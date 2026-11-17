जुलाई में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जब पेटीशनर-इन-पर्सन ने कोर्ट में हंगामा किया और सीजेआई सूर्यकांत को अपशब्द कहे.

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (16 नवंबर, 2026) को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ अशिष्ट टिप्पणी करने को लेकर एक वकील को सुरक्षा कर्मियों ने कोर्टरूम से बाहर निकाल दिया. वकील ने न सिर्फ सीजेआई पर अशिष्ट टिप्पणी की, बल्कि यह भी कहा कि वह चीफ जस्टिस के पद के लायक नहीं हैं और उन्हें यह कुर्सी छोड़ देनी चाहिए.

वकील पर चल रहा अवमानना का मामला

कल दोपहर में जैसे ही सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच न्यायालय की कार्यवाही के लिए बैठी, वकील ने अपने मामले में बेंच से सुनवाई का अनुरोध किया. वकील अपने खिलाफ चल रहे अवमानना के मामले से नाराज था.

वकील ने आरोप लगाया कि दो नवंबर को उसने अवमानना के मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को पत्र भेजा था, जिस पर उसको कोई जवाब नहीं मिला है इसलिए मजबूर होकर उसे कोर्ट आना पड़ा. वकील बेंच से तुरंत सुनवाई का आग्रह करने लगा तो, जस्टिस वी मोहना ने कहा, 'आप इस तरह का कोई उल्लेख नहीं कर सकते.' हालांकि, वकील अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने कहा, 'नहीं, इमरजेंसी है इसलिए मैं आया हूं. सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहता हूं. कृप्या आप बस ये पेपर्स देख लिजिए.'

सीजेआई के बोलते ही भड़क गया वकील

जब वकील अपनी बात पर अड़ा रहा, तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'हम इसे देखेंगे, आप इंतजार कीजिए.' हालांकि, वकील ने सीजेआई के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना जारी रखा. वकील ने कहा, 'नहीं, मैं इंतजार नहीं करूंगा. आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते. आप इसके हकदार नहीं हैं. आपमें इसके लिए सत्यनिष्ठा नहीं है.' इसके बाद, कोर्ट की डिजिटल कार्यवाही कुछ देर के लिए बंद कर दी गई.

पहले भी सीजेआई पर चुका है आपत्तिजनक टिप्पणी

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, वहां मौजूद वकीलों ने बताया कि बाद में सुरक्षा कर्मियों ने वकील को कोर्टरूम से बाहर निकाल दिया. इसी दौरान सीजेआई को याद आया कि मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान भी इस वकील ने सीजेआई के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई. कोर्ट को यह भी पता चला कि यह वकील सुप्रीम कोर्ट बार का नहीं है.

वकील ने बार पर भी सवाल उठाए कि वह क्यों उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. उसने कहा कि वह जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना वह का सम्मान करता है, लेकिन उसको नहीं लगता है कि सीजेआई सूर्यकांत इस कुर्सी के हकदार हैं, उन्हें यह पद छोड़ देना चाहिए. कोर्ट में मौजूद दूसरे वकीलों ने सीजेआई से आग्रह किया कि वह वकील के खिलाफ सख्त एक्शन लें.

जुलाई में भी सीजेआई सूर्यकांत के साथ हुई थी ऐसी ही घटना

जुलाई में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जब एक शख्स पेटीशनर-इन-पर्सन के तौर पर कोर्ट में पेश हुआ, यानी वह खुद ही अपना केस लड़ रहा था. इस शख्स की पहचान प्रबल प्रताप के तौर पर हुई थी, उसने सुनवाई के दौरान कोर्ट में हंगामा किया और सीजेआई सूर्यकांत के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था. हालांकि, उसकी याचिका पर जो बेंच सुनवाई कर रही थी, उसमें सीजेआई सूर्यकांत शामिल नहीं थे.

बेंच ने उस वक्त अवमानना की कार्यवाही शुरू करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि कोर्ट को बताया गया कि उस शख्स की मेडिकल कंडिशन ठीक नहीं है. इसके बाद से कोर्ट ने पेटीशनर-इन-पर्सन की याचिकाओं पर सुनवाई होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऑडियो और वीडियो बंद रखना शुरू कर दिया.

पूर्व मुख्य न्यायाधीश भूषण रामाकृष्ण गवई के साथ भी इस तरह घटना हो चुकी है. अक्टूबर, 2025 में पूर्व सीजेआई की एक टिप्पणी से नाराज एडवोकेट राकेश किशोर ने उनकी तरफ जूता फेंकने की कोशिश की थी. वह वकील भगवान विष्णु की मूर्ति के पुनर्स्थापन की मांग को लेकर सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई की टिप्पणियों से नाराज थे.

यह भी पढ़ें:- सोनिया गांधी की बुक लॉन्चिंग में पहुंचे BJP के एकमात्र नेता, मिली सबसे आगे की सीट, बोले- 'मैंने किताब पढ़ी, ये शानदार है'