CJI बीआर गवई पर वकील ने की जूता फेंकने की कोशिश, कोर्टरूम में चिल्लाने लगा- सनातन का अपमान नहीं चलेगा

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही वकील ने सनातन का अपमान नहीं बोलते हुए जज पर जूता फेंक दिया. वकील को मौके पर हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना सामने आई है. यहां सोमवार को सुनवाई के दौरान रामकृष्ण गवई पर एक वकील ने जूता फेंक दिया. मौके पर मौजूद पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही काबू कर लिया. इस दौरान अफरा तफरी का माहौल हो गया. वहीं आरोपी वकील को पुलिस के हवाले कर पूछताछ की जा रही है.
दरअसल सोमवार को किसी मामले में बीआर गवई सुनवाई कर रहे थे. इसी दौरान कोर्ट में मौजूद 60 वर्षीय वकील राकेश किशोर ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज बीआर गवई पर जूता फेंक दिया. घटना के समय वकील किशोर को यह चिल्लाते हुए सुना गया कि "सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा." न्यायमूर्ति गवई पूरे समय शांत रहे. उनहोंने कहा कि मुझे इस तरह की चीजों से फर्क नहीं पड़ता है.
जज पर जूता उछालने वाले वकील को मौके पर ही दिल्ली पुलिस और सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा में जुटे सुरक्षाकर्मियों ने दबोच लिया. घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव एडवोकेट रोहित पांडे ने कहा, "आज की घटना बहुत ही दुखद है. अगर किसी वकील ने अदालत में हमला किया है या करने की कोशिश की है, तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं. वह हमारे बार का सदस्य है. हमने हाल ही में पूछताछ की तो पता चला कि वह 2011 बार का सदस्य है, लेकिन यह बेहद दुखद घटना है. उन्होंने भगवान विष्णु मामले में मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणी के आधार पर ऐसा करने की कोशिश की. यह बेहद दुखद घटना है. हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और अगर यह घटना सच है तो कार्रवाई होनी चाहिए."
