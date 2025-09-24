Add DNA as a Preferred Source
रेल कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, इस त्योहार मिलेगा 78 दिनों का बोनस, पढ़ें पूरा अपडेट

Virat Kohli का बिजनेस पार्टनर, जो IPL में है उनका 'दुश्मन', इतने हजार करोड़ की है Net Worth

₹4 लाख की नौकरी या ₹10 लाख की गुलामी? भारतीय कंपनी की शर्तों ने इंटरनेट पर मचाया बवाल

95 साल पुरानी दिल्ली की लाहौरी गेट हवेली अब खुद सुनाएगी अपनी कहानी, बनने जा रहा शानदार म्यूजियम

फेल करने की धमकी, रात में कमरे में बुलाता था कॉलेज का डायरेक्टर बाबा, 17 छात्राओं ने लगाया यौन शोषण का आरोप

Numerology: 'खुराफाती' होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, हमेशा घोड़े की तरह दौड़ता रहता है दिमाग!

Zubeen Garg की अस्थियां ऑनलाइन बांटने का फैसला! जानिए कौन ले सकेंगे गायक के अवशेष?

October School Holidays 2025: अक्टूबर के महीने में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज? यहां देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

RRB NTPC Vacancy 2025: रेलवे में निकली NTPC की नई भर्तियां, 12वीं पास करें फटाफट अप्लाई

लेह में Gen Z Protest! छात्रों ने CRPF की गाड़ी फूंकी, लद्दाख पूर्ण राज्य की मांग पर विरोध प्रदर्शन जारी

लेह में Gen Z Protest! छात्रों ने CRPF की गाड़ी फूंकी, लद्दाख पूर्ण राज्य की मांग पर विरोध प्रदर्शन जारी

Leh Gen Z Protest: लद्दाख राज्य का दर्जा और आदिवासी दर्जे की मांग को लेकर लेह में विरोध छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है. बुधवार को ये प्रदर्शन हिंसक हो गया, क्योंकि इस दौरान पुलिस के बीच झड़प हो गई. और छात्रों ने CRPF की गाड़ी में आग लगा दी.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Sep 24, 2025, 02:31 PM IST

लेह में Gen Z Protest! छात्रों ने CRPF की गाड़ी फूंकी, लद्दाख पूर्ण राज्य की मांग पर विरोध प्रदर्शन जारी
Leh Gen Z Protest: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में बुधवार को छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. लेह में पूर्ण राज्य की मांग के बवाल का मामला अब विशाल विरोध प्रदर्शन में बदल गया है. राज्य में छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की और CRPF की गाड़ी में आग लगा दी. जानकारी के लिए बता दें कि ये छात्र सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. वांगचुक के नेतृत्व में स्टूडेंट्स ने चार मांगें रखी. मांगें पूरी न करने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला बोल दिया. 
जानकारी के लिए बता दें कि लेह एपेक्स बॉडी ने सोमवार को घोषणा की थी कि उसके नेता तब तक अपनी भूख हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे जब तक कि राज्य का दर्जा और लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं.

लेह में Gen Z का विरोध प्रदर्शन 

लद्दाख को पूर्ण राज्य की मांग पर लेह में प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में आग लगा दी. साथ ही, अन्य कई सार्वजनिक संपत्तियों को भी फूंक डाला. Gen Z के इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पुलिस एक तरफ आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज कर रही है, तो वहीं प्रदर्शनकारी पुलिस पर पथराव कर रहे हैं. वांगुचक की अगुवाई में लद्दाख की एपेक्स बॉडी लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रही है. आपको बता दें कि सोनम बांगचुक 15 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. वांगुचक के समर्थकों की चार मांगे हैं, जिन्हें पूरी न होने के कारण लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें- Donald Trump की वजह से बांग्लादेश में फिर होगा सत्ता परिवर्तन, शेख हसीना की होगी वापसी? 

लेह में प्रदर्शनकारियों की चार मांगें

लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए.
लद्दाख में लोकसभा सीटों की 2 कर दी जाए. 
लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए.
लद्दाख की जनजातियों को आदिवासी का दर्जा प्राप्त हो.
 

