगा सकते हैं. इस तरह पारंपरिक बमबारी करने के लिए पायलटों को दुश्मन के इलाके में नहीं जाना पड़ता. 

'हैमर' दुश्मन के मजबूत बंकरों, कंक्रीट के ठिकानों और हथियार भंडारों को तबाह करने में सक्षम है. इसकी सबसे बड़ी खासियत हर मौसम में काम करने की क्षमता है. यह दिन हो या रात, मौसम साफ हो या खराब,  हर परिस्थिति में सटीक निशाना लगा सकता है. इसमें जीपीएस, इन्फ्रारेड, और लेजर गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल होता है. 

हैमर को देश में ही बनाने के पीछे उद्देश्य युद्ध की स्थिति में हथियारों का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखना भी है. लद्दाख सीमा पर चीन के साथ तनाव और पाकिस्तान की चुनौतियों को देखते हुए भारतीय वायु सेना को 24 घंटे तैयार रहना पड़ता है. 600 हैमर हथियारों का स्वदेशी उत्पादन होने से वायुसेना किसी भी समय भीषण हमला करने के लिए तैयार रहेगी. 

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