भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने वाले बाल संत अभिनव अरोड़ा को जान से मारने की धमकी मिली है. अभिनव अरोड़ा के मां ज्योति अरोड़ा ने दावा किया कि उनके नंबर पर लॉरेंस गैंग ने एक मैसेज भेजा है, जिसमें अभिनव और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई. परिवार ने सरकार और पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है.

मां ज्योति अरोड़ा ने कहा, 'सोशल मीडिया पर पिछले एक महीने से हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. अभिनव अरोड़ा ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, जिसकी वजह से हमारे पास धमकी भरे कॉल आ रहे हैं. हमारे पास कॉल आते हैं कि आपके बच्चे को मार और काट देंगे. उन्होंने कहा कि फोन और मैसेज करके उनसे अपशब्द बोले जा रहे हैं.'

ज्योति अरोड़ा ने कहा कि आज साढ़े तीन-चार बजे हमारे पास वॉट्सऐप पर एक मैसेज आया. जिसमें लिखा, 'अपने बच्चे को सुधार लो, वरना अभिनव को जान से मार दिया जाएगा. ये हमारे हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है. मैं लॉरेंश बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूं, अभी तो मैसेज से समझा रहा हूं.'

पुलिस में दी शिकायत

वहीं, अभिनव अरोड़ा ने कहा कि इन धमकियों के बारे में उन्होंने 19 अक्टूबर को पुलिस को शिकायत दी थी. लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं हुआ है. उन्होने कहा कि मेरा एक वीडियो जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज जी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मैंने इस मामले में पुलिस और कोर्ट का रुख किया है, जो मैं नहीं चाहता था.

