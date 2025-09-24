लेह में Gen Z Protest! छात्रों ने CRPF की गाड़ी फूंकी, लद्दाख पूर्ण राज्य की मांग पर विरोध प्रदर्शन जारी

रेल कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, इस त्योहार मिलेगा 78 दिनों का बोनस, पढ़ें पूरा अपडेट
Leh Gen Z Protest: लद्दाख राज्य का दर्जा और आदिवासी दर्जे की मांग को लेकर लेह में विरोध छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है. बुधवार को ये प्रदर्शन हिंसक हो गया, क्योंकि इस दौरान पुलिस के बीच झड़प हो गई. और छात्रों ने CRPF की गाड़ी में आग लगा दी.
Leh Gen Z Protest: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में बुधवार को छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. लेह में पूर्ण राज्य की मांग के बवाल का मामला अब विशाल विरोध प्रदर्शन में बदल गया है. राज्य में छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की और CRPF की गाड़ी में आग लगा दी. जानकारी के लिए बता दें कि ये छात्र सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. वांगचुक के नेतृत्व में स्टूडेंट्स ने चार मांगें रखी. मांगें पूरी न करने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला बोल दिया.
जानकारी के लिए बता दें कि लेह एपेक्स बॉडी ने सोमवार को घोषणा की थी कि उसके नेता तब तक अपनी भूख हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे जब तक कि राज्य का दर्जा और लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं.
लद्दाख को पूर्ण राज्य की मांग पर लेह में प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में आग लगा दी. साथ ही, अन्य कई सार्वजनिक संपत्तियों को भी फूंक डाला. Gen Z के इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पुलिस एक तरफ आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज कर रही है, तो वहीं प्रदर्शनकारी पुलिस पर पथराव कर रहे हैं. वांगुचक की अगुवाई में लद्दाख की एपेक्स बॉडी लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रही है. आपको बता दें कि सोनम बांगचुक 15 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. वांगुचक के समर्थकों की चार मांगे हैं, जिन्हें पूरी न होने के कारण लोग प्रदर्शन कर रहे हैं.
लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए.
लद्दाख में लोकसभा सीटों की 2 कर दी जाए.
लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए.
लद्दाख की जनजातियों को आदिवासी का दर्जा प्राप्त हो.
