सोनम वांगचुक के NGO को अब नहीं मिलेगा पैसा, लद्दाख हिंसा के बाद सरकार ने किया विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द

लद्दाख को पूर्ण तरीके से राज्य का दर्जा दिलाने की मांग चल रही है. इस आंदोलन ने बीते दिन हिंसक रुप ले लिया, जिसमें करीब 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं. लद्दाख के प्रमुख कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे है. इसीलिए सरकार ने लद्दाख के प्रमुख कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा संचालित गैर-लाभकारी संगठन ( NGO ) का एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया है.

अब नहीं मिलेगी विदेशी फंडिंग

इसका कारण संगठन द्वारा एनजीओ के लिए निर्धारित विदेशी फंडिंग संबंधी कानूनों का 'बार-बार' उल्लंघन बताया गया है. सरकार ने ये फैसला लद्दाख में भड़के हिंसक आंदोलन के 24 घंटे बाद लिया हैं. हालांकि अभी तक वांगचुक की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली है और न ही किसी भी तरह का बयान सामने आया हैं. ध्यान देने वाली बात ये है गौरतलब है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) सोनम वांगचुक द्वारा स्थापित एक संस्थान के खिलाफ विदेशी फंडिंग के कथित उल्लंघन की जांच कर रही है.

वांगचुक ने गृह मंत्रालय को ठहराया दोषी

वांगचुक ने बताया था कि लगभग 10 दिन पहले सीबीआई की एक टीम एक आदेश लेकर हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख (एचआईएएल) पहुंची थी, जिसमें गृह मंत्रालय की शिकायत पर एफसीआरए उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई का उल्लेख था. वांगचुक ने लद्दाख में हाल ही में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा उन्हें जिम्मेदार ठहराए जाने को बलि का बकरा बनाने की रणनीति बताया था. गृह मंत्रालय के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए वांगचुक ने कहा कि वह कड़े जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं.

